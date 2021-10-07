https://ria.ru/20211007/metro-1753592752.html

Родственники встали на защиту дагестанцев, жестоко избивших мужчину в метро

Родственники не поверили в вину дагестанцев, избивших мужчину в метро - РИА Новости, 07.10.2021

Родственники встали на защиту дагестанцев, жестоко избивших мужчину в метро

Родственники уроженцев Дагестана, избивших парня в московском метро, рассказали, что ранее они не проявляли жестокость, соответствующий видеоролик разместило... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T21:56

2021-10-07T21:56

2021-10-07T21:58

происшествия

москва

избиение пассажира в московском метро

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753466076_1:0:3457:1944_1920x0_80_0_0_76519ec469864e717f504f3a6b98b721.jpg

МАХАЧКАЛА, 7 окт – РИА Новости. Родственники уроженцев Дагестана, избивших парня в московском метро, рассказали, что ранее они не проявляли жестокость, соответствующий видеоролик разместило МВД Дагестана.Ранее суд арестовал всех троих участников драки на Арбатско-Покровской линии метро, жестоко избивших пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку. Источник РИА Новости уточнял, что арестованные – уроженцы Дагестана без регистрации в Москве, они ранее были судимы. По информации МВД Дагестана, двое из задержанных живут в городе Кизляре, родители третьего - в городе Хасавюрте.По данному факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, статью могут переквалифицировать на статью о покушении на убийство."Его мама в Москве, они давно там живут. Он не мог такого сделать. Он очень добрый, никогда мимо бабушки не пройдет, поможет. Я не знаю, как он оказался там (на месте инцидента – ред.). Может быть, отгонял, разнимал дерущихся. Я в шоке, я не верю", – сказала тетя одного из задержанных.Бабушка одного из участников драки рассказала полиции, что родственники не знали о его поездке в Москву. "Он вообще уезжал во Владикавказ, чтобы забрать свои вещи, он работал там. И должен был вернуться сюда (в Дагестан – ред.), чтобы продолжить учебу. Для нас стало новостью, что он оказался в Москве. Я с детства говорила детям и внукам: то, что вам не нравится, людям не делайте", – отметила женщина.Директор школы №9 города Кизляра, где учился один из задержанных, вспоминает, что парень ранее не проявлял жестокости. "Это жестокость. Я не знаю, как они не получают и за счет чего. Думаю, семьи не воспитывают детей этой жестокости, и в школе постоянно говорим о том, что нельзя быть жестокими. Ранее он не проявлял склонность к жестокости", – заверила руководитель учебного учреждения.Заместитель имама центральной мечети города Кизляра сказал, что человек не имеет права на подобные поступки и религия их порицает. "Не знаком с этими людьми (участниками драки на видео – ред). Но человек не имеет права на такие поступки. Ислам осуждает такие варварские поступки, религия критикует поступки такого рода. Человек, выезжая за черту своего города, несмотря на его религиозную принадлежность, должен осознавать и понимать, что он находится в гостях. А в гостях любому человеку надлежит вести себя достойно и прилично", – подчеркнул заместитель имама.

https://ria.ru/20211007/otets-1753528726.html

https://ria.ru/20211007/dagestan-1753495804.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, избиение пассажира в московском метро