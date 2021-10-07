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https://ria.ru/20211007/medialaboratoriya-1753485857.html
"Россия сегодня" и "Орленок" откроют медиалабораторию для юных репортеров
"Россия сегодня" и "Орленок" откроют медиалабораторию для юных репортеров - РИА Новости, 07.10.2021
"Россия сегодня" и "Орленок" откроют медиалабораторию для юных репортеров
Об этом на Зубовском, 4, подписали соглашение генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и директор Всероссийского детского центра... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T12:44
2021-10-07T13:07
новости агентства
дмитрий киселев
орленок (детский центр)
александр джеус
миа "россия сегодня"
сн_образование
детские вопросы
социальный навигатор
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МОСКВА, 7 окт, - РИА Новости. В четверг в Москве в штаб-квартире медиагруппы "Россия сегодня" дали старт созданию "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики". Об этом на Зубовском, 4, подписали соглашение генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и директор Всероссийского детского центра "Орленок" Александр Джеус."Медиалаборатория" - совместный просветительский проект для российских и зарубежных школьников в возрасте 14 – 16 лет. В его рамках подростки смогут узнать о российских инновациях в сфере медиа и журналистики данных, освоить новые медиаформаты - от создания лонгридов и инфографики до записи подкастов, попробовать себя в роли фоторепортеров и блогеров социальных сетей. Ведущими мастер-классов, семинаров и паблик-токов, как очных, так и дистанционных, станут эксперты медиагруппы "Россия сегодня" – журналисты, аналитики, фоторепортеры, дизайнеры и пиар-технологи.Занятия "Медиалаборатории" будут проходить ежеквартально. Лучшие работы, созданные слушателями "Медиалаборатории", планируется публиковаться в специальном разделе на сайте ria.ru, лидирующем сайте Рунета, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня"."В течение последних двух десятилетий в обучении профессиям в СМИ стало "хорошим тоном" использовать международную журналистскую практику, практически забыв о колоссальном российском опыте, о целой плеяде уникальных отечественных журналистов, которые работали и продолжают работать в интересах России и мира. Наша "Медиалаборатория" ставит целью исправить подобный перекос, наглядно и подробно рассказать о ярких инновационных российских технологиях и решениях в области СМИ. Ее слушателями станут те, кто в будущем изберет журналистику своей профессией. И в этом мы объединяем наши усилия со Всероссийским детским центром "Орленок", лидером патриотического воспитания российской молодежи", - отметил на подписании генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Директор ВДЦ "Орленок" Александр Джеус подчеркнул, что в сотрудничестве с командой "Россия сегодня" Центр планирует создать новый образовательный проект, в рамках которого ребята, прибывающие в "Орлёнок", как и его педагоги, смогут развить коммуникативные и творческие навыки, критическое мышление, умение анализировать и оценивать полученную информацию, отличая правду от вымысла, главное от второстепенного.Всероссийский детский центр "Орленок" — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11-16 лет. Начинался "Орлёнок" в июле 1960 года с палаточного лагеря. Сейчас он состоит из десяти базовых детских лагерей. Четыре из них: "Стремительный", "Звёздный", "Штормовой" и "Солнечный" работают круглогодично, "Комсомольский", "Дозорный", "Олимпийский", "Юнармеец", "Олимпийская деревня" и "Солнышко" — в летний период. В каждом лагере реализуются авторские и специализированные педагогические программы федерального и регионального уровней. В течение года "Орлёнок" принимает более 20 тысяч ребят из всех регионов Российской Федерации, стран дальнего и ближнего зарубежья. Одновременно в Центре могут отдыхать три с половиной тысячи детей летом и полторы тысячи зимой. В 2012 году Всероссийскому детскому центру был присвоен статус "Ассоциированная школа ЮНЕСКО"."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события.Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Подписание соглашения между медиагруппой "Россия сегодня" и Всероссийским детским центром "Орленок"
Подписание соглашения между медиагруппой "Россия сегодня" и Всероссийским детским центром "Орленок"
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новости агентства, дмитрий киселев, орленок (детский центр), александр джеус, миа "россия сегодня", сн_образование, детские вопросы, социальный навигатор
12:44 07.10.2021 (обновлено: 13:07 07.10.2021)
 

