РИА Новости - события в Москве, России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио

Правила акции "Сохрани друга"
1. Термины и определения
Акция – он-лайн акция "Сохрани друга", проводимая на Портале.
Портал Акции или Портал – страница в сети Интернет, доступная по идентификатору ria.ru/keepalive
История - текстовое сообщение, содержащее историю о преодолении страха и негативного отношения к вакцинации против ковида друзьями, близкими, родными Участника.
Фотография – фотографическое произведение с изображением Участника, отвечающее требованиям Правил.
Участник или Вы – совершеннолетнее дееспособное физическое лицо, проживающее на территории Российской Федерации желающее рассказать историю о преодолении страха и негативного отношения к вакцинации против ковида у своих друзей, близких, родных.
Организатор или Организатор Акции - Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня", ОГРН 5137746242937, зарегистрировано по адресу: 119021 Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1,2,3.
Партнер Акции – юридическое и/или физическое лицо, разделяющее цели проведения Акции.
Правила Акции или Правила – правила организации, проведения и участия в Акции, актуальная редакция которых доступна по ссылке (https://ria.ru/20211007/keepalive-1753322023.html).
2. Правила регламентируют порядок организации и проведения Акции. Отношения Организатора и Участника в связи с Акцией регулируются правом Российской Федерации.
3. Лица, желающие принять участие в Акции и соответствующие требованиям к Участникам обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции, в порядке, на условиях и в сроки, установленные Правилами.
4. Участие в Акции является добровольным. Организатором плата за участие в Акции не взимается.
Участник самостоятельно оплачивает все расходы, понесенные им в связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений: расходы, связанные с доступом в Интернет, получением разрешений лиц, упомянутых в рассказе).
5.Правила представляют собой публичную оферту, адресованную Организатором всем потенциальным Участникам. Направление Участником Истории для участия в Акции рассматривается в качестве безоговорочного согласия Участника с Правилами
6. Сроки проведения Акции
Акция проводится на территории Российской Федерации в период с 7 октября 2021 года до момента принятия Организатором решения об окончании акции, о чем будет сообщено дополнительно.
Публикация Истории на Портале Акции осуществляется в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты направления Истории Организатору при условии полного соответствия Истории Правилам
7. Требования к Истории:
История должна содержать рассказ на русском языке в свободной форме о преодолении страха и негативного отношения к вакцинации против ковида друзьями, близкими, родными Участника. История может сопровождаться Фотографией (по усмотрению Участника).
История должна содержать только достоверную информацию, которая может быть подтверждена документально и (или) свидетельскими показаниями.
Объём Истории не должен превышать 1500 знаков с пробелами.
История и Фотография не должна содержать информацию, нарушающую законодательство Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь:
- —бранные слова и непристойные выражения;
- —информацию, которая может нанести вред чести, достоинству, деловой репутации лиц, упомянутых в ней, Организатора, Участников, иных лиц;
- —информацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную или религиозную рознь, унижающих национальное достоинство, пропагандирующую исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности;
- —информацию, пропагандирующую и демонстрирующую нацистскую атрибутику или символику либо сходную с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, а также являющихся экстремистскими материалами изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала), атрибутику или символику и являющихся экстремистскими материалами изображения руководителей организаций, сотрудничавших с группами, организациями, движениями или лицами, признанными преступными либо виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны;
- —информацию, пропагандирующую и демонстрирующую атрибутику или символику организаций (в том числе иностранных или международных), отрицающих факты и выводы, установленные приговором Нюрнбергского трибунала либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанными на приговоре Нюрнбергского трибунала либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны;
- —информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах приобретения таких средств, веществ и их прекурсоров, а также о способах и местах культивирования наркосодержащих растений;
- —информацию о способах самоубийства;
- —призывов к совершению деяний, определяемых Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ как экстремистская деятельность, либо иным способом побуждающих к таким деяниям, а также обосновывающую или оправдывающую экстремизм;
- —порнографические изображения.
История не должна содержать информацию о состоянии здоровья физических лиц, упомянутых в Истории (в т.ч. но не ограничиваясь: диагнозах, проводимом лечении, наименовании лечебного учреждения); а также их персональные данные (в т.ч. но не ограничиваясь: фамилии, имена, отчества, возраст, год рождения, место жительства).
Размер Фотографии должен составлять 1000х1000px и не может превышать 10 МБ. Фотография должна содержать только изображение Участника. На Фотографии не могут присутствовать другие физические лица, животные.
В случае если Участник является или История содержит информацию о некоммерческой организации, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, об общественном объединении, включенном в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, о физическом лице, включенном в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента; Участник обязан сообщить об этом Организатору при направлении Истории.
В случае если по какой-либо причине История содержит недостоверные факты, все споры, возникающие по данному факту и в связи с ним, Участник обязуется разрешать самостоятельно своими силами и за счет собственных средств.
Участник подтверждает согласие с тем, что Организатор вправе отказать в публикации Истории и/или Фотографии на Портале Акции в случае ее несоответствия Правилам. Организатор оценивает соответствие Истории/Фотографии требованиям Правил по своему усмотрению и не обязан уведомлять Участника о причинах отказа в публикации Истории и/или Фотографии на Портале.
Участник подтверждает согласие с тем, что Организатор вправе вносить в Историю изменения, сокращения, дополнения, снабжать комментариями исключительно в целях приведения Истории/Фотографии в соответствие действующему законодательству и Правилам. Такими изменениями, сокращениями, дополнениями могут быть (включая, но не ограничиваясь): исключение бранных слов и выражений, указание на то, что Участник или лицо, указанное в Истории, являются лицами, выполняющих функции иностранного агента.
