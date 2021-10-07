https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753474620.html

В России за сутки 20 330 человек выздоровели от COVID-19

В России за сутки 20 330 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 07.10.2021

В России за сутки 20 330 человек выздоровели от COVID-19

За сутки в РФ выписаны 20 330 человек после COVID-19, за все время - 6 799 230, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T11:42

2021-10-07T11:42

2021-10-07T11:42

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 20 330 человек после COVID-19, за все время - 6 799 230, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 330 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 799 230", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписано 2 347 человек, в Санкт-Петербурге - 1 748, Подмосковье - 1 134.

https://ria.ru/20211007/priznak-1753473645.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19