"Россия сегодня" и "Орленок" откроют медиалабораторию для юных репортеров

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и директор Всероссийского детского центра "Орленок" Александр Джеус на церемонии подписания соглашения
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и директор Всероссийского детского центра Орленок Александр Джеус на церемонии подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт, - РИА Новости. В четверг в Москве в штаб-квартире медиагруппы "Россия сегодня" дали старт созданию "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики". Об этом на Зубовском, 4, подписали соглашение генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и директор Всероссийского детского центра "Орленок" Александр Джеус.
"Медиалаборатория" - совместный просветительский проект для российских и зарубежных школьников в возрасте 14 – 16 лет. В его рамках подростки смогут узнать о российских инновациях в сфере медиа и журналистики данных, освоить новые медиаформаты - от создания лонгридов и инфографики до записи подкастов, попробовать себя в роли фоторепортеров и блогеров социальных сетей. Ведущими мастер-классов, семинаров и паблик-токов, как очных, так и дистанционных, станут эксперты медиагруппы "Россия сегодня" – журналисты, аналитики, фоторепортеры, дизайнеры и пиар-технологи.
Занятия "Медиалаборатории" будут проходить ежеквартально. Лучшие работы, созданные слушателями "Медиалаборатории", планируется публиковаться в специальном разделе на сайте ria.ru, лидирующем сайте Рунета, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня".
"В течение последних двух десятилетий в обучении профессиям в СМИ стало "хорошим тоном" использовать международную журналистскую практику, практически забыв о колоссальном российском опыте, о целой плеяде уникальных отечественных журналистов, которые работали и продолжают работать в интересах России и мира. Наша "Медиалаборатория" ставит целью исправить подобный перекос, наглядно и подробно рассказать о ярких инновационных российских технологиях и решениях в области СМИ. Ее слушателями станут те, кто в будущем изберет журналистику своей профессией. И в этом мы объединяем наши усилия со Всероссийским детским центром "Орленок", лидером патриотического воспитания российской молодежи", - отметил на подписании генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
© РИА НовостиПросветительский проект "Медиалаборатория инновационной патриотической журналистики"
Просветительский проект Медиалаборатория инновационной патриотической журналистики - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости
Просветительский проект "Медиалаборатория инновационной патриотической журналистики"
Директор ВДЦ "Орленок" Александр Джеус подчеркнул, что в сотрудничестве с командой "Россия сегодня" Центр планирует создать новый образовательный проект, в рамках которого ребята, прибывающие в "Орлёнок", как и его педагоги, смогут развить коммуникативные и творческие навыки, критическое мышление, умение анализировать и оценивать полученную информацию, отличая правду от вымысла, главное от второстепенного.
"Орлята познакомятся с форматом новых медиа, а затем под руководством специалистов РИА Новости создадут креативный контент, который будет полезен и важен для их сверстников. Кроме того, общение с профессионалами даст возможность школьникам сориентироваться в разнообразии медиапрофессий и, возможно, сделать выбор в направлении одной из них", - прокомментировал Джеус.
Всероссийский детский центр "Орленок" — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11-16 лет. Начинался "Орлёнок" в июле 1960 года с палаточного лагеря. Сейчас он состоит из десяти базовых детских лагерей. Четыре из них: "Стремительный", "Звёздный", "Штормовой" и "Солнечный" работают круглогодично, "Комсомольский", "Дозорный", "Олимпийский", "Юнармеец", "Олимпийская деревня" и "Солнышко" — в летний период. В каждом лагере реализуются авторские и специализированные педагогические программы федерального и регионального уровней. В течение года "Орлёнок" принимает более 20 тысяч ребят из всех регионов Российской Федерации, стран дальнего и ближнего зарубежья. Одновременно в Центре могут отдыхать три с половиной тысячи детей летом и полторы тысячи зимой. В 2012 году Всероссийскому детскому центру был присвоен статус "Ассоциированная школа ЮНЕСКО".
Премия Eco Best Award – 2021
8 сентября, 19:00
Проекты "России сегодня" стали обладателями Eco Best Award
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события.
Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
 
Новости агентстваДмитрий КиселевОрленок (детский центр)Александр ДжеусМИА "Россия сегодня"СН_ОбразованиеДетские вопросыСоциальный навигатор
 
 
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