https://ria.ru/20211007/kovid-1753599066.html

В Воронежской области введут систему QR-кодов из-за ситуации с COVID-19

В Воронежской области введут систему QR-кодов из-за ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 07.10.2021

В Воронежской области введут систему QR-кодов из-за ситуации с COVID-19

Власти Воронежской области вводят в регионе систему QR-кодов из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в четверг облправительство. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T23:33

2021-10-07T23:33

2021-10-07T23:33

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

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ВОРОНЕЖ, 7 окт - РИА Новости. Власти Воронежской области вводят в регионе систему QR-кодов из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в четверг облправительство.В Воронежской области с 24 сентября в сутки регистрируются более 500 новых случаев COVID-19. При этом ранее с начала пандемии суточное число выявленных заболевших не достигало 500. В среду управление Роспотребнадзора по Воронежской области объявило об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции ряда категорий граждан."Число заболевших с 1 сентября по 7 октября выросло с 13 тысяч до 30 тысяч человек. Количество ежедневных госпитализаций превысило 700 человек. Число болеющих ОРВИ превысило 48 тысяч жителей региона. Впервые с начала пандемии ковидные госпитали развернуты уже не на территории больниц, а в соцобъектах... Ежедневно ставятся новые рекорды смертности", - сообщают областные власти.Они отмечают, что "тревожные цифры перекликаются с недостаточными темпами вакцинации". При этом до формирования коллективного иммунитета среди взрослого населения "еще очень далеко". Также власти обращают внимание на недостаточное соблюдение мер безопасности в трудовых коллективах, в магазинах, торговых центрах, в общественном транспорте и в "других людных местах"."Такое положение дел вынудило к введению очередного пакета ограничительных мер, который отразится на жизни воронежцев и на экономике... Среди новых ограничений - обязательная вакцинация для отдельных категорий населения, пропуск по QR-кодам в различные учреждения", - сообщает облправительство.Власти считают, что "другого пути остановить сегодняшнюю волну коронавируса попросту нет".Всего с начала пандемии в Воронежской области зарегистрировано 137 460 случаев COVID, выздоровели 113 168 пациентов, умерли 6 002. По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.

https://ria.ru/20211007/voz-1753548993.html

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общество, московская область (подмосковье), москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия