СМИ: хакеры украли сведения об американской политике в отношении России
Рейтер: хакеры украли данные контрразведки США и сведения о санкциях против России
ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Хакеры, использовавшие уязвимости в программном обеспечении компаний SolarWinds и Microsoft, украли сведения о контрразведывательных расследованиях в США и американской санкционной политике в отношении России, сообщают СМИ со ссылкой на источники, связанные со следствием.
Ответственность за масштабные взломы правительственных систем власти США возложили на спецслужбы России, где отрицают причастность к кибератакам.
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"Подозреваемые российские хакеры, которые использовали программное обеспечение SolarWinds и Microsoft для проникновения в системы американских федеральных ведомств, добыли информацию о контрразведывательных расследованиях, политике санкций в отношении российских физических лиц и противодействии COVID-19 в США", - передает Рейтер со ссылкой на источники, связанные со следствием.
В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других американских структур, согласно которому за кибератакой на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds, вероятно, стоит Россия. Целью атаки, которой подверглись в том числе правительственные учреждения США, являлось, как предположили в Вашингтоне, получение разведданных. Однако впоследствии было заявлено, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также говорила, что подобные обвинения в адрес России "бездоказательны".
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