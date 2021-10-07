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Ленинградская область
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Ленобласть получит инфраструктурные кредиты
Ленобласть получит инфраструктурные кредиты - РИА Новости, 07.10.2021
Ленобласть получит инфраструктурные кредиты
Ленинградской области согласовали выделение федерального инфраструктурного кредита в размере 8,7 миллиардов рублей на реализацию всех запланированных... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T14:02
2021-10-07T14:02
ленинградская область
волхов
всеволожск
александр дрозденко
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С.– ПEТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Ленинградской области согласовали выделение федерального инфраструктурного кредита в размере 8,7 миллиардов рублей на реализацию всех запланированных мероприятий дорожной программы, сообщил губернатор области Александр Дрозденко на заседании Законодательного собрания Ленинградской области."Ленобласти одобрен инфраструктурный кредит на три проекта. Первый — строительство ТПО "Кудрово" и развязки в районе ТПО "Кудрово". Второй — дорога в объезд в створе Пискаревского проспекта —Мурино— Новое Девяткино с выходом на Кузьмолово. Третий — расширение дороги КАД-Колтуши до четырёх полосного движения. Все три проекта очень важны для Ленинградской области", — сказал глава региона.Он отметил, что приняты еще две заявки на участие в конкурсе по строительству водоочистных сооружений в городе Волхов и реконструкцию системы коммунальных сооружений города Всеволожск и Всеволожского района.
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волхов, всеволожск, александр дрозденко
14:02 07.10.2021
 

Ленобласть получит инфраструктурные кредиты

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.– ПEТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Ленинградской области согласовали выделение федерального инфраструктурного кредита в размере 8,7 миллиардов рублей на реализацию всех запланированных мероприятий дорожной программы, сообщил губернатор области Александр Дрозденко на заседании Законодательного собрания Ленинградской области.
"Ленобласти одобрен инфраструктурный кредит на три проекта. Первый — строительство ТПО "Кудрово" и развязки в районе ТПО "Кудрово". Второй — дорога в объезд в створе Пискаревского проспекта —Мурино— Новое Девяткино с выходом на Кузьмолово. Третий — расширение дороги КАД-Колтуши до четырёх полосного движения. Все три проекта очень важны для Ленинградской области", — сказал глава региона.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
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Дрозденко внес предложения по налогообложению "дочек" крупных холдингов
Он отметил, что приняты еще две заявки на участие в конкурсе по строительству водоочистных сооружений в городе Волхов и реконструкцию системы коммунальных сооружений города Всеволожск и Всеволожского района.
"Это не значит, что остальные районы будут "обижены". Это значит, что те деньги, которые мы закладывали на эти проекты в бюджете региона, мы получим от федерального бюджета в виде инфраструктурного кредита (их общая сумма почти 17 миллиардов рублей), будут высвобождены и направлены в другие районы Ленобласти", — заявил Дрозденко.
 
Ленинградская областьВолховВсеволожскАлександр Дрозденко
 
 
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