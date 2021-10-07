https://ria.ru/20211007/kredit-1753438414.html
Раскрыто самое выгодное время для кредита
Аналитик объяснил, в какое время года стоит брать кредит - РИА Новости, 07.10.2021
Раскрыто самое выгодное время для кредита
Оформлять кредит стоит, когда банки закрывают отчетный период, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T01:15
2021-10-07T01:15
2021-10-07T01:15
общество
кредит
россия
михаил коган
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Оформлять кредит стоит, когда банки закрывают отчетный период, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.Обычно это конец месяца, квартала, полугодия или года. В это время менеджеры отделений стараются нарастить продажи, и новые клиенты могут обсудить скидки или бонусы при оформлении займа, пояснил эксперт.Собеседник агентства при этом обратил внимание: перед тем как взять новый кредит, необходимо учесть свою предельную долговую нагрузку по всем кредитным выплатам, она не должна превышать 50 процентов от свободных средств домохозяйства. Кроме этого, следует позаботиться о финансовой подушке безопасности, в которую нужно включить оплату как минимум процентной части кредита. Стоит также определить, на что уйдут занятые средства.Коган также выразил сомнения насчет целесообразности кредита на краткосрочные цели, если у заемщика все в порядке с доходом и деньгами.
https://ria.ru/20210916/kredit-1750249107.html
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общество, кредит, россия, михаил коган
Аналитик объяснил, в какое время года стоит брать кредит
Аналитик Коган: кредит выгоднее брать в конце месяца, квартала, полугодия или года
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
Оформлять кредит стоит, когда банки закрывают отчетный период, рассказал агентству "Прайм
" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган
.
Обычно это конец месяца, квартала, полугодия или года. В это время менеджеры отделений стараются нарастить продажи, и новые клиенты могут обсудить скидки или бонусы при оформлении займа, пояснил эксперт.
"Также важно не зацикливаться на одном банке, а рассматривать предложения от нескольких, так как далеко не факт, что в приоритетном банке условия по процентам будут лучше, чем в других местах", — заметил Коган.
Собеседник агентства при этом обратил внимание: перед тем как взять новый кредит, необходимо учесть свою предельную долговую нагрузку по всем кредитным выплатам, она не должна превышать 50 процентов от свободных средств домохозяйства. Кроме этого, следует позаботиться о финансовой подушке безопасности, в которую нужно включить оплату как минимум процентной части кредита. Стоит также определить, на что уйдут занятые средства.
Коган также выразил сомнения насчет целесообразности кредита на краткосрочные цели, если у заемщика все в порядке с доходом и деньгами.