РИА Новости - события в Москве, России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио

https://ria.ru/20211007/keepalive-1753322023.html

Правила акции "Сохрани друга"

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Правила акции "Сохрани друга"

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2021-10-07T11:55

2021-10-07T11:55

2021-10-07T11:31

сохрани друга

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1. Термины и определенияАкция – он-лайн акция "Сохрани друга", проводимая на Портале. Портал Акции или Портал – страница в сети Интернет, доступная по идентификатору ria.ru/keepaliveИстория - текстовое сообщение, содержащее историю о преодолении страха и негативного отношения к вакцинации против ковида друзьями, близкими, родными Участника.Фотография – фотографическое произведение с изображением Участника, отвечающее требованиям Правил.Участник или Вы – совершеннолетнее дееспособное физическое лицо, проживающее на территории Российской Федерации желающее рассказать историю о преодолении страха и негативного отношения к вакцинации против ковида у своих друзей, близких, родных.Организатор или Организатор Акции - Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня", ОГРН 5137746242937, зарегистрировано по адресу: 119021 Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1,2,3.Партнер Акции – юридическое и/или физическое лицо, разделяющее цели проведения Акции.Правила Акции или Правила – правила организации, проведения и участия в Акции, актуальная редакция которых доступна по ссылке (https://ria.ru/20211007/keepalive-1753322023.html).2. Правила регламентируют порядок организации и проведения Акции. Отношения Организатора и Участника в связи с Акцией регулируются правом Российской Федерации.3. Лица, желающие принять участие в Акции и соответствующие требованиям к Участникам обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции, в порядке, на условиях и в сроки, установленные Правилами.4. Участие в Акции является добровольным. Организатором плата за участие в Акции не взимается.Участник самостоятельно оплачивает все расходы, понесенные им в связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений: расходы, связанные с доступом в Интернет, получением разрешений лиц, упомянутых в рассказе).5.Правила представляют собой публичную оферту, адресованную Организатором всем потенциальным Участникам. Направление Участником Истории для участия в Акции рассматривается в качестве безоговорочного согласия Участника с Правилами6. Сроки проведения АкцииАкция проводится на территории Российской Федерации в период с 7 октября 2021 года до момента принятия Организатором решения об окончании акции, о чем будет сообщено дополнительно.Публикация Истории на Портале Акции осуществляется в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты направления Истории Организатору при условии полного соответствия Истории Правилам7. Требования к Истории:История должна содержать рассказ на русском языке в свободной форме о преодолении страха и негативного отношения к вакцинации против ковида друзьями, близкими, родными Участника. История может сопровождаться Фотографией (по усмотрению Участника).История должна содержать только достоверную информацию, которая может быть подтверждена документально и (или) свидетельскими показаниями.Объём Истории не должен превышать 1500 знаков с пробелами.История и Фотография не должна содержать информацию, нарушающую законодательство Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь:История не должна содержать информацию о состоянии здоровья физических лиц, упомянутых в Истории (в т.ч. но не ограничиваясь: диагнозах, проводимом лечении, наименовании лечебного учреждения); а также их персональные данные (в т.ч. но не ограничиваясь: фамилии, имена, отчества, возраст, год рождения, место жительства).Размер Фотографии должен составлять 1000х1000px и не может превышать 10 МБ. Фотография должна содержать только изображение Участника. На Фотографии не могут присутствовать другие физические лица, животные.В случае если Участник является или История содержит информацию о некоммерческой организации, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, об общественном объединении, включенном в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, о физическом лице, включенном в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента; Участник обязан сообщить об этом Организатору при направлении Истории.В случае если по какой-либо причине История содержит недостоверные факты, все споры, возникающие по данному факту и в связи с ним, Участник обязуется разрешать самостоятельно своими силами и за счет собственных средств.Участник подтверждает согласие с тем, что Организатор вправе отказать в публикации Истории и/или Фотографии на Портале Акции в случае ее несоответствия Правилам. Организатор оценивает соответствие Истории/Фотографии требованиям Правил по своему усмотрению и не обязан уведомлять Участника о причинах отказа в публикации Истории и/или Фотографии на Портале.