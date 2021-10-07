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Наука
https://ria.ru/20211007/luna-1753545423.html
Определен возраст самых молодых пород на поверхности Луны
Определен возраст самых молодых пород на поверхности Луны - РИА Новости, 07.10.2021
Определен возраст самых молодых пород на поверхности Луны
Ученые измерили возраст двух образцов базальтовых лав, доставленных на Землю китайской миссией "Чанъэ-5". Относительно молодой возраст этих лав — около 1,96... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T21:00
2021-10-07T21:00
наука
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луна
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Ученые измерили возраст двух образцов базальтовых лав, доставленных на Землю китайской миссией "Чанъэ-5". Относительно молодой возраст этих лав — около 1,96 миллиарда лет — говорит о том, что активный вулканизм на Луне сохранялся в течение длительного времени после ее образования. За счет чего поддерживалась магматическая активность, исследователи пока не знают. Статья опубликована в журнале Science.Для оценки возраста поверхности Луны ученые традиционно используют метод подсчета кратеров, основанный на предположении о том, что на ранних этапах формирования спутника Земли образование кратеров происходило с определенной постоянной скоростью, при этом края более молодых кратеров пересекают границы более древних. Но этот метод определения возраста — относительный, и требует калибровки."Ученые-планетологи знают, что чем больше кратеров на поверхности, тем она старше, чем меньше — тем моложе. Но эта уверенность относительная. Чтобы привязать к этому утверждению абсолютный возраст, нужно иметь образцы с поверхности", — приводятся в пресс-релизе Университета Вашингтона в Сент-Луисе слова одного из авторов исследования Брэдли Джоллиффа (Bradley Jolliff), профессора наук о Земле и планетах и директора университетского Центра космических наук имени МакДоннелла.Кроме того, есть лунные моря — огромные равнины, заполненные застывшей базальтовой лавой, частично перекрывающей ударные кратеры. Возраст всех образцов вулканических пород, доставленных с Луны миссиями "Аполлон", оказался старше 3,1 миллиарда лет назад. Но ученые по ряду признаков предполагали, что на поверхности Луны должны быть и более молодые образования.Поэтому при планировании миссии "Чанъэ-5" для посадки и отбора образцов была выбрана предположительно одна из самых молодых структур на поверхности Луны — Океан Бурь. Данные измерений указывали и на наличие здесь самых больших концентраций теплопроизводящих элементов, таких как калий, торий и уран.После того, как образцы базальтов из Океана Бурь доставили на Землю, ученые определили их минеральный и химический состав, а также возраст, который оказался неожиданно молодым — 1963 ±57 миллионов лет."Конечно, молодым относительно, — говорит Джоллифф. — Все вулканические породы, собранные "Аполлонами", были старше трех миллиардов лет, а самые молодые ударные кратеры, возраст которых был определен на основе анализа, моложе одного миллиарда. Таким образом, образцы "Чанъэ-5" заполняют критический пробел в два миллиарда лет".Определение возраста базальтов из Океана Бурь — первый крупный научный результат миссии "Чанъэ-5", которая впервые за сорок с лишним лет доставила образцы с Луны. Исследователи надеются, что дальнейшее изучение этих образцов позволит определить хронологию образования ударных и прочих структур не только на Луне, но и на всех каменистых планетах внутренней зоны Солнечной системы.Авторы отмечают, что им еще предстоит решить вопрос о происхождении такой молодой лавы. Нет никаких доказательств ее глубинного происхождения, так как в мантии Луны отсутствуют высокие концентрации выделяющих тепло элементов."Для объяснения длительного лунного магматизма нужно искать альтернативные объяснения", — пишут авторы статьи.
https://ria.ru/20210929/mars-1752358873.html
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сша, китай, космос - риа наука, луна
21:00 07.10.2021
 

Определен возраст самых молодых пород на поверхности Луны

CC0 / NASA / Океан Бурь - крупнейшее лунное море
Океан Бурь - крупнейшее лунное море - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
CC0 / NASA /
Океан Бурь - крупнейшее лунное море
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Ученые измерили возраст двух образцов базальтовых лав, доставленных на Землю китайской миссией "Чанъэ-5". Относительно молодой возраст этих лав — около 1,96 миллиарда лет — говорит о том, что активный вулканизм на Луне сохранялся в течение длительного времени после ее образования. За счет чего поддерживалась магматическая активность, исследователи пока не знают. Статья опубликована в журнале Science.
Для оценки возраста поверхности Луны ученые традиционно используют метод подсчета кратеров, основанный на предположении о том, что на ранних этапах формирования спутника Земли образование кратеров происходило с определенной постоянной скоростью, при этом края более молодых кратеров пересекают границы более древних. Но этот метод определения возраста — относительный, и требует калибровки.
"Ученые-планетологи знают, что чем больше кратеров на поверхности, тем она старше, чем меньше — тем моложе. Но эта уверенность относительная. Чтобы привязать к этому утверждению абсолютный возраст, нужно иметь образцы с поверхности", — приводятся в пресс-релизе Университета Вашингтона в Сент-Луисе слова одного из авторов исследования Брэдли Джоллиффа (Bradley Jolliff), профессора наук о Земле и планетах и директора университетского Центра космических наук имени МакДоннелла.
Кроме того, есть лунные моря — огромные равнины, заполненные застывшей базальтовой лавой, частично перекрывающей ударные кратеры. Возраст всех образцов вулканических пород, доставленных с Луны миссиями "Аполлон", оказался старше 3,1 миллиарда лет назад. Но ученые по ряду признаков предполагали, что на поверхности Луны должны быть и более молодые образования.
Раскрашенная топографическая карта фрагмента поверхности Марса, полученная с помощью лазерного высотомера космического зонда Mars Orbiter. Белыми линиями обозначены контуры бывших кратерных озер и прорывной каньон, черными - прочие речные долины. Размер изображения - примерно 650 километров в поперечнике - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
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Поэтому при планировании миссии "Чанъэ-5" для посадки и отбора образцов была выбрана предположительно одна из самых молодых структур на поверхности Луны — Океан Бурь. Данные измерений указывали и на наличие здесь самых больших концентраций теплопроизводящих элементов, таких как калий, торий и уран.
После того, как образцы базальтов из Океана Бурь доставили на Землю, ученые определили их минеральный и химический состав, а также возраст, который оказался неожиданно молодым — 1963 ±57 миллионов лет.
"Конечно, молодым относительно, — говорит Джоллифф. — Все вулканические породы, собранные "Аполлонами", были старше трех миллиардов лет, а самые молодые ударные кратеры, возраст которых был определен на основе анализа, моложе одного миллиарда. Таким образом, образцы "Чанъэ-5" заполняют критический пробел в два миллиарда лет".
Определение возраста базальтов из Океана Бурь — первый крупный научный результат миссии "Чанъэ-5", которая впервые за сорок с лишним лет доставила образцы с Луны. Исследователи надеются, что дальнейшее изучение этих образцов позволит определить хронологию образования ударных и прочих структур не только на Луне, но и на всех каменистых планетах внутренней зоны Солнечной системы.
Авторы отмечают, что им еще предстоит решить вопрос о происхождении такой молодой лавы. Нет никаких доказательств ее глубинного происхождения, так как в мантии Луны отсутствуют высокие концентрации выделяющих тепло элементов.
"Для объяснения длительного лунного магматизма нужно искать альтернативные объяснения", — пишут авторы статьи.
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