https://ria.ru/20211007/krestyaninova-1753345255.html

Вита Крестьянинова

Вита Крестьянинова - РИА Новости, 07.10.2021

Вита Крестьянинова

Моя приятельница, Алла, живущая в Германии, планировала беременность до конца 2021 года. С учетом всех рисков, с которыми может столкнуться беременная женщина... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T11:55

2021-10-07T11:55

2021-10-07T11:47

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Моя приятельница, Алла, живущая в Германии, планировала беременность до конца 2021 года. С учетом всех рисков, с которыми может столкнуться беременная женщина при заболевании ковидом, она более чем внимательно следила за всеми публикациями о вакцинах, которые с начала 2021 года стали появляться в Германии и России. И, безусловно, предельно скрупулезно расспрашивала меня о вакцинации и том, как я сама перенесла прививку – от малейших моих ощущений до температуры, если была. Мой опыт, вполне благополучный и даже комфортный, как и опыт других моих друзей, убедил ее пройти вакцинацию в преддверии столь важного для нее события. Но хотела она только Sputnik V и никакую иную вакцину. А характер Аллы надо знать – кремень! Увы, в Германии сделать прививку Sputnik V до настоящего момента невозможно. Но приятельницу мою уже было не остановить: она решила лететь в Москву, ее родители живут в ближайшем Подмосковье, да и она является гражданкой РФ, так что проблем с прививкой не было бы никаких. Мужа Алла оставила дома "на хозяйстве", маленькую дочку, которая отказывалась надолго отпускать ее, было решено взять с собой. Две недели отпуска плюс неделя за свой счет – и моя Алла уже в июле была в Москве. Обе прививки Sputnik V она сделала в подмосковном Фрязино, где живут ее родители. Как итог: ее имунный ответ был очень высоким, обошлось без сильных побочных эффектов, а уже весной следующего года она ожидает рождение ребенка. Вот такая простая история со счастливым концом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60