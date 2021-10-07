https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753523805.html

В Крыму введут новые ограничения из-за ситуации с COVID-19

В Крыму введут новые ограничения из-за ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 07.10.2021

В Крыму введут новые ограничения из-за ситуации с COVID-19

Власти Крыма с 11 октября вводят новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе, отменяя льготный проезд для пенсионеров и переводя... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T15:27

2021-10-07T15:27

2021-10-07T15:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Власти Крыма с 11 октября вводят новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе, отменяя льготный проезд для пенсионеров и переводя пожилых сотрудников на дистанционную работу, сообщила вице-премьер правительства республики Елена Романовская."Если раньше было рекомендовано всем работодателям перевести на дистанционную работу своих сотрудников 65 лет и старше, то сейчас это будет обязанность – перевести их на дистанционную работу", - сказала Романовская журналистам, добавив, что ограничения вводятся с 11 октября.Кроме того, рекомендовано перевести на дистанционную работу до 50% от всей численности сотрудников госучреждений. Для пенсионеров старше 65 лет отменяется льготный проезд в общественном транспорте. Работодатели, в компаниях которых вакцинированы менее 80% сотрудников, будут обязаны тестировать на коронавирус сотрудников еженедельно, сообщила она.Максимум выявленных за сутки случаев коронавируса фиксируется в Крыму третий день подряд, за среду - 461 заболевший. В стационарах Крыма лечатся более 3,6 тысячи заболевших COVID-19, более 300 человек находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753491222.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210929/krym-1752254125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, новости - туризм