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Избившим пассажира метро грозит до 15 лет колонии
Избившим пассажира метро грозит до 15 лет колонии - РИА Новости, 07.10.2021
Избившим пассажира метро грозит до 15 лет колонии
Максимальное наказание трем подозреваемым в избиении пассажира в московском метро может составить 15 лет заключения, если дело перейдет в СК РФ и им будет... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:12
2021-10-07T13:12
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
избиение пассажира в московском метро
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Максимальное наказание трем подозреваемым в избиении пассажира в московском метро может составить 15 лет заключения, если дело перейдет в СК РФ и им будет инкриминирована статья о покушении на убийство.Дело пока находится в производстве столичного главка МВД, который возбудил дело о хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ). СК, который обратился в прокуратуру, чтобы забрать материалы себе, сегодня завел дело о покушении на убийство (по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).Часть 2 статьи 105 УК РФ наказывается лишением свободы от 8 до 20 лет либо пожизненным сроком. Статья 30 предусматривает, что суд может назначить не более трех четвертей от максимально предусмотренного наказания – в данном случае не более 15 лет; при этом назначение пожизненного лишения свободы исключается.Если же молодых людей будут судить по ч. 2 ст. 213 УК РФ, то максимальная санкция здесь – 7 лет лишения свободы. Возможны также штраф и принудительные работы.Судить по двум уголовным делам, возбужденным и СК, и МВД, невозможно – дело должно расследовать одно ведомство.Четвертого октября на Арбатско-Покровской линии метро, трое мужчин жестоко избили пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, СК РФ же сообщил о намерении забрать материалы дела себе и завел дело о покушении на убийство. Кроме того, поскольку при задержании нападавшие оказывали сопротивление полицейским, вдобавок один из них угрожал колющим предметом, а другой достал перцовый баллончик, им могут также вменить ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), отмечали в СК.Трое подозреваемых, все – уроженцы Дагестанца, арестованы. Инцидент произошел вечером 4 октября в вагоне электропоезда между станциями "Измайловская" и "Первомайская" Арбатско-Покровской линии метро. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.
https://ria.ru/20211007/kovalev-1753491371.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, избиение пассажира в московском метро
13:12 07.10.2021
 
Избившим пассажира метро грозит до 15 лет колонии

Трем подозреваемым в избиение пассажира в московском метро грозит до 15 лет колонии

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Максимальное наказание трем подозреваемым в избиении пассажира в московском метро может составить 15 лет заключения, если дело перейдет в СК РФ и им будет инкриминирована статья о покушении на убийство.
Дело пока находится в производстве столичного главка МВД, который возбудил дело о хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ). СК, который обратился в прокуратуру, чтобы забрать материалы себе, сегодня завел дело о покушении на убийство (по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).
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Часть 2 статьи 105 УК РФ наказывается лишением свободы от 8 до 20 лет либо пожизненным сроком. Статья 30 предусматривает, что суд может назначить не более трех четвертей от максимально предусмотренного наказания – в данном случае не более 15 лет; при этом назначение пожизненного лишения свободы исключается.
Если же молодых людей будут судить по ч. 2 ст. 213 УК РФ, то максимальная санкция здесь – 7 лет лишения свободы. Возможны также штраф и принудительные работы.
Судить по двум уголовным делам, возбужденным и СК, и МВД, невозможно – дело должно расследовать одно ведомство.
Задержание избивших мужчину в московском метро
Вчера, 10:44
СК раскрыл подробности задержания участников избиения мужчины в метро
Четвертого октября на Арбатско-Покровской линии метро, трое мужчин жестоко избили пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, СК РФ же сообщил о намерении забрать материалы дела себе и завел дело о покушении на убийство. Кроме того, поскольку при задержании нападавшие оказывали сопротивление полицейским, вдобавок один из них угрожал колющим предметом, а другой достал перцовый баллончик, им могут также вменить ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), отмечали в СК.
Трое подозреваемых, все – уроженцы Дагестанца, арестованы. Инцидент произошел вечером 4 октября в вагоне электропоезда между станциями "Измайловская" и "Первомайская" Арбатско-Покровской линии метро. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)РоссияИзбиение пассажира в московском метро
 
 
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