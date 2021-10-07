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Вита Крестьянинова
Вита Крестьянинова - РИА Новости, 07.10.2021
Вита Крестьянинова
Моя приятельница, Алла, живущая в Германии, планировала беременность до конца 2021 года. С учетом всех рисков, с которыми может столкнуться беременная женщина... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T11:55
2021-10-07T11:47
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Моя приятельница, Алла, живущая в Германии, планировала беременность до конца 2021 года. С учетом всех рисков, с которыми может столкнуться беременная женщина при заболевании ковидом, она более чем внимательно следила за всеми публикациями о вакцинах, которые с начала 2021 года стали появляться в Германии и России. И, безусловно, предельно скрупулезно расспрашивала меня о вакцинации и том, как я сама перенесла прививку – от малейших моих ощущений до температуры, если была. Мой опыт, вполне благополучный и даже комфортный, как и опыт других моих друзей, убедил ее пройти вакцинацию в преддверии столь важного для нее события. Но хотела она только Sputnik V и никакую иную вакцину. А характер Аллы надо знать – кремень! Увы, в Германии сделать прививку Sputnik V до настоящего момента невозможно. Но приятельницу мою уже было не остановить: она решила лететь в Москву, ее родители живут в ближайшем Подмосковье, да и она является гражданкой РФ, так что проблем с прививкой не было бы никаких. Мужа Алла оставила дома "на хозяйстве", маленькую дочку, которая отказывалась надолго отпускать ее, было решено взять с собой. Две недели отпуска плюс неделя за свой счет – и моя Алла уже в июле была в Москве. Обе прививки Sputnik V она сделала в подмосковном Фрязино, где живут ее родители. Как итог: ее имунный ответ был очень высоким, обошлось без сильных побочных эффектов, а уже весной следующего года она ожидает рождение ребенка. Вот такая простая история со счастливым концом.
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11:55 07.10.2021
 

Вита Крестьянинова

© Фото : Вита КрестьяниноваФото_Крестьянинова
Фото_Крестьянинова - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Фото : Вита Крестьянинова
Читать ria.ru в
Моя приятельница, Алла, живущая в Германии, планировала беременность до конца 2021 года. С учетом всех рисков, с которыми может столкнуться беременная женщина при заболевании ковидом, она более чем внимательно следила за всеми публикациями о вакцинах, которые с начала 2021 года стали появляться в Германии и России. И, безусловно, предельно скрупулезно расспрашивала меня о вакцинации и том, как я сама перенесла прививку – от малейших моих ощущений до температуры, если была. Мой опыт, вполне благополучный и даже комфортный, как и опыт других моих друзей, убедил ее пройти вакцинацию в преддверии столь важного для нее события. Но хотела она только Sputnik V и никакую иную вакцину. А характер Аллы надо знать – кремень! Увы, в Германии сделать прививку Sputnik V до настоящего момента невозможно. Но приятельницу мою уже было не остановить: она решила лететь в Москву, ее родители живут в ближайшем Подмосковье, да и она является гражданкой РФ, так что проблем с прививкой не было бы никаких. Мужа Алла оставила дома "на хозяйстве", маленькую дочку, которая отказывалась надолго отпускать ее, было решено взять с собой. Две недели отпуска плюс неделя за свой счет – и моя Алла уже в июле была в Москве. Обе прививки Sputnik V она сделала в подмосковном Фрязино, где живут ее родители. Как итог: ее имунный ответ был очень высоким, обошлось без сильных побочных эффектов, а уже весной следующего года она ожидает рождение ребенка. Вот такая простая история со счастливым концом.
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