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Песков ответил на вопрос о кандидатуре нового главы МЧС
Песков ответил на вопрос о кандидатуре нового главы МЧС - РИА Новости, 07.10.2021
Песков ответил на вопрос о кандидатуре нового главы МЧС
Президент РФ Владимир Путин пока не определился с кандидатурой главы МЧС, как только сделает это - подпишет указ о назначении, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T12:51
2021-10-07T12:52
общество
владимир путин
дмитрий песков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не определился с кандидатурой главы МЧС, как только сделает это - подпишет указ о назначении, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Возглавлявший МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент России своим указом 9 сентября присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.Врио главы МЧС распоряжением Путина был назначен генерал-полковник Александр Чуприян.
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общество, владимир путин, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
12:51 07.10.2021 (обновлено: 12:52 07.10.2021)
 
Песков ответил на вопрос о кандидатуре нового главы МЧС

Путин пока не определился с кандидатурой нового главы МЧС

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС
Сотрудники противопожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не определился с кандидатурой главы МЧС, как только сделает это - подпишет указ о назначении, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Как только он определится с кандидатурой, он подпишет указ, мы сразу же вас проинформируем. Пока президент не определился с кандидатурой", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, когда ожидать назначение главы МЧС и определился ли Путин с кандидатурой.
Возглавлявший МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент России своим указом 9 сентября присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.
Врио главы МЧС распоряжением Путина был назначен генерал-полковник Александр Чуприян.
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