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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211007/kandagar-1753486830.html
Талибы заявили о возобновлении международных рейсов из Кандагара
Талибы заявили о возобновлении международных рейсов из Кандагара - РИА Новости, 07.10.2021
Талибы заявили о возобновлении международных рейсов из Кандагара
Движение "Талибан"* сообщило о возобновлении международных рейсов из аэропорта афганского города Кандагар. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T12:43
2021-10-07T12:43
захват власти в афганистане талибами
в мире
иран
талибан
кандагар
афганистан
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КАБУЛ, 7 окт - РИА Новости. Движение "Талибан"* сообщило о возобновлении международных рейсов из аэропорта афганского города Кандагар."Возобновление международных рейсов из аэропорта Кандагара", - говорится в заявлении движения, опубликованном в Twitter.Как сообщает телерадиовещательная компания Афганистана RTA, в четверг из аэропорта Кандагара вылетел самолет в Иран.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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в мире, иран, талибан, кандагар, афганистан
12:43 07.10.2021
 
Талибы заявили о возобновлении международных рейсов из Кандагара

Талибы сообщили о возобновлении международных рейсов из аэропорта Кандагара

© REUTERS / West Asia News AgencyЧлены спецназа разведки Талибана* охраняют военный аэродром в Кабуле
Члены спецназа разведки Талибана* охраняют военный аэродром в Кабуле - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© REUTERS / West Asia News Agency
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КАБУЛ, 7 окт - РИА Новости. Движение "Талибан"* сообщило о возобновлении международных рейсов из аэропорта афганского города Кандагар.
"Возобновление международных рейсов из аэропорта Кандагара", - говорится в заявлении движения, опубликованном в Twitter.
Как сообщает телерадиовещательная компания Афганистана RTA, в четверг из аэропорта Кандагара вылетел самолет в Иран.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреИранТалибанКандагарАфганистан
 
 
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