https://ria.ru/20211007/korova-1753451544.html

В ЕАО возбудили уголовные дела после гибели коров

В ЕАО возбудили уголовные дела после гибели коров - РИА Новости, 07.10.2021

В ЕАО возбудили уголовные дела после гибели коров

Управление МВД по Еврейской автономной области (ЕАО) возбудило два уголовных дела об уничтожении чужого имущества после заявлений местных жителей о гибели трех... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T09:17

2021-10-07T09:17

2021-10-07T09:17

происшествия

биробиджанский район

россия

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ХАБАРОВСК, 7 окт — РИА Новости. Управление МВД по Еврейской автономной области (ЕАО) возбудило два уголовных дела об уничтожении чужого имущества после заявлений местных жителей о гибели трех коров, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Анна Сургутская.Шесть расстрелянных коров обнаружили жители Биробиджанского района ЕАО на пастбище, еще две пропали, сообщило ранее общество защиты животных "Добрые руки". Владельцы скотины рассказали, что большинство коров были стельными."К нам поступило два заявления от жителей района по поводу гибели трех коров. Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.167 УК РФ "Умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба". Устанавливаем все факты произошедшего. Предполагаемых виновных в этом преступлении, на которых указали граждане, мы проверим. Очень много мероприятий сейчас по этим фактам уничтожения животных проводится. Возможно, поступят еще заявления", - сказала Сургутская.По предположению жителей, животных порешили владельцы полей, засеянных соей. По их словам, такое происходит уже второй год подряд в селе Надеждинское Биробиджанского района: в 2020 году "коров расстреляли дробью". Тогда животные выжили, но уже не могли давать молоко и производить потомство.

https://ria.ru/20211005/dtp-1753157136.html

биробиджанский район

россия

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происшествия, биробиджанский район, россия