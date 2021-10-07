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Туризм
https://ria.ru/20211007/malayziya-1753480574.html
Малайзия откроет границы, но не для всех туристов
Малайзия откроет границы, но не для всех туристов - РИА Новости, 07.10.2021
Малайзия откроет границы, но не для всех туристов
Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб заявил в четверг, что открытие границ для туристов, планируемое на ближайшее время, будет касаться только... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T18:05
2021-10-07T18:05
туризм
вакцинация
малайзия
куала-лумпур
новости - туризм
туристы
коронавирус covid-19
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БАНГКОК, 7 окт – РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб заявил в четверг, что открытие границ для туристов, планируемое на ближайшее время, будет касаться только иностранцев из государств с "приемлемой" эпидемиологической ситуацией, сообщает интернет-версия газеты New Straits Times.Правительство Малайзии приняло решение не открывать страну для всех, а предъявить прибывающим гостям жесткие требования для въезда. Ключевую роль в принятии решения о том, разрешить ли иностранному гражданину въезд, будет играть эпидемиологическая ситуация в государстве его проживания, заявил премьер, слова которого приводит издание.По его словам, при принятии решений по каждому конкретному случаю будут рассматриваться такие факторы, как количество случаев заражения COVID-19 в стране проживания иностранного гражданина за последние 14 суток, число заражений и смертей от коронавирусной инфекции на миллион человек и общее количество заболевших, выздоровевших и умерших за время пандемии, сообщает газета."Если мы откроем границы для иностранных путешественников, мы будем принимать во внимание все детали ситуации с COVID-19 в их стране. По каждому случаю правительство будет советоваться с министерством здравоохранения, которое производит оценки рисков (связанных с пандемией)", — сказал Исмаил Сабри Яакоб на брифинге в Куала-Лумпуре.В настоящее время иностранные граждане некоторых категорий могут въезжать на территорию Малайзии в случае, если они полностью вакцинированы от коронавирусной инфекции, однако для туристов границы страны пока закрыты, напоминает газета.В ходе национальной программы иммунизации сейчас в Малайзии полностью вакцинировано 20,8 миллионов человек, или 64,3 процента граждан, при этом среди взрослого населения страны доля полностью привитых составляет около 89 процентов.За время пандемии коронавирусной инфекцией в Малайзии заразились 2 303 837 человек, выздоровели 2 144 681 человек, скончались 26 981 человек.
https://ria.ru/20211007/bali-1753341787.html
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вакцинация, малайзия, куала-лумпур, новости - туризм, туристы, коронавирус covid-19
18:05 07.10.2021
 
Малайзия откроет границы, но не для всех туристов

В Малайзию пустят только туристов из стран с "приемлемой" эпидемиологической ситуацией

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкТуристы фотографируются на площади Мердека у здания султана Абдул-Самада в Куала-Лумпуре
Туристы фотографируются на площади Мердека у здания султана Абдул-Самада в Куала-Лумпуре - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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БАНГКОК, 7 окт – РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб заявил в четверг, что открытие границ для туристов, планируемое на ближайшее время, будет касаться только иностранцев из государств с "приемлемой" эпидемиологической ситуацией, сообщает интернет-версия газеты New Straits Times.
Правительство Малайзии приняло решение не открывать страну для всех, а предъявить прибывающим гостям жесткие требования для въезда. Ключевую роль в принятии решения о том, разрешить ли иностранному гражданину въезд, будет играть эпидемиологическая ситуация в государстве его проживания, заявил премьер, слова которого приводит издание.
По его словам, при принятии решений по каждому конкретному случаю будут рассматриваться такие факторы, как количество случаев заражения COVID-19 в стране проживания иностранного гражданина за последние 14 суток, число заражений и смертей от коронавирусной инфекции на миллион человек и общее количество заболевших, выздоровевших и умерших за время пандемии, сообщает газета.
"Если мы откроем границы для иностранных путешественников, мы будем принимать во внимание все детали ситуации с COVID-19 в их стране. По каждому случаю правительство будет советоваться с министерством здравоохранения, которое производит оценки рисков (связанных с пандемией)", — сказал Исмаил Сабри Яакоб на брифинге в Куала-Лумпуре.
В настоящее время иностранные граждане некоторых категорий могут въезжать на территорию Малайзии в случае, если они полностью вакцинированы от коронавирусной инфекции, однако для туристов границы страны пока закрыты, напоминает газета.
В ходе национальной программы иммунизации сейчас в Малайзии полностью вакцинировано 20,8 миллионов человек, или 64,3 процента граждан, при этом среди взрослого населения страны доля полностью привитых составляет около 89 процентов.
За время пандемии коронавирусной инфекцией в Малайзии заразились 2 303 837 человек, выздоровели 2 144 681 человек, скончались 26 981 человек.
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