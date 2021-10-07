Ленобласть получит инфраструктурные кредиты
С.– ПEТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Ленинградской области согласовали выделение федерального инфраструктурного кредита в размере 8,7 миллиардов рублей на реализацию всех запланированных мероприятий дорожной программы, сообщил губернатор области Александр Дрозденко на заседании Законодательного собрания Ленинградской области.
"Ленобласти одобрен инфраструктурный кредит на три проекта. Первый — строительство ТПО "Кудрово" и развязки в районе ТПО "Кудрово". Второй — дорога в объезд в створе Пискаревского проспекта —Мурино— Новое Девяткино с выходом на Кузьмолово. Третий — расширение дороги КАД-Колтуши до четырёх полосного движения. Все три проекта очень важны для Ленинградской области", — сказал глава региона.
Он отметил, что приняты еще две заявки на участие в конкурсе по строительству водоочистных сооружений в городе Волхов и реконструкцию системы коммунальных сооружений города Всеволожск и Всеволожского района.
"Это не значит, что остальные районы будут "обижены". Это значит, что те деньги, которые мы закладывали на эти проекты в бюджете региона, мы получим от федерального бюджета в виде инфраструктурного кредита (их общая сумма почти 17 миллиардов рублей), будут высвобождены и направлены в другие районы Ленобласти", — заявил Дрозденко.