Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211007/letchik-1753529926.html
Вышел трейлер военной драмы "Летчик" с Петром Федоровым
Вышел трейлер военной драмы "Летчик" с Петром Федоровым - РИА Новости, 07.10.2021
Вышел трейлер военной драмы "Летчик" с Петром Федоровым
На YouTube-канале кинокомпании Central Partnership разместили трейлер экшн-драмы Рената Давлетьярова "Летчик" с Петром Федоровым в главной роли. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T17:56
2021-10-07T17:56
культура
петр федоров
новости культуры
кино и сериалы
ренат давлетьяров
что посмотреть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753530078_209:0:1000:445_1920x0_80_0_0_56ee31dd6482034cd4ac2fe8b8c3d0ec.jpg
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. На YouTube-канале кинокомпании Central Partnership разместили трейлер экшн-драмы Рената Давлетьярова "Летчик" с Петром Федоровым в главной роли. События происходят в декабре 1941 года. Летчик Николай Комлев успешно выполняет приказ и уничтожает немецкую танковую колонну, которая движется к Москве. Однако самолет пилота оказывается подбит вражескими истребителями. Раненый Комлев чудом сажает свой ИЛ-2 на глухую лесную поляну и выживает. Но впереди главного героя ждут испытания. Ему предстоит выбраться из леса, преодолевая мороз, боль и голод, а также спастись от нацистов, которым после поражения поручили найти его. Продюсер картины Дмитрий Пристансков к его словам добавил, что этот фильм не только о войне, но еще и о любви. Ведь Николай Комлев решает бороться за жизнь еще и ради любимой женщины по имени Ольга. "В фильме есть сильная любовная линия, которая появилась, поскольку нашей задачей было рассказать жизненную историю: ведь именно мысль о доме, о родных, о любимой – это то, что помогало не сдаваться солдатам даже в самых страшных ситуациях", — отметил Пристансков.Вместе с Федоровым в драме снялись Анна Пескова, Валерий Гришко, Роман Книжка, Павел Осадчий, Максим Емельянов, Александр Галибин, Антон Кузнецов, Николози Паикридзе, Гела Месхи, Андрей Ильин, Алексей Демидов и другие.Премьера фильма "Летчик" состоится 4 ноября.
https://ria.ru/20211006/trailer-1753310765.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753530078_310:0:903:445_1920x0_80_0_0_f2a700465bc5e86e7261b61a26ac9159.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петр федоров, новости культуры, кино и сериалы, ренат давлетьяров, что посмотреть
17:56 07.10.2021
 
Вышел трейлер военной драмы "Летчик" с Петром Федоровым

На YouTube вышел трейлер драмы Рената Давлетьярова "Летчик" с Петром Федоровым

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. На YouTube-канале кинокомпании Central Partnership разместили трейлер экшн-драмы Рената Давлетьярова "Летчик" с Петром Федоровым в главной роли.
События происходят в декабре 1941 года. Летчик Николай Комлев успешно выполняет приказ и уничтожает немецкую танковую колонну, которая движется к Москве. Однако самолет пилота оказывается подбит вражескими истребителями. Раненый Комлев чудом сажает свой ИЛ-2 на глухую лесную поляну и выживает. Но впереди главного героя ждут испытания. Ему предстоит выбраться из леса, преодолевая мороз, боль и голод, а также спастись от нацистов, которым после поражения поручили найти его.
"Наш Николай Комлев заряжен желанием жить. Он человек большого сердца, в нем природой заложено добро, и именно это помогает ему выжить", — рассказал о своем персонаже Петр Федоров.
Продюсер картины Дмитрий Пристансков к его словам добавил, что этот фильм не только о войне, но еще и о любви. Ведь Николай Комлев решает бороться за жизнь еще и ради любимой женщины по имени Ольга.
"В фильме есть сильная любовная линия, которая появилась, поскольку нашей задачей было рассказать жизненную историю: ведь именно мысль о доме, о родных, о любимой – это то, что помогало не сдаваться солдатам даже в самых страшных ситуациях", — отметил Пристансков.
Вместе с Федоровым в драме снялись Анна Пескова, Валерий Гришко, Роман Книжка, Павел Осадчий, Максим Емельянов, Александр Галибин, Антон Кузнецов, Николози Паикридзе, Гела Месхи, Андрей Ильин, Алексей Демидов и другие.
Премьера фильма "Летчик" состоится 4 ноября.
Кадр из трейлера к фильму Операция Мясной фарш
6 октября, 16:45Культура
Вышел трейлер военной драмы "Операция "Мясной фарш" с Колином Фертом
 
КультураПетр ФедоровНовости культурыКино и сериалыРенат Давлетьяровчто посмотреть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34СМИ назвало товары с максимальным ростом цен к концу года
04:29На Амурском ГПЗ произошел взрыв газа с возгоранием
04:15Нужно ли выключать геолокацию в своем смартфоне? Эксперт дал четкий ответ
04:11Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 32 человек
04:07В Польше рассказали, как "удар по Москве" обогатит россиян
03:42Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга
03:35Экологи узнали, каких отходов больше всего на полигонах в России
03:35Россиянам посоветовали продукт для восстановления работы кишечника
03:27Врач рассказал, как укрепить иммунитет без БАДов
03:16Аналитик спрогнозировала, что будет с рублем к Новому году
03:06Россия приступила к модернизации космической системы наведения
03:02Выполнен первый в истории чартерный рейс из Владивостока в Египет
03:00Агроном предупредил об опасности комнатных растений для детей
02:49Мать дагестанца, напавшего на пассажира метро, раскрыла свою версию драки
02:40Диетолог рассказала, что будет, если есть йогурт каждый день
02:38В Европе раскрыли причину газового кризиса
02:36Защита топ-менеджера "Новатэка" потребовала закрыть его дело
02:15Экономист предупредил о грядущем подорожании картофеля
02:15Врач рассказала, с чем связана высокая смертность от COVID-19
01:48В Латвии невакцинированным запретили посещать магазины
Лента новостейМолния