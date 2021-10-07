https://ria.ru/20211007/medpomosch-1753443714.html
В Калининградской области могут приостановить оказание плановой медпомощи
В Калининградской области могут приостановить оказание плановой медпомощи - РИА Новости, 07.10.2021
В Калининградской области могут приостановить оказание плановой медпомощи
Власти Калининградской области рассматривают возможность прекращения оказания плановой медицинской помощи, если свободный коечный фонд для больных COVID-19... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T03:44
2021-10-07T03:44
2021-10-07T03:44
распространение коронавируса
общество
калининградская область
здоровье
антон алиханов
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости, Дарья Ураева. Власти Калининградской области рассматривают возможность прекращения оказания плановой медицинской помощи, если свободный коечный фонд для больных COVID-19 закончится, сообщил РИА Новости губернатор Антон Алиханов.По его словам, на сегодняшний день коек достаточно, но, учитывая темпы распространения инфекции, ситуация может быстро измениться.При этом Алиханов подчеркнул, что в плановой медицинской помощи никогда не будет отказано детям, онкобольным, пациентам травматологии, а также в случае инфарктов, инсультов и других состояний, требующих неотложной помощи."Мы видим, к сожалению, как очень серьезный рост заболеваемости, так и смертности. У нас смертность от коронавируса в сентябре выросла на 20% относительно августа", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753442719.html
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общество, калининградская область, здоровье, антон алиханов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Калининградской области могут приостановить оказание плановой медпомощи
Глава Калининградской области Алиханов: мы близки к сворачиванию плановой медпомощи