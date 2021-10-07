https://ria.ru/20211007/kredit-1753506395.html

Ленобласть получит инфраструктурные кредиты

Ленобласть получит инфраструктурные кредиты - РИА Новости, 07.10.2021

Ленобласть получит инфраструктурные кредиты

Ленинградской области согласовали выделение федерального инфраструктурного кредита в размере 8,7 миллиардов рублей на реализацию всех запланированных... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T14:02

2021-10-07T14:02

2021-10-07T14:02

ленинградская область

волхов

всеволожск

александр дрозденко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg

С.– ПEТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Ленинградской области согласовали выделение федерального инфраструктурного кредита в размере 8,7 миллиардов рублей на реализацию всех запланированных мероприятий дорожной программы, сообщил губернатор области Александр Дрозденко на заседании Законодательного собрания Ленинградской области."Ленобласти одобрен инфраструктурный кредит на три проекта. Первый — строительство ТПО "Кудрово" и развязки в районе ТПО "Кудрово". Второй — дорога в объезд в створе Пискаревского проспекта —Мурино— Новое Девяткино с выходом на Кузьмолово. Третий — расширение дороги КАД-Колтуши до четырёх полосного движения. Все три проекта очень важны для Ленинградской области", — сказал глава региона.Он отметил, что приняты еще две заявки на участие в конкурсе по строительству водоочистных сооружений в городе Волхов и реконструкцию системы коммунальных сооружений города Всеволожск и Всеволожского района.

https://ria.ru/20211005/nalogooblozhenie-1753225864.html

волхов

всеволожск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волхов, всеволожск, александр дрозденко