https://ria.ru/20211007/meduza-1753574301.html
Мосгорсуд признал законным отказ исключить "Медузу"* из списка иноагентов
Мосгорсуд признал законным отказ исключить "Медузу"* из списка иноагентов - РИА Новости, 07.10.2021
Мосгорсуд признал законным отказ исключить "Медузу"* из списка иноагентов
Мосгорсуд признал законным решение нижестоящей инстанции, которая отказалась исключать интернет-издание "Медуза"* из российского списка иностранных агентов,... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T19:07
2021-10-07T19:07
2021-10-07T19:11
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение нижестоящей инстанции, которая отказалась исключать интернет-издание "Медуза"* из российского списка иностранных агентов, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин."Суд оставил решение Замоскворецкого суда Москвы без изменений и отклонил нашу апелляционную жалобу. Мы продолжим обжаловать это решение в вышестоящих инстанциях", - сказал собеседник агентства.Ранее Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск "Медузы"*, оспаривающей соответствующее решение Минюста."Медузу"* (материнская компания Medusa Project зарегистрирована в Латвии) внес в список иностранных агентов Минюст России. После издание сообщило, что из-за данного статуса рискует потерять значительную часть рекламодателей, что, по оценке руководства СМИ, грозит "смертью издания". В публикации от имени главного редактора Ивана Колпакова отмечалось, что у "Медузы"* нет четкого плана действий, но ее коллектив продолжит "искать выход".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле не считают, что признание "Медузы" иноагентом препятствует ее работе.*СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20210922/matvienko-1751306266.html
https://ria.ru/20210930/inoagenty-1752477430.html
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общество, латвия, москва, сергей бадамшин, россия
19:07 07.10.2021 (обновлено: 19:11 07.10.2021)
Мосгорсуд признал законным отказ исключить "Медузу"* из списка иноагентов
Мосгорсуд признал законным отказ исключить "Медузу"* из списка иноагентов