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В Минздраве заявили о нехватке врачей

В Минздраве заявили о нехватке врачей - РИА Новости, 07.10.2021

В Минздраве заявили о нехватке врачей

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости Замглавы Минздрава РФ Татьяна Семенова заявила, что в России все еще не хватает врачей и медицинских кадров. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T15:49

2021-10-07T15:49

2021-10-07T15:51

общество

москва

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

татьяна семенова

россия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости Замглавы Минздрава РФ Татьяна Семенова заявила, что в России все еще не хватает врачей и медицинских кадров."Мы знаем, что в Российской Федерации продолжать не хватать медицинских кадров, продолжает не хватать врачей, но все громче и громче мы говорим слова о том, что вопрос количества напрямую зависит от вопроса качества", - сказала она на открытии Центра компетенций на базе РНИМУ имени Н.И. Пирогова.По ее словам, качество подготовки специалистов, профессиональных навыков и знаний обеспечивает достижение целей здравоохранения в горизонте 2030 года, в частности достижения продолжительности жизни в 78 лет.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, татьяна семенова, россия