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В Раде назвали виновных в "оккупации" Крыма
В Раде назвали виновных в "оккупации" Крыма - РИА Новости, 07.10.2021
В Раде назвали виновных в "оккупации" Крыма
Внефракционный депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что Крым оккупировали граждане, пришедшие на референдум в 2014 году. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T16:34
2021-10-07T16:34
2021-10-07T16:34
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КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Внефракционный депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что Крым оккупировали граждане, пришедшие на референдум в 2014 году."Вот вы про Крым говорите, деоккупацию… А кто оккупировал Крым, если так, по-честному, говорить? 88% тех, кто пришел на "референдум" и оккупировали тот Крым. Такое ощущение, что Россия завоевала, а все крымчане бедные, несчастные… А чего же они не сопротивляются, нет партизанской войны?" — цитирует заявление Шевченко в эфире одного из украинских телеканалов издание "НВ".Он добавил, что Киев создал себе врагов в лице президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.
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в мире, киев, владимир путин, верховная рада украины, александр лукашенко, россия
В Раде назвали виновных в "оккупации" Крыма
Депутат Рады Шевченко: Крым оккупировали жители, пришедшие на референдум в 2014 году