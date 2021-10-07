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На МКАД столкнулись семь автомобилей
На МКАД столкнулись семь автомобилей - РИА Новости, 07.10.2021
На МКАД столкнулись семь автомобилей
Семь автомобилей столкнулись на внутренней стороне 37-го километра МКАД, движение свободно по двум полосам из пяти, говорится в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T09:08
2021-10-07T09:08
2021-10-07T10:20
происшествия
москва
мкад
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Семь автомобилей столкнулись на внутренней стороне 37-го километра МКАД, движение свободно по двум полосам из пяти, говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На внутренней стороне 37-го километра МКАД (перед пересечением с улицей Павла Фитина) столкнулись семь автомобилей. На месте работают оперативные службы города",- говорится в сообщении.Движение было свободно по двум полосам из пяти. Водителям советовали выбирать пути объезда. Позже движение восстановили."Движение восстановлено", - говорится в сообщении столичного департамента транспорта.
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РИА Новости
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происшествия, москва, мкад
09:08 07.10.2021 (обновлено: 10:20 07.10.2021)
На МКАД столкнулись семь автомобилей
Семь автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД