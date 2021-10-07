https://ria.ru/20211007/krym-1753467321.html
Аксенов ответил первому главе Литвы на слова о распаде России и Крыме
Аксенов ответил первому главе Литвы на слова о распаде России и Крыме - РИА Новости, 07.10.2021
Аксенов ответил первому главе Литвы на слова о распаде России и Крыме
Заявление экс-председателя ВС Литвы Витаутаса Ландсбергиса о возвращении Крыма Украине после развала России продиктовано патологической русофобией, заявил глава РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T11:08
2021-10-07T11:08
2021-10-07T11:11
в мире
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оон
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владимир путин
сергей аксенов (политик)
витаутас ландсбергис
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Заявление экс-председателя ВС Литвы Витаутаса Ландсбергиса о возвращении Крыма Украине после развала России продиктовано патологической русофобией, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Ранее Ландсбергис заявил украинскому изданию "День", что Крым сможет вернуться в состав Украины только после развала России и что это является лишь вопросом времени, "потому что все империи имеют свой конец"."Очередное высказывание из серии "дурень думкой богатеет". Патологическая русофобия мешает бывшему литовскому политику трезво смотреть на мир. Если бы он мог это сделать, заметил бы, что разваливается как раз Украина. Этот процесс начался в 2014 году и будет продолжаться до тех пор, пока действующие украинские власти делают все, чтобы усугубить внутренний раскол и посеять ненависть", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Он отметил, что "европейский" путь для Украины, Литвы и других прибалтийских стран привел к потере достижений советского периода, экономического и промышленного потенциала. В этих странах наблюдается катастрофическое падение производства, отток и сокращение населения, а также реабилитация нацистских преступников, написал глава региона."Вот он – логический итог "европейского пути". Поэтому вместо того, чтобы гадать о будущем России, лучше литовскому фантазеру подумать о состоянии своей страны", - написал Аксенов.
https://ria.ru/20211007/krym-1753455094.html
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в мире, литва, оон, севастополь, владимир путин, сергей аксенов (политик), витаутас ландсбергис, россия
11:08 07.10.2021 (обновлено: 11:11 07.10.2021)
Аксенов ответил первому главе Литвы на слова о распаде России и Крыме
Глава Крыма Аксенов посоветовал первому главе Литвы Ландсбергису подумать о своей стране