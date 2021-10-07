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В России начнется эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствами
В России начнется эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствами - РИА Новости, 07.10.2021
В России начнется эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствами
Эксперимент по онлайн-продаже в России рецептурных лекарств может стартовать с 1 января 2022 года, в качестве пилотных регионов определены Москва, Московская и... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T14:18
2021-10-07T14:18
белгородская область
москва
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Эксперимент по онлайн-продаже в России рецептурных лекарств может стартовать с 1 января 2022 года, в качестве пилотных регионов определены Москва, Московская и Белгородская области, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Определены пилотные регионы, это Москва, Московская и Белгородская области, вся инфраструктура для этого на сегодняшний день сформирована. В первую очередь я имею в виду сквозную прослеживаемость движения фармпрепаратов, которая прошла апробацию с электронными рецептами в формате QR-кодов", - добавил министр.РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером форума.
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белгородская область, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, здоровье - общество, россия
14:18 07.10.2021
 
В России начнется эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствами

Мантуров: эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствами начнется с 2022 года

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупательница в аптеке "Новосибирская аптечная сеть" на Красном проспекте в Новосибирске
Покупательница в аптеке Новосибирская аптечная сеть на Красном проспекте в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Эксперимент по онлайн-продаже в России рецептурных лекарств может стартовать с 1 января 2022 года, в качестве пилотных регионов определены Москва, Московская и Белгородская области, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"В ближайшее время, если быть точным, с 1 января будущего года, должен начаться эксперимент по онлайн-торговле рецептурными препаратами. Могу сказать, что наша страна здесь - в передовиках", - сказал Мантуров в ходе форума Ecomference Rupost Retail Week.
"Определены пилотные регионы, это Москва, Московская и Белгородская области, вся инфраструктура для этого на сегодняшний день сформирована. В первую очередь я имею в виду сквозную прослеживаемость движения фармпрепаратов, которая прошла апробацию с электронными рецептами в формате QR-кодов", - добавил министр.
РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером форума.
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