https://ria.ru/20211007/medpomosch-1753443714.html

В Калининградской области могут приостановить оказание плановой медпомощи

В Калининградской области могут приостановить оказание плановой медпомощи - РИА Новости, 07.10.2021

В Калининградской области могут приостановить оказание плановой медпомощи

Власти Калининградской области рассматривают возможность прекращения оказания плановой медицинской помощи, если свободный коечный фонд для больных COVID-19... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T03:44

2021-10-07T03:44

2021-10-07T03:44

распространение коронавируса

общество

калининградская область

здоровье

антон алиханов

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости, Дарья Ураева. Власти Калининградской области рассматривают возможность прекращения оказания плановой медицинской помощи, если свободный коечный фонд для больных COVID-19 закончится, сообщил РИА Новости губернатор Антон Алиханов.По его словам, на сегодняшний день коек достаточно, но, учитывая темпы распространения инфекции, ситуация может быстро измениться.При этом Алиханов подчеркнул, что в плановой медицинской помощи никогда не будет отказано детям, онкобольным, пациентам травматологии, а также в случае инфарктов, инсультов и других состояний, требующих неотложной помощи."Мы видим, к сожалению, как очень серьезный рост заболеваемости, так и смертности. У нас смертность от коронавируса в сентябре выросла на 20% относительно августа", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753442719.html

калининградская область

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2021

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общество, калининградская область, здоровье, антон алиханов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии