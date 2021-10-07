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СК не выявил нарушений в колонии на Камчатке
СК не выявил нарушений в колонии на Камчатке - РИА Новости, 07.10.2021
СК не выявил нарушений в колонии на Камчатке
Следователи на Камчатке уже проводили проверку по видео, которое было снято в ИК-6, нарушений не нашли, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T14:22
2021-10-07T14:22
происшествия
белгородская область
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
татьяна москалькова
сергей мальцев
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 окт - РИА Новости. Следователи на Камчатке уже проводили проверку по видео, которое было снято в ИК-6, нарушений не нашли, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по краю.Ранее в YouTube была опубликована видеозапись, датированная 2019 годом, на которой стоящий у стены заключенный кричит, что ему больно. Камера захватывает голову и поднятые руки мужчины. Сотрудник УФСИН , присутствующий в помещении, командует стоять, пока идёт досмотр. На видео было указано, что съёмка сделана в исправительной колонии на Камчатке."Эти факты были нами проверены в рамках ранее зарегистрированных сообщений. По данному факту принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела", — сказали в следственном управлении.Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выделила сотрудников для оценки работы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) после сообщений о пытках над заключенными в Белгородской области и на Камчатке.Видео с избиением заключенного в колонии №4 в Белгородской области появилось несколько недель назад, после резонансной истории с пытками заключенных тюремной больницы в Саратовской области о нем заговорили вновь. На видео люди в камуфляжной форме сперва заламывают руки раздетому до трусов мужчине, а потом со словами "ты чего базаришь" наносят удары ему по лицу. Следствием было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками исправительного учреждения. Как пояснил РИА Новости представитель СУСК, инцидент, запечатленный на видео, произошел в 2012 году.В YouTube было опубликовано видео с кадрами сексуального насилия и пыток осужденных. Как поясняется в Telegram-канале Gulagu.net, на кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насильственных действий и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области. Впоследствии СК возбудил ряд дел – о сексуальном насилии и превышении полномочий.ФСИН направила в регион ревизоров для проверки. Глава местного управления ведомства Алексей Федотов будет уволен за "серьезные просчеты в оперативно-служебной деятельности". По отрицательным мотивам уже уволены начальник туберкулезной больницы Павел Гаценко, замначальника по безопасности и оперативной работе Сергей Салов, начальник оперативного отдела Антон Бочков и начальник отдела безопасности Сергей Мальцев. Материалы проверки в отношении последних переданы в Следственный комитет.
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происшествия, белгородская область, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), татьяна москалькова, сергей мальцев, россия
14:22 07.10.2021
 
СК не выявил нарушений в колонии на Камчатке

СК не выявил нарушений после проверки видео из ИК-6 на Камчатке

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 окт - РИА Новости. Следователи на Камчатке уже проводили проверку по видео, которое было снято в ИК-6, нарушений не нашли, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по краю.
Ранее в YouTube была опубликована видеозапись, датированная 2019 годом, на которой стоящий у стены заключенный кричит, что ему больно. Камера захватывает голову и поднятые руки мужчины. Сотрудник УФСИН , присутствующий в помещении, командует стоять, пока идёт досмотр. На видео было указано, что съёмка сделана в исправительной колонии на Камчатке.
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"Эти факты были нами проверены в рамках ранее зарегистрированных сообщений. По данному факту принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела", — сказали в следственном управлении.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выделила сотрудников для оценки работы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) после сообщений о пытках над заключенными в Белгородской области и на Камчатке.
Видео с избиением заключенного в колонии №4 в Белгородской области появилось несколько недель назад, после резонансной истории с пытками заключенных тюремной больницы в Саратовской области о нем заговорили вновь. На видео люди в камуфляжной форме сперва заламывают руки раздетому до трусов мужчине, а потом со словами "ты чего базаришь" наносят удары ему по лицу. Следствием было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками исправительного учреждения. Как пояснил РИА Новости представитель СУСК, инцидент, запечатленный на видео, произошел в 2012 году.
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В YouTube было опубликовано видео с кадрами сексуального насилия и пыток осужденных. Как поясняется в Telegram-канале Gulagu.net, на кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насильственных действий и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области. Впоследствии СК возбудил ряд дел – о сексуальном насилии и превышении полномочий.
ФСИН направила в регион ревизоров для проверки. Глава местного управления ведомства Алексей Федотов будет уволен за "серьезные просчеты в оперативно-служебной деятельности". По отрицательным мотивам уже уволены начальник туберкулезной больницы Павел Гаценко, замначальника по безопасности и оперативной работе Сергей Салов, начальник оперативного отдела Антон Бочков и начальник отдела безопасности Сергей Мальцев. Материалы проверки в отношении последних переданы в Следственный комитет.
 
ПроисшествияБелгородская областьСаратовская областьСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Татьяна МоскальковаСергей МальцевРоссия
 
 
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