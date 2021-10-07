https://ria.ru/20211007/izbienie-1753494451.html

Избившим пассажира метро грозит до 15 лет колонии

Избившим пассажира метро грозит до 15 лет колонии - РИА Новости, 07.10.2021

Избившим пассажира метро грозит до 15 лет колонии

Максимальное наказание трем подозреваемым в избиении пассажира в московском метро может составить 15 лет заключения, если дело перейдет в СК РФ и им будет... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T13:12

2021-10-07T13:12

2021-10-07T13:12

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

избиение пассажира в московском метро

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Максимальное наказание трем подозреваемым в избиении пассажира в московском метро может составить 15 лет заключения, если дело перейдет в СК РФ и им будет инкриминирована статья о покушении на убийство.Дело пока находится в производстве столичного главка МВД, который возбудил дело о хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ). СК, который обратился в прокуратуру, чтобы забрать материалы себе, сегодня завел дело о покушении на убийство (по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).Часть 2 статьи 105 УК РФ наказывается лишением свободы от 8 до 20 лет либо пожизненным сроком. Статья 30 предусматривает, что суд может назначить не более трех четвертей от максимально предусмотренного наказания – в данном случае не более 15 лет; при этом назначение пожизненного лишения свободы исключается.Если же молодых людей будут судить по ч. 2 ст. 213 УК РФ, то максимальная санкция здесь – 7 лет лишения свободы. Возможны также штраф и принудительные работы.Судить по двум уголовным делам, возбужденным и СК, и МВД, невозможно – дело должно расследовать одно ведомство.Четвертого октября на Арбатско-Покровской линии метро, трое мужчин жестоко избили пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, СК РФ же сообщил о намерении забрать материалы дела себе и завел дело о покушении на убийство. Кроме того, поскольку при задержании нападавшие оказывали сопротивление полицейским, вдобавок один из них угрожал колющим предметом, а другой достал перцовый баллончик, им могут также вменить ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), отмечали в СК.Трое подозреваемых, все – уроженцы Дагестанца, арестованы. Инцидент произошел вечером 4 октября в вагоне электропоезда между станциями "Измайловская" и "Первомайская" Арбатско-Покровской линии метро. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

https://ria.ru/20211007/kovalev-1753491371.html

https://ria.ru/20211007/zaderzhanie-1753462238.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, избиение пассажира в московском метро