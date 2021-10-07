https://ria.ru/20211007/konkurs-1753509990.html

Победители конкурса "губернаторский резерв" в Ленобласти получили награды

Победители конкурса "губернаторский резерв" в Ленобласти получили награды - РИА Новости, 07.10.2021

Победители конкурса "губернаторский резерв" в Ленобласти получили награды

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил памятные награды победителям конкурса "Губернаторский кадровый резерв", финалисты которого могут... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T14:19

2021-10-07T14:19

2021-10-07T14:19

ленинградская область

александр дрозденко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753509570_0:230:3072:1958_1920x0_80_0_0_81022880e04931ec9d3a064d39c1a506.jpg

С.– ПEТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил памятные награды победителям конкурса "Губернаторский кадровый резерв", финалисты которого могут стать частью управленческой команды региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.Конкурс "Губернаторский кадровый резерв" инициирован губернатором Ленинградской области в 2019 году. Его цель — выявление перспективных и инициативных кадров для гражданской службы и муниципальной службы Ленинградской области. Он проводится на двух уровнях: муниципальном и региональном. В 2021 году конкурс проходил по 5 номинациям: "Комфортная городская среда, благоустройство", "Современное образование", "Социальная реформа", "Экология, обращение с отходами", "Экономика, финансы". По итогам рассмотрения заявок, к участию были допущены 215 конкурсантов (131 женщина, 84 мужчины). Возраст участников от 22 до 54 лет (средний возраст 34 года).По словам представителя пресс-службы, всего в финал вышли 25 конкурсантов."Наблюдая за конкурсом и слыша ваши выступления, я убедился, что каждый из вас хочет менять мир вокруг себя к лучшему. И все для этого у вас есть. Наша же задача, как действующих управленцев, не упустить вас и дать вам возможность расти, развиваться и почувствовать, что вы нужны и власти, и обществу ― жителям Ленинградской области", ― сказал глава региона, обращаясь к финалистам конкурса.Как отметили в обладминистарции, в этом году также решено включить остальных финалисты с их согласия в резерв управленческих кадров Ленинградской области, что откроет им возможности для трудоустройства на руководящих должностях в регионе.

https://ria.ru/20211005/nalogooblozhenie-1753225864.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко