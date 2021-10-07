https://ria.ru/20211007/kovalev-1753491371.html
Все время был в сознании. Избитый в московском метро мужчина дал интервью
Мужчина, которого избили в московском метро, дал интервью - РИА Новости, 07.10.2021
Все время был в сознании. Избитый в московском метро мужчина дал интервью
Пострадавший в результате нападения трех мужчин в московском метро Роман Ковалев рассказал о предстоящем лечении. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:01
2021-10-07T13:01
2021-10-07T13:03
происшествия
россия
избиение пассажира в московском метро
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Пострадавший в результате нападения трех мужчин в московском метро Роман Ковалев рассказал о предстоящем лечении."Мне точно будут вправлять нос, когда спадут отеки, и, возможно, придется ставить пластину под глазом для коррекции зрения", — рассказал он в беседе с телеканалом "Звезда".По словам Ковалева, в день нападения он ехал в метро после знакомства с родителями своей девушки. И во время избиения все время находился в сознании.."Все произошло в пределах одной станции, девушка приехала ко мне через час. Как я понимаю, полиция сразу их задержала на улице. Скорая помощь была на месте, наверное, минут через десять, мне все промыли и привезли в больницу", — добавил Ковалев.Инцидент произошел вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии, между станциями "Измайловская" и "Первомайская". По словам очевидцев, мужчина заступился за девушку. Его госпитализировали с переломами лицевой кости и носа, а также ушибами.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, нападавшие были пьяны.
https://ria.ru/20211007/napadenie-1753458874.html
https://ria.ru/20211006/raskayanie-1753403595.html
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происшествия, россия, избиение пассажира в московском метро
13:01 07.10.2021 (обновлено: 13:03 07.10.2021)
Мужчина, которого избили в московском метро, дал интервью
Жертва избиения в метро Ковалев: возможно, придется ставить пластину для коррекции зрения
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
Пострадавший в результате нападения трех мужчин в московском метро
Роман Ковалев рассказал о предстоящем лечении.
"Мне точно будут вправлять нос, когда спадут отеки, и, возможно, придется ставить пластину под глазом для коррекции зрения", — рассказал он в беседе с телеканалом "Звезда
".
По словам Ковалева, в день нападения он ехал в метро после знакомства с родителями своей девушки. И во время избиения все время находился в сознании..
"Все произошло в пределах одной станции, девушка приехала ко мне через час. Как я понимаю, полиция сразу их задержала на улице. Скорая помощь была на месте, наверное, минут через десять, мне все промыли и привезли в больницу", — добавил Ковалев.
Инцидент произошел вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии, между станциями "Измайловская" и "Первомайская". По словам очевидцев, мужчина заступился за девушку. Его госпитализировали с переломами лицевой кости и носа, а также ушибами.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, нападавшие были пьяны.