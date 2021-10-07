https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753438617.html

Стало известно, что в России сделают из-за роста случаев коронавируса

Вирусолог рассказал, как врачи ответят на рост случаев COVID-19 - РИА Новости, 07.10.2021

Стало известно, что в России сделают из-за роста случаев коронавируса

График заболеваемости COVID-19 в России вновь пошел вверх. Известен ли "виновник" этой ситуации и что можно ему противопоставить, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T02:15

2021-10-07T02:15

2021-10-07T07:06

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

александр бутенко

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. График заболеваемости COVID-19 в России вновь пошел вверх. Известен ли "виновник" этой ситуации и что можно ему противопоставить, рассказал в интервью радио Sputnik вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава, профессор Александр Бутенко.В России растет число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Некоторые эксперты рассматривают рост заболеваемости как начало четвертой волны пандемии COVID-19."Виновником" ухудшения эпидемиологической ситуации стал штамм коронавируса "дельта", уверен специалист. Скорость распространения инфекции во многом связана с коротким инкубационным периодом, характерным для этого варианта SARS-CoV-2.По его словам, 85 процентов россиян, попавших в больницу с диагнозом "коронавирусная инфекция", заразились именно штаммом "дельта".Противопоставить опасному патогену можно только усовершенствованные вакцины, полагает вирусолог. Причем тот подход, который применяют российские ученые в разработке новых препаратов, поможет защитить людей и от других генотипов коронавируса, добавил он."Разработчики вакцин уже сейчас начинают делать новые комбинированные препараты. В них будут содержаться антигены нескольких доминирующих генотипов вируса. Они (новые вакцины. — Прим. ред.) должны будут защищать от совокупности всех вариантов (коронавируса) которые сейчас представляют проблему", — заключил Бутенко.

https://ria.ru/20211003/koronavirus-1752869898.html

https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753161255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр бутенко