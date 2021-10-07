https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753474044.html

В Москве за сутки выявили 5404 случая COVID-19

В Москве за сутки выявили 5404 случая COVID-19 - РИА Новости, 07.10.2021

В Москве за сутки выявили 5404 случая COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (5404), а также в Санкт-Петербурге (2418) и Подмосковье (1454), сообщили журналистам в... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T11:41

2021-10-07T11:41

2021-10-07T11:41

распространение коронавируса

общество

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (5404), а также в Санкт-Петербурге (2418) и Подмосковье (1454), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва – 5404, 2. Санкт-Петербург – 2418, 3. Московская область – 1454", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области – 22, Чукотском автономном округе – 17, Ненецком автономном округе – 16.

https://ria.ru/20211007/priznak-1753473645.html

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19