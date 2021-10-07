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Религия
https://ria.ru/20211007/izbienie-1753552937.html
В муфтияте Дагестана прокомментировали избиение в московском метро
В муфтияте Дагестана прокомментировали избиение в московском метро - РИА Новости, 07.10.2021
В муфтияте Дагестана прокомментировали избиение в московском метро
Избиение уроженцами Дагестана пассажира московского метро, который заступился за женщину, "не соответствует никакой морали", заявил РИА Новости помощник муфтия... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T17:33
2021-10-07T17:33
религия
москва
пророк мухаммед
кавказ
избиение пассажира в московском метро
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Избиение уроженцами Дагестана пассажира московского метро, который заступился за женщину, "не соответствует никакой морали", заявил РИА Новости помощник муфтия Республики Дагестан Мухаммад Магомедов.Ранее суд арестовал всех троих участников драки на Арбатско-Покровской линии метро, жестоко избивших пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку. Источник РИА Новости уточнял, что арестованные – уроженцы Дагестана без регистрации в Москве, они ранее были судимы. По данному факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, статью могут переквалифицировать на статью о покушении на убийство."Муфтият решительно осуждает подобные поступки, такую форму решения вопросов. Это поступок из ряда вон, не соответствует никакой морали, воспитанности. Не нужно приставать к девушке, посягать на ее честь, чтобы никому не надо было просить оставить ее в покое, а потом не нужно было пытаться показать свою силу. Так поступают только низкие люди", - сказал Магомедов.Он подчеркнул, что мужчина должен защищать женщину, ее честь. "Как можно, когда делают замечание, что так с женщиной поступать нельзя, вместо того, чтобы поблагодарить, отвечать агрессией на это замечание, причем не один был (нападающий – ред.), а несколько. Конечно, мы это осуждаем", - добавил он.Магомедов рассказал, что муфтият не одно десятилетие проводит "большую работу" по нравственному воспитанию молодежи в Дагестане и других регионах."Встречаемся с выходцами с Кавказа, с местными диаспорами, студентами, спортсменами, проводим лекции, мероприятия в мечетях, культурных центрах, спортивных школах. Мы призываем к нравственности, любви к своей родине, говорим о положительном образе верующего человека, дагестанца, обсуждаем проблемные вопросы", - рассказал Магомедов.Эта работа, отмечает он, уже принесла результаты, ведь "таких случаев, как в Москве, стало намного меньше", но за всеми уследить невозможно."Эти ребята называют себя дагестанцами, но забывают свои честь и совесть. Такие ужасные поступки оставляют отпечаток на дагестанцах, которые совсем не согласны с таким поведением, осуждают его", - сказал помощник муфтия.По его словам, случай в столичном метро – "проявление насилия, которое запрещено" в вероучении. "Пророк Мухаммед говорит, что верующий человек – тот, от вреда которого убережены соседи, другие люди. То есть они не могут даже подумать, что верующий может нанести какой-то вред. В любом конфликте не надо доводить до драки. Разумные люди должны говорить, причем адекватно и спокойно. Когда кулаки вперед идут – значит, человек уже не выдерживает никакую мораль", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210924/islam-1751674066.html
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москва, пророк мухаммед, кавказ, избиение пассажира в московском метро
17:33 07.10.2021
 

В муфтияте Дагестана прокомментировали избиение в московском метро

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЦентральная Джума-мечеть в Махачкале
Центральная Джума-мечеть в Махачкале - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Избиение уроженцами Дагестана пассажира московского метро, который заступился за женщину, "не соответствует никакой морали", заявил РИА Новости помощник муфтия Республики Дагестан Мухаммад Магомедов.
Ранее суд арестовал всех троих участников драки на Арбатско-Покровской линии метро, жестоко избивших пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку. Источник РИА Новости уточнял, что арестованные – уроженцы Дагестана без регистрации в Москве, они ранее были судимы. По данному факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, статью могут переквалифицировать на статью о покушении на убийство.
"Муфтият решительно осуждает подобные поступки, такую форму решения вопросов. Это поступок из ряда вон, не соответствует никакой морали, воспитанности. Не нужно приставать к девушке, посягать на ее честь, чтобы никому не надо было просить оставить ее в покое, а потом не нужно было пытаться показать свою силу. Так поступают только низкие люди", - сказал Магомедов.
Он подчеркнул, что мужчина должен защищать женщину, ее честь. "Как можно, когда делают замечание, что так с женщиной поступать нельзя, вместо того, чтобы поблагодарить, отвечать агрессией на это замечание, причем не один был (нападающий – ред.), а несколько. Конечно, мы это осуждаем", - добавил он.
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Магомедов рассказал, что муфтият не одно десятилетие проводит "большую работу" по нравственному воспитанию молодежи в Дагестане и других регионах.
"Встречаемся с выходцами с Кавказа, с местными диаспорами, студентами, спортсменами, проводим лекции, мероприятия в мечетях, культурных центрах, спортивных школах. Мы призываем к нравственности, любви к своей родине, говорим о положительном образе верующего человека, дагестанца, обсуждаем проблемные вопросы", - рассказал Магомедов.
Эта работа, отмечает он, уже принесла результаты, ведь "таких случаев, как в Москве, стало намного меньше", но за всеми уследить невозможно.
"Эти ребята называют себя дагестанцами, но забывают свои честь и совесть. Такие ужасные поступки оставляют отпечаток на дагестанцах, которые совсем не согласны с таким поведением, осуждают его", - сказал помощник муфтия.
По его словам, случай в столичном метро – "проявление насилия, которое запрещено" в вероучении. "Пророк Мухаммед говорит, что верующий человек – тот, от вреда которого убережены соседи, другие люди. То есть они не могут даже подумать, что верующий может нанести какой-то вред. В любом конфликте не надо доводить до драки. Разумные люди должны говорить, причем адекватно и спокойно. Когда кулаки вперед идут – значит, человек уже не выдерживает никакую мораль", - заключил собеседник агентства.
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