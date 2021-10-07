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Наука
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Ученые оценили риск заражения COVID-19 в офисах и школах
Ученые оценили риск заражения COVID-19 в офисах и школах - РИА Новости, 07.10.2021
Ученые оценили риск заражения COVID-19 в офисах и школах
Британские ученые построили модель распространения вируса SARS-CoV-2 в воздушной среде закрытого помещения, в котором в течение дня находятся одни и те же люди... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T12:56
2021-10-07T12:58
наука
великобритания
кембриджский университет
здоровье
математика
биология
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Британские ученые построили модель распространения вируса SARS-CoV-2 в воздушной среде закрытого помещения, в котором в течение дня находятся одни и те же люди — ситуация офисов или школьных классов. Результаты показали, что в даже хорошо вентилируемом помещении один бессимптомный носитель может за день заразить от двух до четырех человек, а сокращение вдвое численности работников или учащихся, находящихся в помещении, снижает риск заражения в четыре раза. Статья опубликована в журнале Indoor and Built Environment.Известно, что коронавирус распространяется главным образом воздушно-капельным путем. Исследователи из Кембриджского университета, Имперского колледжа Лондона и Университета Лидса создали цифровую модель, которая позволяет предсказывать распространение вирусных частиц в помещениях."Воздушный поток невидим, поэтому людям трудно оценить эффект распространения вируса дома или на рабочем месте", — приводятся в пресс-релизе Кембриджского университета слова одного из авторов исследования Пола Линдена (Paul Linden), профессора кафедры прикладной математики и теоретической физики.Моделирование продемонстрировало, что в хорошо вентилируемых офисах, где сотрудники работают молча и практически не общаются между собой, риск заражения частицами вируса, переносимыми по воздуху, минимальный. Но он возрастает, если помещение плохо вентилируется или если рабочий процесс связан с постоянным разговором.К примеру, в хорошо вентилируемом колл-центре, где все работники постоянно разговаривают, каждый инфицированный человек может заразить от двух до четырех других, и значительно больше, если он относится к категории суперраспространителей. Модель также показывает, что уменьшение заполняемости офиса наполовину может в четыре раза снизить риск передачи инфекции по воздуху.В качестве главного объекта моделирования авторы использовали уровень углекислого газа в разных зонах офиса или класса как показатель объема выдыхаемого воздуха. Соответственно, в зонах с более низкой интенсивностью вентиляции и активной посещаемостью уровень CO2 выше и в них риск передачи коронавирсуной инфекции по воздуху больше.Для выявления подобных зон повышенного риска исследователи рекомендуют оборудовать помещения датчиками CO2 и внести соответствующие коррективы в схемы вентиляции. Кроме того, действенной мерой, по их мнению, может стать изменение режима работы или учебы для того, чтобы снизить численность одновременно находящихся в помещении людей."Наша работа подчеркивает важность хорошей вентиляции на рабочих местах и ​​в школах, — говорит ведущий автор исследования доктор Генри Берридж (Henry Burridge) из Имперского колледжа Лондона. — Модель также демонстрирует, что, управляя вентиляцией и количеством людей в общественных помещениях, мы можем управлять риском заражения воздушно-капельным путем".Ученые отмечают, что универсального средства, обеспечивающего защиту от вирусной инфекции, нет, поэтому надо использовать все пути для ограничения ее распространения.
https://ria.ru/20211006/kovid-1753215479.html
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великобритания, кембриджский университет, здоровье, математика, биология, коронавирус covid-19
12:56 07.10.2021 (обновлено: 12:58 07.10.2021)
 

Ученые оценили риск заражения COVID-19 в офисах и школах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРабота офиса
Работа офиса - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Британские ученые построили модель распространения вируса SARS-CoV-2 в воздушной среде закрытого помещения, в котором в течение дня находятся одни и те же люди — ситуация офисов или школьных классов. Результаты показали, что в даже хорошо вентилируемом помещении один бессимптомный носитель может за день заразить от двух до четырех человек, а сокращение вдвое численности работников или учащихся, находящихся в помещении, снижает риск заражения в четыре раза. Статья опубликована в журнале Indoor and Built Environment.
Известно, что коронавирус распространяется главным образом воздушно-капельным путем. Исследователи из Кембриджского университета, Имперского колледжа Лондона и Университета Лидса создали цифровую модель, которая позволяет предсказывать распространение вирусных частиц в помещениях.
"Воздушный поток невидим, поэтому людям трудно оценить эффект распространения вируса дома или на рабочем месте", — приводятся в пресс-релизе Кембриджского университета слова одного из авторов исследования Пола Линдена (Paul Linden), профессора кафедры прикладной математики и теоретической физики.
Моделирование продемонстрировало, что в хорошо вентилируемых офисах, где сотрудники работают молча и практически не общаются между собой, риск заражения частицами вируса, переносимыми по воздуху, минимальный. Но он возрастает, если помещение плохо вентилируется или если рабочий процесс связан с постоянным разговором.
К примеру, в хорошо вентилируемом колл-центре, где все работники постоянно разговаривают, каждый инфицированный человек может заразить от двух до четырех других, и значительно больше, если он относится к категории суперраспространителей. Модель также показывает, что уменьшение заполняемости офиса наполовину может в четыре раза снизить риск передачи инфекции по воздуху.
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В качестве главного объекта моделирования авторы использовали уровень углекислого газа в разных зонах офиса или класса как показатель объема выдыхаемого воздуха. Соответственно, в зонах с более низкой интенсивностью вентиляции и активной посещаемостью уровень CO2 выше и в них риск передачи коронавирсуной инфекции по воздуху больше.
Для выявления подобных зон повышенного риска исследователи рекомендуют оборудовать помещения датчиками CO2 и внести соответствующие коррективы в схемы вентиляции. Кроме того, действенной мерой, по их мнению, может стать изменение режима работы или учебы для того, чтобы снизить численность одновременно находящихся в помещении людей.
"Наша работа подчеркивает важность хорошей вентиляции на рабочих местах и ​​в школах, — говорит ведущий автор исследования доктор Генри Берридж (Henry Burridge) из Имперского колледжа Лондона. — Модель также демонстрирует, что, управляя вентиляцией и количеством людей в общественных помещениях, мы можем управлять риском заражения воздушно-капельным путем".
Ученые отмечают, что универсального средства, обеспечивающего защиту от вирусной инфекции, нет, поэтому надо использовать все пути для ограничения ее распространения.
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