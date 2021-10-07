https://ria.ru/20211007/mezentsev-1753595544.html

Мезенцев ответил на резолюцию ЕП, осуждающую интеграцию России и Белоруссии

Мезенцев ответил на резолюцию ЕП, осуждающую интеграцию России и Белоруссии - РИА Новости, 07.10.2021

Мезенцев ответил на резолюцию ЕП, осуждающую интеграцию России и Белоруссии

Резолюция Европарламента, осуждающая союзную интеграцию РФ и Белоруссии, является вмешательством в дела двух суверенных стран, европарламентарии таким образом... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T22:24

2021-10-07T22:24

2021-10-07T22:44

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Резолюция Европарламента, осуждающая союзную интеграцию РФ и Белоруссии, является вмешательством в дела двух суверенных стран, европарламентарии таким образом пытаются негативно повлиять на межгосударственный диалог между Москвой и Минском, заявил РИА Новости государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.Депутаты Европарламента в ходе пленарной сессии в четверг большинством голосов приняли резолюцию по Белоруссии, в которой в том числе осудили переговоры Москвы и Минска по подготовке союзных программ по интеграции. Кроме того, ЕП потребовал ввести дополнительные санкции против представителей белорусских властей, а также секторов экономики. Резолюцию поддержали 506 депутатов, против проголосовали 29, 139 – воздержались. Резолюции Европарламента по международным вопросам носят только декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться ко мнению депутатов.По словам Мезенцева, "резолюция Европарламента только подчеркивает значимость и масштаб совместных решений Беларуси и России по экономической интеграции"."Очевидно, что Европарламент должен рассматривать актуальные вопросы развития и упрочения отношений внутри Евросоюза, что по-своему является ответом на современные вызовы и угрозы. Нет никаких оснований считать, что компетенция европарламентариев распространяется на планы и стратегические задачи, которые самостоятельно определяют для себя Россия и Беларусь как независимые и суверенные государства. И уж тем более недопустимо, чтобы в Страсбурге заявляли о перспективах нарушения суверенитета Белоруссии, к чему нет и не может быть никаких причин и предпосылок", - подчеркнул Мезенцев.По его словам, "такого рода заявления являются фактом вмешательства во внутренние дела наших стран, попыткой негативно влиять на межгосударственный диалог между Москвой и Минском"."Это недостойный пример упрощенчества практики международного диалога, если не его маргинализации, что отнюдь не помогает укреплению доверия к западным партнерам", - указал госсекретарь Союзного государства.Он отметил, что "белорусский и российский народы дорожат памятью о совместном прошлом, героических усилиях старших поколений, победивших нацизм, помнят о подвиге солдат Победы, освобождавших Европу, ценят нынешнее взаимодействие и сотрудничество"."Принципиально нельзя согласиться с такими подходами европарламентариев, которые по сути ведут к слому традиций уважения права суверенных государств самим определять свои цели и приоритеты , в союзничестве формировать стратегическую повестку", - заключил Мезенцев.

https://ria.ru/20211004/belorussiya-1752954780.html

https://ria.ru/20210910/integratsiya-1749532201.html

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в мире, белоруссия, москва, европарламент, россия