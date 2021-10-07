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Вышел трейлер военной драмы "Летчик" с Петром Федоровым
Вышел трейлер военной драмы "Летчик" с Петром Федоровым - РИА Новости, 07.10.2021
Вышел трейлер военной драмы "Летчик" с Петром Федоровым
На YouTube-канале кинокомпании Central Partnership разместили трейлер экшн-драмы Рената Давлетьярова "Летчик" с Петром Федоровым в главной роли. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T17:56
2021-10-07T17:56
2021-10-07T17:56
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. На YouTube-канале кинокомпании Central Partnership разместили трейлер экшн-драмы Рената Давлетьярова "Летчик" с Петром Федоровым в главной роли. События происходят в декабре 1941 года. Летчик Николай Комлев успешно выполняет приказ и уничтожает немецкую танковую колонну, которая движется к Москве. Однако самолет пилота оказывается подбит вражескими истребителями. Раненый Комлев чудом сажает свой ИЛ-2 на глухую лесную поляну и выживает. Но впереди главного героя ждут испытания. Ему предстоит выбраться из леса, преодолевая мороз, боль и голод, а также спастись от нацистов, которым после поражения поручили найти его. Продюсер картины Дмитрий Пристансков к его словам добавил, что этот фильм не только о войне, но еще и о любви. Ведь Николай Комлев решает бороться за жизнь еще и ради любимой женщины по имени Ольга. "В фильме есть сильная любовная линия, которая появилась, поскольку нашей задачей было рассказать жизненную историю: ведь именно мысль о доме, о родных, о любимой – это то, что помогало не сдаваться солдатам даже в самых страшных ситуациях", — отметил Пристансков.Вместе с Федоровым в драме снялись Анна Пескова, Валерий Гришко, Роман Книжка, Павел Осадчий, Максим Емельянов, Александр Галибин, Антон Кузнецов, Николози Паикридзе, Гела Месхи, Андрей Ильин, Алексей Демидов и другие.Премьера фильма "Летчик" состоится 4 ноября.
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петр федоров, новости культуры, кино и сериалы, ренат давлетьяров, что посмотреть
Вышел трейлер военной драмы "Летчик" с Петром Федоровым
На YouTube вышел трейлер драмы Рената Давлетьярова "Летчик" с Петром Федоровым
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. На YouTube-канале кинокомпании Central Partnership разместили трейлер экшн-драмы Рената Давлетьярова "Летчик" с Петром Федоровым в главной роли.
События происходят в декабре 1941 года. Летчик Николай Комлев успешно выполняет приказ и уничтожает немецкую танковую колонну, которая движется к Москве. Однако самолет пилота оказывается подбит вражескими истребителями. Раненый Комлев чудом сажает свой ИЛ-2 на глухую лесную поляну и выживает. Но впереди главного героя ждут испытания. Ему предстоит выбраться из леса, преодолевая мороз, боль и голод, а также спастись от нацистов, которым после поражения поручили найти его.
"Наш Николай Комлев заряжен желанием жить. Он человек большого сердца, в нем природой заложено добро, и именно это помогает ему выжить", — рассказал о своем персонаже Петр Федоров.
Продюсер картины Дмитрий Пристансков к его словам добавил, что этот фильм не только о войне, но еще и о любви. Ведь Николай Комлев решает бороться за жизнь еще и ради любимой женщины по имени Ольга.
"В фильме есть сильная любовная линия, которая появилась, поскольку нашей задачей было рассказать жизненную историю: ведь именно мысль о доме, о родных, о любимой – это то, что помогало не сдаваться солдатам даже в самых страшных ситуациях", — отметил Пристансков.
Вместе с Федоровым в драме снялись Анна Пескова, Валерий Гришко, Роман Книжка, Павел Осадчий, Максим Емельянов, Александр Галибин, Антон Кузнецов, Николози Паикридзе, Гела Месхи, Андрей Ильин, Алексей Демидов и другие.
Премьера фильма "Летчик" состоится 4 ноября.