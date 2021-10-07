https://ria.ru/20211007/meduza-1753574301.html

Мосгорсуд признал законным отказ исключить "Медузу"* из списка иноагентов

Мосгорсуд признал законным отказ исключить "Медузу"* из списка иноагентов - РИА Новости, 07.10.2021

Мосгорсуд признал законным отказ исключить "Медузу"* из списка иноагентов

Мосгорсуд признал законным решение нижестоящей инстанции, которая отказалась исключать интернет-издание "Медуза"* из российского списка иностранных агентов,... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T19:07

2021-10-07T19:07

2021-10-07T19:11

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение нижестоящей инстанции, которая отказалась исключать интернет-издание "Медуза"* из российского списка иностранных агентов, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин."Суд оставил решение Замоскворецкого суда Москвы без изменений и отклонил нашу апелляционную жалобу. Мы продолжим обжаловать это решение в вышестоящих инстанциях", - сказал собеседник агентства.Ранее Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск "Медузы"*, оспаривающей соответствующее решение Минюста."Медузу"* (материнская компания Medusa Project зарегистрирована в Латвии) внес в список иностранных агентов Минюст России. После издание сообщило, что из-за данного статуса рискует потерять значительную часть рекламодателей, что, по оценке руководства СМИ, грозит "смертью издания". В публикации от имени главного редактора Ивана Колпакова отмечалось, что у "Медузы"* нет четкого плана действий, но ее коллектив продолжит "искать выход".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле не считают, что признание "Медузы" иноагентом препятствует ее работе.*СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20210922/matvienko-1751306266.html

https://ria.ru/20210930/inoagenty-1752477430.html

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общество, латвия, москва, сергей бадамшин, россия