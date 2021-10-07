https://ria.ru/20211007/izbienie-1753554934.html

Арестованных за избиение в московском метро поместили в карцер

Арестованных за избиение в московском метро поместили в карцер - РИА Новости, 07.10.2021

Арестованных за избиение в московском метро поместили в карцер

Арестованные за избиение молодого человека, который заступился за девушку в московском метро, помещены в карцер СИЗО №7 на время карантина, рассказал РИА... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T17:40

2021-10-07T17:40

2021-10-07T17:40

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

онк

россия

избиение пассажира в московском метро

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753466076_1:0:3457:1944_1920x0_80_0_0_76519ec469864e717f504f3a6b98b721.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Арестованные за избиение молодого человека, который заступился за девушку в московском метро, помещены в карцер СИЗО №7 на время карантина, рассказал РИА Новости член ОНК Москвы Константин Ким."Да, сегодня мы их посетили. Все они помещены в карцер на время карантина на общих основаниях. Гасан Залибеков рассказал нам, что был осужден за кражу, Магамаали Ханмагомедов получил условку, а Ибрагим Мусалаев заявил, что его дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести закончилось примирением", - сказал он.В беседе с правозащитниками Ханмагомедов заявил, что видео драки якобы не полное. "Все трое утверждали, что раскаиваются", - добавил правозащитник.Четвертого октября на Арбатско-Покровской линии метро трое мужчин жестоко избили пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, СК РФ же сообщил о намерении забрать материалы дела себе и завел дело о покушении на убийство.Кроме того, поскольку при задержании нападавшие оказывали сопротивление полицейским, вдобавок один из них угрожал колющим предметом, а другой достал перцовый баллончик, им могут также вменить статью "Применение насилия в отношении представителя власти".Все трое – уроженцы Дагестанца, все арестованы. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, нападавшие в момент ЧП были пьяны.

https://ria.ru/20211007/otets-1753528726.html

https://rsport.ria.ru/20211007/malikov-1753532960.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), онк, россия, избиение пассажира в московском метро