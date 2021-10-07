Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211007/kovid-1753599066.html
В Воронежской области введут систему QR-кодов из-за ситуации с COVID-19
В Воронежской области введут систему QR-кодов из-за ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 07.10.2021
В Воронежской области введут систему QR-кодов из-за ситуации с COVID-19
Власти Воронежской области вводят в регионе систему QR-кодов из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в четверг облправительство. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T23:33
2021-10-07T23:33
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748382125_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_e241c70ce823c7d033ce9e50689cf36f.jpg
ВОРОНЕЖ, 7 окт - РИА Новости. Власти Воронежской области вводят в регионе систему QR-кодов из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в четверг облправительство.В Воронежской области с 24 сентября в сутки регистрируются более 500 новых случаев COVID-19. При этом ранее с начала пандемии суточное число выявленных заболевших не достигало 500. В среду управление Роспотребнадзора по Воронежской области объявило об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции ряда категорий граждан."Число заболевших с 1 сентября по 7 октября выросло с 13 тысяч до 30 тысяч человек. Количество ежедневных госпитализаций превысило 700 человек. Число болеющих ОРВИ превысило 48 тысяч жителей региона. Впервые с начала пандемии ковидные госпитали развернуты уже не на территории больниц, а в соцобъектах... Ежедневно ставятся новые рекорды смертности", - сообщают областные власти.Они отмечают, что "тревожные цифры перекликаются с недостаточными темпами вакцинации". При этом до формирования коллективного иммунитета среди взрослого населения "еще очень далеко". Также власти обращают внимание на недостаточное соблюдение мер безопасности в трудовых коллективах, в магазинах, торговых центрах, в общественном транспорте и в "других людных местах"."Такое положение дел вынудило к введению очередного пакета ограничительных мер, который отразится на жизни воронежцев и на экономике... Среди новых ограничений - обязательная вакцинация для отдельных категорий населения, пропуск по QR-кодам в различные учреждения", - сообщает облправительство.Власти считают, что "другого пути остановить сегодняшнюю волну коронавируса попросту нет".Всего с начала пандемии в Воронежской области зарегистрировано 137 460 случаев COVID, выздоровели 113 168 пациентов, умерли 6 002. По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.
https://ria.ru/20211007/voz-1753548993.html
https://ria.ru/20211006/lokdaun-1753318253.html
московская область (подмосковье)
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748382125_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d1b515b90370c1cb833d2ef4172c3a39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, московская область (подмосковье), москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия
23:33 07.10.2021
 
В Воронежской области введут систему QR-кодов из-за ситуации с COVID-19

В Воронежской области введут систему QR-кодов из-за сложной ситуации с COVID-19

© Depositphotos / mulderphotoВид на Воронеж
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Depositphotos / mulderphoto
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 7 окт - РИА Новости. Власти Воронежской области вводят в регионе систему QR-кодов из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в четверг облправительство.
В Воронежской области с 24 сентября в сутки регистрируются более 500 новых случаев COVID-19. При этом ранее с начала пандемии суточное число выявленных заболевших не достигало 500. В среду управление Роспотребнадзора по Воронежской области объявило об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции ряда категорий граждан.
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
Вчера, 17:15Распространение коронавируса
ВОЗ впервые описала постковидный синдром
"Число заболевших с 1 сентября по 7 октября выросло с 13 тысяч до 30 тысяч человек. Количество ежедневных госпитализаций превысило 700 человек. Число болеющих ОРВИ превысило 48 тысяч жителей региона. Впервые с начала пандемии ковидные госпитали развернуты уже не на территории больниц, а в соцобъектах... Ежедневно ставятся новые рекорды смертности", - сообщают областные власти.
Они отмечают, что "тревожные цифры перекликаются с недостаточными темпами вакцинации". При этом до формирования коллективного иммунитета среди взрослого населения "еще очень далеко". Также власти обращают внимание на недостаточное соблюдение мер безопасности в трудовых коллективах, в магазинах, торговых центрах, в общественном транспорте и в "других людных местах".
"Такое положение дел вынудило к введению очередного пакета ограничительных мер, который отразится на жизни воронежцев и на экономике... Среди новых ограничений - обязательная вакцинация для отдельных категорий населения, пропуск по QR-кодам в различные учреждения", - сообщает облправительство.
Власти считают, что "другого пути остановить сегодняшнюю волну коронавируса попросту нет".
Всего с начала пандемии в Воронежской области зарегистрировано 137 460 случаев COVID, выздоровели 113 168 пациентов, умерли 6 002. По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время двусторонней встречи - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 13:09Распространение коронавируса
Матвиенко ответила на вопрос об общефедеральном локдауне
 
Распространение коронавирусаОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34СМИ назвало товары с максимальным ростом цен к концу года
04:29На Амурском ГПЗ произошел взрыв газа с возгоранием
04:15Нужно ли выключать геолокацию в своем смартфоне? Эксперт дал четкий ответ
04:11Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 32 человек
04:07В Польше рассказали, как "удар по Москве" обогатит россиян
03:42Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга
03:35Экологи узнали, каких отходов больше всего на полигонах в России
03:35Россиянам посоветовали продукт для восстановления работы кишечника
03:27Врач рассказал, как укрепить иммунитет без БАДов
03:16Аналитик спрогнозировала, что будет с рублем к Новому году
03:06Россия приступила к модернизации космической системы наведения
03:02Выполнен первый в истории чартерный рейс из Владивостока в Египет
03:00Агроном предупредил об опасности комнатных растений для детей
02:49Мать дагестанца, напавшего на пассажира метро, раскрыла свою версию драки
02:40Диетолог рассказала, что будет, если есть йогурт каждый день
02:38В Европе раскрыли причину газового кризиса
02:36Защита топ-менеджера "Новатэка" потребовала закрыть его дело
02:15Экономист предупредил о грядущем подорожании картофеля
02:15Врач рассказала, с чем связана высокая смертность от COVID-19
01:48В Латвии невакцинированным запретили посещать магазины
Лента новостейМолния