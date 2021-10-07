https://ria.ru/20211007/kredit-1753438414.html

Раскрыто самое выгодное время для кредита

Аналитик объяснил, в какое время года стоит брать кредит - РИА Новости, 07.10.2021

Раскрыто самое выгодное время для кредита

Оформлять кредит стоит, когда банки закрывают отчетный период, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T01:15

2021-10-07T01:15

2021-10-07T01:15

общество

кредит

россия

михаил коган

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Оформлять кредит стоит, когда банки закрывают отчетный период, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.Обычно это конец месяца, квартала, полугодия или года. В это время менеджеры отделений стараются нарастить продажи, и новые клиенты могут обсудить скидки или бонусы при оформлении займа, пояснил эксперт.Собеседник агентства при этом обратил внимание: перед тем как взять новый кредит, необходимо учесть свою предельную долговую нагрузку по всем кредитным выплатам, она не должна превышать 50 процентов от свободных средств домохозяйства. Кроме этого, следует позаботиться о финансовой подушке безопасности, в которую нужно включить оплату как минимум процентной части кредита. Стоит также определить, на что уйдут занятые средства.Коган также выразил сомнения насчет целесообразности кредита на краткосрочные цели, если у заемщика все в порядке с доходом и деньгами.

https://ria.ru/20210916/kredit-1750249107.html

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общество, кредит, россия, михаил коган