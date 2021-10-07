https://ria.ru/20211007/lekarstva-1753509848.html

В России начнется эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствами

В России начнется эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствами - РИА Новости, 07.10.2021

В России начнется эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствами

Эксперимент по онлайн-продаже в России рецептурных лекарств может стартовать с 1 января 2022 года, в качестве пилотных регионов определены Москва, Московская и... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T14:18

2021-10-07T14:18

2021-10-07T14:18

белгородская область

москва

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Эксперимент по онлайн-продаже в России рецептурных лекарств может стартовать с 1 января 2022 года, в качестве пилотных регионов определены Москва, Московская и Белгородская области, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Определены пилотные регионы, это Москва, Московская и Белгородская области, вся инфраструктура для этого на сегодняшний день сформирована. В первую очередь я имею в виду сквозную прослеживаемость движения фармпрепаратов, которая прошла апробацию с электронными рецептами в формате QR-кодов", - добавил министр.РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20210916/lekarstva-1750221626.html

белгородская область

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, здоровье - общество, россия