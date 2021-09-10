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Путин назначил врио главы МЧС генерал-полковника Чуприяна
Путин назначил врио главы МЧС генерал-полковника Чуприяна - РИА Новости, 10.09.2021
Путин назначил врио главы МЧС генерал-полковника Чуприяна
Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы МЧС генерал-полковника Александра Чуприяна, распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T19:14
2021-09-10T20:11
владимир путин
политика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр чуприян
россия
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы МЧС генерал-полковника Александра Чуприяна, распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.Отмечается, что оно вступает в силу со дня подписания.Предыдущий глава ведомства Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника, ему было 55 лет. Пост министра он занял в 2018 году, в 2020-м ему присвоили звание генерала армии. Вчера Путин подписал указ о награждении Зиничева званием Героя России посмертно.
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владимир путин, политика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, россия
19:14 10.09.2021 (обновлено: 20:11 10.09.2021)
 
Путин назначил врио главы МЧС генерал-полковника Чуприяна

Путин назначил врио главы МЧС России генерал-полковника Чуприяна

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАлександр Чуприян
Александр Чуприян - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы МЧС генерал-полковника Александра Чуприяна, распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что оно вступает в силу со дня подписания.
Предыдущий глава ведомства Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника, ему было 55 лет. Пост министра он занял в 2018 году, в 2020-м ему присвоили звание генерала армии. Вчера Путин подписал указ о награждении Зиничева званием Героя России посмертно.
Первый заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 14:17
Биография Александра Чуприяна
 
Владимир ПутинПолитикаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр ЧуприянРоссия
 
 
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