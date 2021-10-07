https://ria.ru/20211007/letchik-1753529926.html

Вышел трейлер военной драмы "Летчик" с Петром Федоровым

Вышел трейлер военной драмы "Летчик" с Петром Федоровым - РИА Новости, 07.10.2021

Вышел трейлер военной драмы "Летчик" с Петром Федоровым

На YouTube-канале кинокомпании Central Partnership разместили трейлер экшн-драмы Рената Давлетьярова "Летчик" с Петром Федоровым в главной роли. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T17:56

2021-10-07T17:56

2021-10-07T17:56

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. На YouTube-канале кинокомпании Central Partnership разместили трейлер экшн-драмы Рената Давлетьярова "Летчик" с Петром Федоровым в главной роли. События происходят в декабре 1941 года. Летчик Николай Комлев успешно выполняет приказ и уничтожает немецкую танковую колонну, которая движется к Москве. Однако самолет пилота оказывается подбит вражескими истребителями. Раненый Комлев чудом сажает свой ИЛ-2 на глухую лесную поляну и выживает. Но впереди главного героя ждут испытания. Ему предстоит выбраться из леса, преодолевая мороз, боль и голод, а также спастись от нацистов, которым после поражения поручили найти его. Продюсер картины Дмитрий Пристансков к его словам добавил, что этот фильм не только о войне, но еще и о любви. Ведь Николай Комлев решает бороться за жизнь еще и ради любимой женщины по имени Ольга. "В фильме есть сильная любовная линия, которая появилась, поскольку нашей задачей было рассказать жизненную историю: ведь именно мысль о доме, о родных, о любимой – это то, что помогало не сдаваться солдатам даже в самых страшных ситуациях", — отметил Пристансков.Вместе с Федоровым в драме снялись Анна Пескова, Валерий Гришко, Роман Книжка, Павел Осадчий, Максим Емельянов, Александр Галибин, Антон Кузнецов, Николози Паикридзе, Гела Месхи, Андрей Ильин, Алексей Демидов и другие.Премьера фильма "Летчик" состоится 4 ноября.

https://ria.ru/20211006/trailer-1753310765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр федоров, новости культуры, кино и сериалы, ренат давлетьяров, что посмотреть