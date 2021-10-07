https://ria.ru/20211007/konkurs-1753509990.html
Победители конкурса "губернаторский резерв" в Ленобласти получили награды
Победители конкурса "губернаторский резерв" в Ленобласти получили награды - РИА Новости, 07.10.2021
Победители конкурса "губернаторский резерв" в Ленобласти получили награды
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил памятные награды победителям конкурса "Губернаторский кадровый резерв", финалисты которого могут... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T14:19
2021-10-07T14:19
2021-10-07T14:19
ленинградская область
александр дрозденко
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С.– ПEТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил памятные награды победителям конкурса "Губернаторский кадровый резерв", финалисты которого могут стать частью управленческой команды региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.Конкурс "Губернаторский кадровый резерв" инициирован губернатором Ленинградской области в 2019 году. Его цель — выявление перспективных и инициативных кадров для гражданской службы и муниципальной службы Ленинградской области. Он проводится на двух уровнях: муниципальном и региональном. В 2021 году конкурс проходил по 5 номинациям: "Комфортная городская среда, благоустройство", "Современное образование", "Социальная реформа", "Экология, обращение с отходами", "Экономика, финансы". По итогам рассмотрения заявок, к участию были допущены 215 конкурсантов (131 женщина, 84 мужчины). Возраст участников от 22 до 54 лет (средний возраст 34 года).По словам представителя пресс-службы, всего в финал вышли 25 конкурсантов."Наблюдая за конкурсом и слыша ваши выступления, я убедился, что каждый из вас хочет менять мир вокруг себя к лучшему. И все для этого у вас есть. Наша же задача, как действующих управленцев, не упустить вас и дать вам возможность расти, развиваться и почувствовать, что вы нужны и власти, и обществу ― жителям Ленинградской области", ― сказал глава региона, обращаясь к финалистам конкурса.Как отметили в обладминистарции, в этом году также решено включить остальных финалисты с их согласия в резерв управленческих кадров Ленинградской области, что откроет им возможности для трудоустройства на руководящих должностях в регионе.
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александр дрозденко
С.– ПEТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
вручил памятные награды победителям конкурса "Губернаторский кадровый резерв", финалисты которого могут стать частью управленческой команды региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
Конкурс "Губернаторский кадровый резерв" инициирован губернатором Ленинградской области в 2019 году. Его цель — выявление перспективных и инициативных кадров для гражданской службы и муниципальной службы Ленинградской области. Он проводится на двух уровнях: муниципальном и региональном. В 2021 году конкурс проходил по 5 номинациям: "Комфортная городская среда, благоустройство", "Современное образование", "Социальная реформа", "Экология, обращение с отходами", "Экономика, финансы". По итогам рассмотрения заявок, к участию были допущены 215 конкурсантов (131 женщина, 84 мужчины). Возраст участников от 22 до 54 лет (средний возраст 34 года).
По словам представителя пресс-службы, всего в финал вышли 25 конкурсантов.
"Наблюдая за конкурсом и слыша ваши выступления, я убедился, что каждый из вас хочет менять мир вокруг себя к лучшему. И все для этого у вас есть. Наша же задача, как действующих управленцев, не упустить вас и дать вам возможность расти, развиваться и почувствовать, что вы нужны и власти, и обществу ― жителям Ленинградской области", ― сказал глава региона, обращаясь к финалистам конкурса.
Как отметили в обладминистарции, в этом году также решено включить остальных финалисты с их согласия в резерв управленческих кадров Ленинградской области, что откроет им возможности для трудоустройства на руководящих должностях в регионе.