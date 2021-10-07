https://ria.ru/20211007/khakery-1753578759.html

СМИ: хакеры украли сведения об американской политике в отношении России

СМИ: хакеры украли сведения об американской политике в отношении России - РИА Новости, 07.10.2021

СМИ: хакеры украли сведения об американской политике в отношении России

Хакеры, использовавшие уязвимости в программном обеспечении компаний SolarWinds и Microsoft, украли сведения о контрразведывательных расследованиях в США и... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T19:37

2021-10-07T19:37

2021-10-07T19:37

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ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Хакеры, использовавшие уязвимости в программном обеспечении компаний SolarWinds и Microsoft, украли сведения о контрразведывательных расследованиях в США и американской санкционной политике в отношении России, сообщают СМИ со ссылкой на источники, связанные со следствием.Ответственность за масштабные взломы правительственных систем власти США возложили на спецслужбы России, где отрицают причастность к кибератакам."Подозреваемые российские хакеры, которые использовали программное обеспечение SolarWinds и Microsoft для проникновения в системы американских федеральных ведомств, добыли информацию о контрразведывательных расследованиях, политике санкций в отношении российских физических лиц и противодействии COVID-19 в США", - передает Рейтер со ссылкой на источники, связанные со следствием.В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других американских структур, согласно которому за кибератакой на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds, вероятно, стоит Россия. Целью атаки, которой подверглись в том числе правительственные учреждения США, являлось, как предположили в Вашингтоне, получение разведданных. Однако впоследствии было заявлено, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также говорила, что подобные обвинения в адрес России "бездоказательны".

https://ria.ru/20210814/razdor-1745725288.html

https://ria.ru/20210719/ssha-1741859977.html

сша

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, москва, microsoft corporation, россия