8. Направляя Историю для участия в Акции Участник на безвозмездной основе предоставляет Организатору неисключительную лицензию - право использования Истории (всех ее частей и фрагментов) и Фотографии для целей организации и проведения Акции, а также для анонсирования и/или рекламирования Акции, Организатора, спонсоров и партнеров Акции на срок действия исключительного права на Историю (все ее части и фрагменты) начиная с даты направления Истории для участия в Акции, на территории всех стран мира всеми не противоречащими закону существующими в настоящий момент или возникающими в будущем способами, включая но не ограничиваясь: воспроизведения, доведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к произведению (его фрагментам) из любого места и в любое время по собственному выбору, в том числе в сети Интернет на веб-сайтах и их мобильных версиях, приложениях для мобильных телефонов, планшетов и иных аналогичных устройств, страницах в социальных сетях, мессенджерах, на сайтах новостных агрегаторов в соответствии с условиями соответствующих ресурсов, переработки, сообщения в эфир, по кабелю, ретрансляции, распространения, публичного показа, публичного исполнения; включение Истории и Фотографии (каких-либо их частей или фрагментов) в составные и сложные произведения для использования в их составе без ограничения по сроку, территории и способам (далее - Лицензия). Организатор не обязан предоставлять Участникам или иным лицам отчеты об использовании Истории и/или Фотографии.
Организатор вправе предоставить сублицензию партнерам Акции и иным третьим лицам, по усмотрению Организатора.
Для целей реализации права на имя в качестве автора Истории и Фотографии будет указано имя Участника, сообщенное при направлении Истории для участия в Акции, если Вы не сообщите о других авторах при направлении Истории для участия в Акции.
9. Направляя Историю и Фотографию для участия в Акции, Вы гарантируете, что:
- —имеете право принимать участие в Акции, является совершеннолетним дееспособным физическим лицом;
- —при создании Истории и Фотографии не были нарушены и публикация Истории и Фотографии на Портале не нарушит ни личных неимущественных, ни имущественных прав третьих лиц;
- —Вы обладаете необходимыми правами на Историю и Фотографию в объеме, необходимом для предоставления Организатору Лицензии;
- —Вы заранее (до направления Истории) получили согласие лиц, упомянутых в Истории, на распространение в СМИ информации о их жизни на Портале;
- —информация, изложенная в Истории, является достоверной;
- —История (все ее части и фрагменты) полностью соответствует требованиям Правил;
- —представленные Вами сведения о себе являются достоверными.
По запросу Организатора Вы обязуетесь предоставить подтверждение предоставленных гарантий.
В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении Истории и/или Фотографии (включая, но не ограничиваясь: авторов и обладателей авторских прав на Фотографии, изображений физических лиц, а также в связи с защитой чести, достоинства и деловой репутации) Участник обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счет.
10. Организатор не несет ответственности за:
- —сбои, неполадки в работе компьютерных сетей, сетей связи и передачи данных;
- —технические сбои, неполадки в функционировании Портала Акции, в случае если они возникли не по вине Организатора;
- —копирование и распространение Историй и/или Фотографии с Портала Акции;
- —невозможность Участников направить Историю по любым причинам, не связанным с Организатором;
- —неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных Правилами;
- —жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников, лиц, упомянутых в Истории, третьих лиц в связи с Акцией.
11. Направляя Историю для участия в Акции Вы выражаете свое добровольное и безусловное согласие на обработку Ваших персональных данных в соответствии с условиями, предусмотренными настоящими Правилами.
Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников в соответствии с Правилами, действующим законодательством Российской Федерации, Политикой конфиденциальности МИА "Россия сегодня" (https://ria.ru/docs/about/privacy_policy.html), в течение срока проведения Акции или до достижения цели обработки. Основанием обработки персональных данных является предоставляемое Участником согласие на обработку его персональных данных.
Цели обработки персональных данных:
- —проведение Акции;
- —уведомление Участников о ходе Акции;
- —подготовка статистической информации;
- —реализации права на имя (п. 9 Правил).
В указанных выше целях Участник предоставляет Организатору фамилию, имя, отчество; регион проживания; адрес электронной почты; иные данные, предусмотренные Политикой конфиденциальности МИА "Россия сегодня".
Организатор вправе совершать в отношении персональных данных Участников следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача третьим лицам (предоставление, доступ), распространение, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение.
Ваши права в связи с обработкой персональных данных указаны в Политике по обработке персональных данных МИА "Россия сегодня".
В случае выявления нарушения Участником в ходе проведения Акции законодательства Российской Федерации, персональные данные Участника могут быть переданы компетентным органам в рамках их полномочий в порядке, предусмотренном законодательством России.
12. В целях оперативного предоставления информации о ходе Акции организован сервис информационных сообщений от Организатора. Направляя Историю для участия в Акции Вы даете согласие на получение информационных сообщений по электронной почте (email) для информирования о ходе Акции сроком до ее окончания. В случае необходимости Вы можете отозвать предоставленное Вами согласие, отправив письмо на адрес: privacy@rian.ru.
13. В допустимых законодательством Российской Федерации пределах, МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за достоверность и полноту предоставляемой Участником Истории, а также за ее соответствие требованиям законодательства России.
14. Организатор вправе в любое время изменять или дополнять правила без дополнительного уведомления Участников.