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Тринадцать монахинь заразились коронавирусом в псковском монастыре
Тринадцать монахинь заразились коронавирусом в псковском монастыре - РИА Новости, 07.10.2021
Тринадцать монахинь заразились коронавирусом в псковском монастыре
Очаг коронавирусной инфекции выявлен в Рождества Пресвятой богородицы Снетогорском женском монастыре в Пскове, где заразились 13 монахинь, сообщают региональные РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T11:05
2021-10-07T11:05
2021-10-07T11:15
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Очаг коронавирусной инфекции выявлен в Рождества Пресвятой богородицы Снетогорском женском монастыре в Пскове, где заразились 13 монахинь, сообщают региональные власти."В Псковской области новый очаг в Снетогорском женском монастыре. COVID-19 выявлен у 13 монахинь", - информирует официальный Telegram-канал региона.Как сообщается на сайте монастыря, сейчас он закрыт для посещения "в связи с обострением эпидемиологической ситуации".Согласно данным с сайта Снетогорского монастыря, здесь проживают около 100 монахинь, около половины из них имеют преклонный возраст. На территории обители находятся собор Рождества Богородицы XIV века, который нуждается в реставрации, а также руинированная церковь-колокольня "Вознесение под колоколы" (XVI-XIX век, так называемый Снетогорский столп).В конце прошлой недели губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе локдаун может быть введен через 2-3 недели, но областные власти постараются этого избежать путем введения превентивных ограничений. Так, с 4 октября вновь вводится обязательная самоизоляция для пожилых людей, на неделю запрещаются массовые, спортивные и религиозные мероприятия.
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псков, псковская область, здоровье - общество, telegram (приложение), михаил ведерников