Участник подтверждает согласие с тем, что Организатор вправе вносить в Историю изменения, сокращения, дополнения, снабжать комментариями исключительно в целях приведения Истории/Фотографии в соответствие действующему законодательству и Правилам. Такими изменениями, сокращениями, дополнениями могут быть (включая, но не ограничиваясь): исключение бранных слов и выражений, указание на то, что Участник или лицо, указанное в Истории, являются лицами, выполняющих функции иностранного агента.8. Направляя Историю для участия в Акции Участник на безвозмездной основе предоставляет Организатору неисключительную лицензию - право использования Истории (всех ее частей и фрагментов) и Фотографии для целей организации и проведения Акции, а также для анонсирования и/или рекламирования Акции, Организатора, спонсоров и партнеров Акции на срок действия исключительного права на Историю (все ее части и фрагменты) начиная с даты направления Истории для участия в Акции, на территории всех стран мира всеми не противоречащими закону существующими в настоящий момент или возникающими в будущем способами, включая но не ограничиваясь: воспроизведения, доведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к произведению (его фрагментам) из любого места и в любое время по собственному выбору, в том числе в сети Интернет на веб-сайтах и их мобильных версиях, приложениях для мобильных телефонов, планшетов и иных аналогичных устройств, страницах в социальных сетях, мессенджерах, на сайтах новостных агрегаторов в соответствии с условиями соответствующих ресурсов, переработки, сообщения в эфир, по кабелю, ретрансляции, распространения, публичного показа, публичного исполнения; включение Истории и Фотографии (каких-либо их частей или фрагментов) в составные и сложные произведения для использования в их составе без ограничения по сроку, территории и способам (далее - Лицензия). Организатор не обязан предоставлять Участникам или иным лицам отчеты об использовании Истории и/или Фотографии.Организатор вправе предоставить сублицензию партнерам Акции и иным третьим лицам, по усмотрению Организатора.Для целей реализации права на имя в качестве автора Истории и Фотографии будет указано имя Участника, сообщенное при направлении Истории для участия в Акции, если Вы не сообщите о других авторах при направлении Истории для участия в Акции.9. Направляя Историю и Фотографию для участия в Акции, Вы гарантируете, что:По запросу Организатора Вы обязуетесь предоставить подтверждение предоставленных гарантий.В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении Истории и/или Фотографии (включая, но не ограничиваясь: авторов и обладателей авторских прав на Фотографии, изображений физических лиц, а также в связи с защитой чести, достоинства и деловой репутации) Участник обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счет.10. Организатор не несет ответственности за:11. Направляя Историю для участия в Акции Вы выражаете свое добровольное и безусловное согласие на обработку Ваших персональных данных в соответствии с условиями, предусмотренными настоящими Правилами.Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников в соответствии с Правилами, действующим законодательством Российской Федерации, Политикой конфиденциальности МИА "Россия сегодня" (https://ria.ru/docs/about/privacy_policy.html), в течение срока проведения Акции или до достижения цели обработки. Основанием обработки персональных данных является предоставляемое Участником согласие на обработку его персональных данных.Цели обработки персональных данных:В указанных выше целях Участник предоставляет Организатору фамилию, имя, отчество; регион проживания; адрес электронной почты; иные данные, предусмотренные Политикой конфиденциальности МИА "Россия сегодня".Организатор вправе совершать в отношении персональных данных Участников следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача третьим лицам (предоставление, доступ), распространение, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение.Ваши права в связи с обработкой персональных данных указаны в Политике по обработке персональных данных МИА "Россия сегодня".В случае выявления нарушения Участником в ходе проведения Акции законодательства Российской Федерации, персональные данные Участника могут быть переданы компетентным органам в рамках их полномочий в порядке, предусмотренном законодательством России.12. В целях оперативного предоставления информации о ходе Акции организован сервис информационных сообщений от Организатора. Направляя Историю для участия в Акции Вы даете согласие на получение информационных сообщений по электронной почте (email) для информирования о ходе Акции сроком до ее окончания. В случае необходимости Вы можете отозвать предоставленное Вами согласие, отправив письмо на адрес: privacy@rian.ru.13. В допустимых законодательством Российской Федерации пределах, МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за достоверность и полноту предоставляемой Участником Истории, а также за ее соответствие требованиям законодательства России.14. Организатор вправе в любое время изменять или дополнять правила без дополнительного уведомления Участников.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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