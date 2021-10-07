https://ria.ru/20211007/lashet-1753563020.html
Лидер ХДС Лашет объявил об отставке с поста главы партии
Лидер ХДС Лашет объявил об отставке с поста главы партии - РИА Новости, 07.10.2021
Лидер ХДС Лашет объявил об отставке с поста главы партии
Председатель партии Христианско-демократический союз (ХДС) Армин Лашет после проигрыша консервативного блока ХДС/ХСС на выборах в бундестаг объявил о скором... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T18:14
2021-10-07T18:14
2021-10-07T18:31
христианско-демократический союз германии
армин лашет
в мире
германия
выборы в парламент германии
хдс/хсс
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БЕРЛИН, 7 окт - РИА Новости. Председатель партии Христианско-демократический союз (ХДС) Армин Лашет после проигрыша консервативного блока ХДС/ХСС на выборах в бундестаг объявил о скором уходе с занимаемого поста, передает телеканал n-tv.По сообщению телеканала, соответствующее заявление Лашет сделал на заседании фракции ХДС/ХСС.Подчеркивается, что Лашет готов оставаться на посту главы партии до тех пор, пока не будет определен его преемник на этой должности.
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христианско-демократический союз германии, армин лашет, в мире, германия, выборы в парламент германии, хдс/хсс
18:14 07.10.2021 (обновлено: 18:31 07.10.2021)
Лидер ХДС Лашет объявил об отставке с поста главы партии
Лидер ХДС Лашет объявил, что уходит в отставку с поста главы партии