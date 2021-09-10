https://ria.ru/20210910/naznachenie-1749594122.html

Путин назначил врио главы МЧС генерал-полковника Чуприяна

Путин назначил врио главы МЧС генерал-полковника Чуприяна - РИА Новости, 10.09.2021

Путин назначил врио главы МЧС генерал-полковника Чуприяна

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы МЧС генерал-полковника Александра Чуприяна, распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T19:14

2021-09-10T19:14

2021-09-10T20:11

владимир путин

политика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр чуприян

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/148489/38/1484893809_0:262:2949:1921_1920x0_80_0_0_b798fd0b7d60cee549e7a59d35cbd1ce.jpg

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы МЧС генерал-полковника Александра Чуприяна, распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.Отмечается, что оно вступает в силу со дня подписания.Предыдущий глава ведомства Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника, ему было 55 лет. Пост министра он занял в 2018 году, в 2020-м ему присвоили звание генерала армии. Вчера Путин подписал указ о награждении Зиничева званием Героя России посмертно.

https://ria.ru/20210908/chupriyan-1749184196.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, политика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, россия