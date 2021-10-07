https://ria.ru/20211007/izbienie-1753554934.html
Арестованных за избиение в московском метро поместили в карцер
Арестованных за избиение в московском метро поместили в карцер - РИА Новости, 07.10.2021
Арестованных за избиение в московском метро поместили в карцер
Арестованные за избиение молодого человека, который заступился за девушку в московском метро, помещены в карцер СИЗО №7 на время карантина, рассказал РИА... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T17:40
2021-10-07T17:40
2021-10-07T17:40
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
онк
россия
избиение пассажира в московском метро
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Арестованные за избиение молодого человека, который заступился за девушку в московском метро, помещены в карцер СИЗО №7 на время карантина, рассказал РИА Новости член ОНК Москвы Константин Ким."Да, сегодня мы их посетили. Все они помещены в карцер на время карантина на общих основаниях. Гасан Залибеков рассказал нам, что был осужден за кражу, Магамаали Ханмагомедов получил условку, а Ибрагим Мусалаев заявил, что его дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести закончилось примирением", - сказал он.В беседе с правозащитниками Ханмагомедов заявил, что видео драки якобы не полное. "Все трое утверждали, что раскаиваются", - добавил правозащитник.Четвертого октября на Арбатско-Покровской линии метро трое мужчин жестоко избили пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, СК РФ же сообщил о намерении забрать материалы дела себе и завел дело о покушении на убийство.Кроме того, поскольку при задержании нападавшие оказывали сопротивление полицейским, вдобавок один из них угрожал колющим предметом, а другой достал перцовый баллончик, им могут также вменить статью "Применение насилия в отношении представителя власти".Все трое – уроженцы Дагестанца, все арестованы. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, нападавшие в момент ЧП были пьяны.
https://ria.ru/20211007/otets-1753528726.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), онк, россия, избиение пассажира в московском метро
Арестованных за избиение в московском метро поместили в карцер
Арестованных за избиение в московском метро поместили в карцер СИЗО №7
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Арестованные за избиение молодого человека, который заступился за девушку в московском метро, помещены в карцер СИЗО №7 на время карантина, рассказал РИА Новости член ОНК
Москвы Константин Ким.
"Да, сегодня мы их посетили. Все они помещены в карцер на время карантина на общих основаниях. Гасан Залибеков рассказал нам, что был осужден за кражу, Магамаали Ханмагомедов получил условку, а Ибрагим Мусалаев заявил, что его дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести закончилось примирением", - сказал он.
В беседе с правозащитниками Ханмагомедов заявил, что видео драки якобы не полное. "Все трое утверждали, что раскаиваются", - добавил правозащитник.
Четвертого октября на Арбатско-Покровской линии метро трое мужчин жестоко избили пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, СК РФ
же сообщил о намерении забрать материалы дела себе и завел дело о покушении на убийство.
Кроме того, поскольку при задержании нападавшие оказывали сопротивление полицейским, вдобавок один из них угрожал колющим предметом, а другой достал перцовый баллончик, им могут также вменить статью "Применение насилия в отношении представителя власти".
Все трое – уроженцы Дагестанца, все арестованы. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, нападавшие в момент ЧП были пьяны.