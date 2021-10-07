https://ria.ru/20211007/kiberprestupnost-1753473513.html
В России создадут систему для борьбы с киберпреступностью
В России создадут систему для борьбы с киберпреступностью - РИА Новости, 07.10.2021
В России создадут систему для борьбы с киберпреступностью
Концерн "Ростеха" "Автоматика" совместно с АО "Национальная инжиниринговая корпорация" и компанией "Ти Хантер" создадут программно-аппаратный комплекс для... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T11:39
2021-10-07T11:39
2021-10-07T11:39
технологии
ростех
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости/Прайм. Концерн "Ростеха" "Автоматика" совместно с АО "Национальная инжиниринговая корпорация" и компанией "Ти Хантер" создадут программно-аппаратный комплекс для борьбы с киберпреступлениями. Соответствующее соглашение было подписано на конференции "Микроэлектроника-2021" в Крыму, сообщила пресс-служба госкорпорации."Концерн "Автоматика" госкорпорации Ростех подписал соглашение о сотрудничестве с АО "Национальная инжиниринговая корпорация" и компанией "Ти Хантер". В рамках сотрудничества будет создан программно-аппаратный комплекс для борьбы с киберпреступлениями. Система поможет собирать и анализировать информацию для предупреждения инцидентов в сфере IT", - говорится в сообщении.Пресс-служба отмечает, что на базе совместного центра компетенций в области противодействия высокотехнологичным преступлениям будут развиваться технологии в сфере кибербезопасности и совершенствоваться механизмы предупреждения правонарушений в области информационно-телекоммуникационных технологий."Также планируется создание информационно-аналитической платформы для проведения анализа по открытым источникам данных. Ее внедрение может быть востребовано на промышленных предприятиях и в государственных организациях", – сказал генеральный директор концерна "Автоматика" Андрей Моторко, чьи слова приводятся в сообщении.Компании в том числе планируют проводить хакатоны, инициировать программы для развития IT-стартапов и организовывать сотрудничество с профильными вузами.
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технологии, ростех
В России создадут систему для борьбы с киберпреступностью
В России создадут программно-аппаратный комплекс для борьбы с киберпреступлениями
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости/Прайм.
Концерн "Ростеха
" "Автоматика" совместно с АО "Национальная инжиниринговая корпорация"
и компанией "Ти Хантер" создадут программно-аппаратный комплекс для борьбы с киберпреступлениями. Соответствующее соглашение было подписано на конференции "Микроэлектроника-2021" в Крыму, сообщила пресс-служба госкорпорации.
"Концерн "Автоматика"
госкорпорации Ростех подписал соглашение о сотрудничестве с АО "Национальная инжиниринговая корпорация" и компанией "Ти Хантер". В рамках сотрудничества будет создан программно-аппаратный комплекс для борьбы с киберпреступлениями. Система поможет собирать и анализировать информацию для предупреждения инцидентов в сфере IT", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что на базе совместного центра компетенций в области противодействия высокотехнологичным преступлениям будут развиваться технологии в сфере кибербезопасности и совершенствоваться механизмы предупреждения правонарушений в области информационно-телекоммуникационных технологий.
"Также планируется создание информационно-аналитической платформы для проведения анализа по открытым источникам данных. Ее внедрение может быть востребовано на промышленных предприятиях и в государственных организациях", – сказал генеральный директор концерна "Автоматика" Андрей Моторко, чьи слова приводятся в сообщении.
Компании в том числе планируют проводить хакатоны, инициировать программы для развития IT-стартапов и организовывать сотрудничество с профильными вузами.