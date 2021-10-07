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Раскрыто самое выгодное время для кредита
Аналитик объяснил, в какое время года стоит брать кредит - РИА Новости, 07.10.2021
Раскрыто самое выгодное время для кредита
Оформлять кредит стоит, когда банки закрывают отчетный период, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T01:15
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общество
кредит
россия
михаил коган
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Оформлять кредит стоит, когда банки закрывают отчетный период, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.Обычно это конец месяца, квартала, полугодия или года. В это время менеджеры отделений стараются нарастить продажи, и новые клиенты могут обсудить скидки или бонусы при оформлении займа, пояснил эксперт.Собеседник агентства при этом обратил внимание: перед тем как взять новый кредит, необходимо учесть свою предельную долговую нагрузку по всем кредитным выплатам, она не должна превышать 50 процентов от свободных средств домохозяйства. Кроме этого, следует позаботиться о финансовой подушке безопасности, в которую нужно включить оплату как минимум процентной части кредита. Стоит также определить, на что уйдут занятые средства.Коган также выразил сомнения насчет целесообразности кредита на краткосрочные цели, если у заемщика все в порядке с доходом и деньгами.
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общество, кредит, россия, михаил коган
01:15 07.10.2021
 
Аналитик объяснил, в какое время года стоит брать кредит

Аналитик Коган: кредит выгоднее брать в конце месяца, квартала, полугодия или года

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСотрудница в операционном зале банка
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Оформлять кредит стоит, когда банки закрывают отчетный период, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
Обычно это конец месяца, квартала, полугодия или года. В это время менеджеры отделений стараются нарастить продажи, и новые клиенты могут обсудить скидки или бонусы при оформлении займа, пояснил эксперт.

"Также важно не зацикливаться на одном банке, а рассматривать предложения от нескольких, так как далеко не факт, что в приоритетном банке условия по процентам будут лучше, чем в других местах", — заметил Коган.

Собеседник агентства при этом обратил внимание: перед тем как взять новый кредит, необходимо учесть свою предельную долговую нагрузку по всем кредитным выплатам, она не должна превышать 50 процентов от свободных средств домохозяйства. Кроме этого, следует позаботиться о финансовой подушке безопасности, в которую нужно включить оплату как минимум процентной части кредита. Стоит также определить, на что уйдут занятые средства.
Коган также выразил сомнения насчет целесообразности кредита на краткосрочные цели, если у заемщика все в порядке с доходом и деньгами.
Снятие наличных в банкомате - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 02:15
Эксперт рассказал, как взять кредит на выгодных условиях
 
ОбществоКредитРоссияМихаил Коган
 
 
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