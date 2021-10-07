https://ria.ru/20211007/krym-1753455094.html

В Госдуме ответили пословицей на слова первого главы Литвы о Крыме

В Госдуме ответили пословицей на слова первого главы Литвы о Крыме - РИА Новости, 07.10.2021

В Госдуме ответили пословицей на слова первого главы Литвы о Крыме

Надежды Украины на возвращение Крыма являются тщетными, а высказывания экс-председателя ВС Литвы Витаутаса Ландсбергиса на эту тему являются лишь неудачной... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T09:55

2021-10-07T09:55

2021-10-07T09:55

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литва

сша

республика крым

госдума рф

дмитрий белик

витаутас ландсбергис

россия

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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Надежды Украины на возвращение Крыма являются тщетными, а высказывания экс-председателя ВС Литвы Витаутаса Ландсбергиса на эту тему являются лишь неудачной попыткой "сказать что-то хорошее" украинскому изданию, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик.Ранее Ландсбергис заявил украинскому изданию "День", что Крым сможет вернуться в состав Украины только после развала России и что это является лишь вопросом времени, "потому что все империи имеют свой конец".По словам Белика, литовский политик высказывает Украине ложные надежды. "Сегодня в мире есть только одна империя - США, а Украина им даже не союзник, а вассал. И мы сами вернулись в РФ, домой и ни в чьих возвращениях и освобождениях не нуждаемся и не желаем этого. Так что они, конечно, могут грезить о том, как будут забирать полуостров, но все это из разряда поговорки - "глазами бы съели, да вот руки не дотянутся". Юлит экс-глава Верховного совета Литвы, возможно хотел что-то хорошее сказать, а получилось очередное вранье", - отметил депутат ГД.

https://ria.ru/20211001/krym-1752756379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, литва, сша, республика крым, госдума рф, дмитрий белик, витаутас ландсбергис, россия