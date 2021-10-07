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В Польше заявили о рекордном числе нелегалов на границе с Белоруссией
В Польше заявили о рекордном числе нелегалов на границе с Белоруссией - РИА Новости, 07.10.2021
В Польше заявили о рекордном числе нелегалов на границе с Белоруссией
Рекордное за сутки количество нелегальных мигрантов пытались проникнуть в Польшу из Белоруссии, сообщает Пограничная стража Польши. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T11:37
2021-10-07T11:37
в мире
белоруссия
польша
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ВАРШАВА, 7 окт – РИА Новости. Рекордное за сутки количество нелегальных мигрантов пытались проникнуть в Польшу из Белоруссии, сообщает Пограничная стража Польши."Очередные рекорды. Вчера, 6 октября, Пограничная стража выявила 667 попыток нелегального пересечения границы из Белоруссии в Польшу", - говорится в сообщении.Польские пограничники задержали семерых нелегалов, все являются гражданами Турции. Остальные попытки были пресечены. За помощь в организации нелегального перемещения через границу задержаны 13 человек – 10 иностранцев и 3 гражданина Польши.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи со сложившейся ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.Пограничная стража сообщала, что в сентябре было зафиксировано 7535 попыток нелегального пересечения границы со стороны Белоруссии. За весь 2020 год таких попыток было 120.Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211001/minsk-1752697107.html
https://ria.ru/20211007/polsha-1753451082.html
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в мире, белоруссия, польша
11:37 07.10.2021
 
В Польше заявили о рекордном числе нелегалов на границе с Белоруссией

Польские пограничники заявили о рекордном числе нелегалов на границе с Белоруссией

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудница пограничной службы Польши на белорусско-польской границе
Сотрудница пограничной службы Польши на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Виктор Толочко
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ВАРШАВА, 7 окт – РИА Новости. Рекордное за сутки количество нелегальных мигрантов пытались проникнуть в Польшу из Белоруссии, сообщает Пограничная стража Польши.
"Очередные рекорды. Вчера, 6 октября, Пограничная стража выявила 667 попыток нелегального пересечения границы из Белоруссии в Польшу", - говорится в сообщении.
Польские пограничники на границе Белоруссии и Польши в районе села Уснарз Горный, Польша - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
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В Польше рассказали, как возвращают мигрантов обратно в Белоруссию
Польские пограничники задержали семерых нелегалов, все являются гражданами Турции. Остальные попытки были пресечены. За помощь в организации нелегального перемещения через границу задержаны 13 человек – 10 иностранцев и 3 гражданина Польши.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи со сложившейся ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.
Пограничная стража сообщала, что в сентябре было зафиксировано 7535 попыток нелегального пересечения границы со стороны Белоруссии. За весь 2020 год таких попыток было 120.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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