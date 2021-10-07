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На МКАД столкнулись семь автомобилей

На МКАД столкнулись семь автомобилей - РИА Новости, 07.10.2021

На МКАД столкнулись семь автомобилей

Семь автомобилей столкнулись на внутренней стороне 37-го километра МКАД, движение свободно по двум полосам из пяти, говорится в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T09:08

2021-10-07T09:08

2021-10-07T10:20

происшествия

москва

мкад

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Семь автомобилей столкнулись на внутренней стороне 37-го километра МКАД, движение свободно по двум полосам из пяти, говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На внутренней стороне 37-го километра МКАД (перед пересечением с улицей Павла Фитина) столкнулись семь автомобилей. На месте работают оперативные службы города",- говорится в сообщении.Движение было свободно по двум полосам из пяти. Водителям советовали выбирать пути объезда. Позже движение восстановили."Движение восстановлено", - говорится в сообщении столичного департамента транспорта.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, мкад