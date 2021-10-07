https://ria.ru/20211007/ivl-1753486736.html

Гаркалина подключили к ИВЛ

Гаркалина подключили к ИВЛ - РИА Новости, 07.10.2021

Гаркалина подключили к ИВЛ

Народный артист РФ Валерий Гаркалин, которого госпитализировали с коронавирусом, подключен к аппарату ИВЛ, сообщила РИА Новости его дочь Ника Гаркалина. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T12:43

2021-10-07T12:43

2021-10-07T12:51

валерий гаркалин

россия

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коронавирусы

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культура

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Народный артист РФ Валерий Гаркалин, которого госпитализировали с коронавирусом, подключен к аппарату ИВЛ, сообщила РИА Новости его дочь Ника Гаркалина.Ранее в пресс-службе ГИТИСа, где преподает Гаркалин, РИА Новости сообщили, что актеру стало хуже, в связи с чем его перевели в реанимацию."Да, все так", - сказала Ника Гаркалина в ответ на вопрос, действительно ли актер подключен к аппарату ИВЛ.Гаркалин известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня". Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.

https://ria.ru/20210713/menshov-1741076282.html

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валерий гаркалин, россия, коронавирус в россии, гитис, коронавирусы, коронавирус covid-19, культура