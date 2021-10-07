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Талибы заявили о возобновлении международных рейсов из Кандагара

Талибы заявили о возобновлении международных рейсов из Кандагара - РИА Новости, 07.10.2021

Талибы заявили о возобновлении международных рейсов из Кандагара

Движение "Талибан"* сообщило о возобновлении международных рейсов из аэропорта афганского города Кандагар. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T12:43

2021-10-07T12:43

2021-10-07T12:43

захват власти в афганистане талибами

в мире

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талибан

кандагар

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КАБУЛ, 7 окт - РИА Новости. Движение "Талибан"* сообщило о возобновлении международных рейсов из аэропорта афганского города Кандагар."Возобновление международных рейсов из аэропорта Кандагара", - говорится в заявлении движения, опубликованном в Twitter.Как сообщает телерадиовещательная компания Афганистана RTA, в четверг из аэропорта Кандагара вылетел самолет в Иран.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

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в мире, иран, талибан, кандагар, афганистан