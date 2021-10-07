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В Минздраве заявили о нехватке врачей
В Минздраве заявили о нехватке врачей - РИА Новости, 07.10.2021
В Минздраве заявили о нехватке врачей
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости Замглавы Минздрава РФ Татьяна Семенова заявила, что в России все еще не хватает врачей и медицинских кадров. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T15:49
2021-10-07T15:51
общество
москва
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
татьяна семенова
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости Замглавы Минздрава РФ Татьяна Семенова заявила, что в России все еще не хватает врачей и медицинских кадров."Мы знаем, что в Российской Федерации продолжать не хватать медицинских кадров, продолжает не хватать врачей, но все громче и громче мы говорим слова о том, что вопрос количества напрямую зависит от вопроса качества", - сказала она на открытии Центра компетенций на базе РНИМУ имени Н.И. Пирогова.По ее словам, качество подготовки специалистов, профессиональных навыков и знаний обеспечивает достижение целей здравоохранения в горизонте 2030 года, в частности достижения продолжительности жизни в 78 лет.
москва
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общество, москва, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, татьяна семенова, россия
15:49 07.10.2021 (обновлено: 15:51 07.10.2021)
 
В Минздраве заявили о нехватке врачей

Замглавы Минздрава Татьяна Семенова заявила о нехватке медицинских кадров в стране

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости Замглавы Минздрава РФ Татьяна Семенова заявила, что в России все еще не хватает врачей и медицинских кадров.
"Мы знаем, что в Российской Федерации продолжать не хватать медицинских кадров, продолжает не хватать врачей, но все громче и громче мы говорим слова о том, что вопрос количества напрямую зависит от вопроса качества", - сказала она на открытии Центра компетенций на базе РНИМУ имени Н.И. Пирогова.
По ее словам, качество подготовки специалистов, профессиональных навыков и знаний обеспечивает достижение целей здравоохранения в горизонте 2030 года, в частности достижения продолжительности жизни в 78 лет.
 
ОбществоМоскваМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Здоровье - ОбществоТатьяна СеменоваРоссия
 
 
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