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Стало известно, что в России сделают из-за роста случаев коронавируса
Вирусолог рассказал, как врачи ответят на рост случаев COVID-19 - РИА Новости, 07.10.2021
Стало известно, что в России сделают из-за роста случаев коронавируса
График заболеваемости COVID-19 в России вновь пошел вверх. Известен ли "виновник" этой ситуации и что можно ему противопоставить, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T02:15
2021-10-07T07:06
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
александр бутенко
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. График заболеваемости COVID-19 в России вновь пошел вверх. Известен ли "виновник" этой ситуации и что можно ему противопоставить, рассказал в интервью радио Sputnik вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава, профессор Александр Бутенко.В России растет число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Некоторые эксперты рассматривают рост заболеваемости как начало четвертой волны пандемии COVID-19."Виновником" ухудшения эпидемиологической ситуации стал штамм коронавируса "дельта", уверен специалист. Скорость распространения инфекции во многом связана с коротким инкубационным периодом, характерным для этого варианта SARS-CoV-2.По его словам, 85 процентов россиян, попавших в больницу с диагнозом "коронавирусная инфекция", заразились именно штаммом "дельта".Противопоставить опасному патогену можно только усовершенствованные вакцины, полагает вирусолог. Причем тот подход, который применяют российские ученые в разработке новых препаратов, поможет защитить людей и от других генотипов коронавируса, добавил он."Разработчики вакцин уже сейчас начинают делать новые комбинированные препараты. В них будут содержаться антигены нескольких доминирующих генотипов вируса. Они (новые вакцины. — Прим. ред.) должны будут защищать от совокупности всех вариантов (коронавируса) которые сейчас представляют проблему", — заключил Бутенко.
https://ria.ru/20211003/koronavirus-1752869898.html
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общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр бутенко
02:15 07.10.2021 (обновлено: 07:06 07.10.2021)
 
Вирусолог рассказал, как врачи ответят на рост случаев COVID-19

Ученый Бутенко: усовершенствованные вакцины смогут противостоять всем штаммам коронавируса

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник у входа в "красную зону"
Медицинский сотрудник у входа в красную зону - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. График заболеваемости COVID-19 в России вновь пошел вверх. Известен ли "виновник" этой ситуации и что можно ему противопоставить, рассказал в интервью радио Sputnik вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава, профессор Александр Бутенко.
В России растет число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Некоторые эксперты рассматривают рост заболеваемости как начало четвертой волны пандемии COVID-19.
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"Виновником" ухудшения эпидемиологической ситуации стал штамм коронавируса "дельта", уверен специалист. Скорость распространения инфекции во многом связана с коротким инкубационным периодом, характерным для этого варианта SARS-CoV-2.
"Дело в том, что у "дельты" инкубационный период короче, скорость передачи инфекции от больного к здоровому человеку значительно выше. При "классическом" китайском варианте 2019 года был инкубационный период четырнадцать дней, а теперь от двух до четырех дней", — пояснил Бутенко.
По его словам, 85 процентов россиян, попавших в больницу с диагнозом "коронавирусная инфекция", заразились именно штаммом "дельта".

"Штамм "дельта" уже завоевал себе огромную территорию Евразии. У нас сейчас, наверное, 85 процентов всех госпитализаций с этим связано", — сказал вирусолог.

Противопоставить опасному патогену можно только усовершенствованные вакцины, полагает вирусолог. Причем тот подход, который применяют российские ученые в разработке новых препаратов, поможет защитить людей и от других генотипов коронавируса, добавил он.
"Разработчики вакцин уже сейчас начинают делать новые комбинированные препараты. В них будут содержаться антигены нескольких доминирующих генотипов вируса. Они (новые вакцины. — Прим. ред.) должны будут защищать от совокупности всех вариантов (коронавируса) которые сейчас представляют проблему", — заключил Бутенко.
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