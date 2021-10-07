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В Казани арестовали обвиняемого в краже сейфа с деньгами из управления СК
В Казани арестовали обвиняемого в краже сейфа с деньгами из управления СК - РИА Новости, 07.10.2021
В Казани арестовали обвиняемого в краже сейфа с деньгами из управления СК
Вахитовский районный суд Казани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 декабря в отношении Руслана Нургалиева, обвиняемого в краже сейфа с... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T15:57
2021-10-07T15:57
2021-10-07T15:57
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КАЗАНЬ, 7 окт – РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 декабря в отношении Руслана Нургалиева, обвиняемого в краже сейфа с 14,6 миллиона рублей из здания следственного отдела в Казани, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в СК РФ сообщали, что неизвестные похитили из управления СК в Казани сейф, в котором хранилось более 14,6 миллионов рублей, проходящих как вещдок, возбуждено уголовное дело, расследование находится на контроле в центральном аппарате ведомства. Впоследствии были задержаны несколько подозреваемых в совершении преступления."Избрать… меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 декабря", - сказал судья.По информации следователя, Нургалиев вместе с тремя подозреваемыми был задержан 5 октября. Ему предъявлено обвинение в совершении кражи в особо крупном размере. Он признал вину в инкриминируемом преступлении в полном объеме."Я сотрудничал со следствием, понял, раскаялся", - сказал обвиняемый в суде и просил о более мягкой мере пресечения - в частности, о подписке о невыезде.Вахитовский райсуд в четверг рассмотрит ходатайства следствия об аресте и других обвиняемых по делу.
https://ria.ru/20210924/kuban-1751578057.html
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происшествия, казань, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Казани арестовали обвиняемого в краже сейфа с деньгами из управления СК
Суд арестовал обвиняемого в краже сейфа из следственного отдела в Казани до 4 декабря