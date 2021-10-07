https://ria.ru/20211007/mchs-1753488722.html

Песков ответил на вопрос о кандидатуре нового главы МЧС

Песков ответил на вопрос о кандидатуре нового главы МЧС - РИА Новости, 07.10.2021

Песков ответил на вопрос о кандидатуре нового главы МЧС

Президент РФ Владимир Путин пока не определился с кандидатурой главы МЧС, как только сделает это - подпишет указ о назначении, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T12:51

2021-10-07T12:51

2021-10-07T12:52

общество

владимир путин

дмитрий песков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не определился с кандидатурой главы МЧС, как только сделает это - подпишет указ о назначении, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Возглавлявший МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент России своим указом 9 сентября присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.Врио главы МЧС распоряжением Путина был назначен генерал-полковник Александр Чуприян.

https://ria.ru/20210910/zinichev-1749470217.html

россия

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2021

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общество, владимир путин, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия