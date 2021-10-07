https://ria.ru/20211007/komissii-1753575411.html
"Единая Россия" выдвинула кандидатов на посты глав комиссий Госдумы
"Единая Россия" выдвинула кандидатов на посты глав комиссий Госдумы - РИА Новости, 07.10.2021
"Единая Россия" выдвинула кандидатов на посты глав комиссий Госдумы
Члены "Единой России" на первом заседании парламентской фракции выдвинули трех кандидатов на посты глав комиссий Госдумы VIII созыва, это Отари Аршба, Валентина РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T19:13
2021-10-07T19:13
2021-10-07T19:13
политика
единая россия
госдума рф
владимир васильев
валентина терешкова
отари аршба
виктор пинский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154761/35/1547613515_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b60a815a8e035cac40f1e95cefe2293b.jpg
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Члены "Единой России" на первом заседании парламентской фракции выдвинули трех кандидатов на посты глав комиссий Госдумы VIII созыва, это Отари Аршба, Валентина Терешкова и Виктор Пинский, передает корреспондент РИА Новости."На должности глав комиссий Государственной думы предложены: по вопросам контроля за достоверностью доходов… и мандатным вопросам – Аршба Отари Ионович, по вопросам депутатской этики – Терешкову Валентину Владимировну, по регламенту – Пинский Виктор Витальевич", - предложил однопартийцам кандидатуры новоизбранный глава фракции ЕР Владимир Васильев.После этого члены партии проголосовали за выдвижение этих кандидатур на голосование в Госдуме.
https://ria.ru/20211007/gosduma-1753565073.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154761/35/1547613515_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43f858fc4875ba07b84514a04d067450.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, единая россия, госдума рф, владимир васильев, валентина терешкова, отари аршба, виктор пинский, россия
"Единая Россия" выдвинула кандидатов на посты глав комиссий Госдумы
"Единая Россия" выдвинула Аршбу, Терешкову и Пинского на посты глав комиссий Госдумы