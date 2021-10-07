https://ria.ru/20211007/krym-1753538602.html

В Раде назвали виновных в "оккупации" Крыма

В Раде назвали виновных в "оккупации" Крыма - РИА Новости, 07.10.2021

В Раде назвали виновных в "оккупации" Крыма

Внефракционный депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что Крым оккупировали граждане, пришедшие на референдум в 2014 году. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T16:34

2021-10-07T16:34

2021-10-07T16:34

в мире

киев

владимир путин

верховная рада украины

александр лукашенко

россия

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КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Внефракционный депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что Крым оккупировали граждане, пришедшие на референдум в 2014 году."Вот вы про Крым говорите, деоккупацию… А кто оккупировал Крым, если так, по-честному, говорить? 88% тех, кто пришел на "референдум" и оккупировали тот Крым. Такое ощущение, что Россия завоевала, а все крымчане бедные, несчастные… А чего же они не сопротивляются, нет партизанской войны?" — цитирует заявление Шевченко в эфире одного из украинских телеканалов издание "НВ".Он добавил, что Киев создал себе врагов в лице президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

https://ria.ru/20211007/krym-1753455094.html

киев

россия

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в мире, киев, владимир путин, верховная рада украины, александр лукашенко, россия