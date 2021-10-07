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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211007/ivl-1753486736.html
Гаркалина подключили к ИВЛ
Гаркалина подключили к ИВЛ - РИА Новости, 07.10.2021
Гаркалина подключили к ИВЛ
Народный артист РФ Валерий Гаркалин, которого госпитализировали с коронавирусом, подключен к аппарату ИВЛ, сообщила РИА Новости его дочь Ника Гаркалина. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T12:43
2021-10-07T12:51
валерий гаркалин
россия
коронавирус в россии
культура
гитис
коронавирусы
коронавирус covid-19
культура
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Народный артист РФ Валерий Гаркалин, которого госпитализировали с коронавирусом, подключен к аппарату ИВЛ, сообщила РИА Новости его дочь Ника Гаркалина.Ранее в пресс-службе ГИТИСа, где преподает Гаркалин, РИА Новости сообщили, что актеру стало хуже, в связи с чем его перевели в реанимацию."Да, все так", - сказала Ника Гаркалина в ответ на вопрос, действительно ли актер подключен к аппарату ИВЛ.Гаркалин известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня". Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.
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валерий гаркалин, россия, коронавирус в россии, гитис, коронавирусы, коронавирус covid-19, культура
12:43 07.10.2021 (обновлено: 12:51 07.10.2021)
 
Гаркалина подключили к ИВЛ

Госпитализированного с коронавирусом актера Валерия Гаркалина подключили к аппарату ИВЛ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Валерий Гаркалин
Актер Валерий Гаркалин - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Народный артист РФ Валерий Гаркалин, которого госпитализировали с коронавирусом, подключен к аппарату ИВЛ, сообщила РИА Новости его дочь Ника Гаркалина.
Ранее в пресс-службе ГИТИСа, где преподает Гаркалин, РИА Новости сообщили, что актеру стало хуже, в связи с чем его перевели в реанимацию.
"Да, все так", - сказала Ника Гаркалина в ответ на вопрос, действительно ли актер подключен к аппарату ИВЛ.
Гаркалин известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня". Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.
Актер Валерий Гаркалин - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 13:49Шоубиз
"Меньшов упал на колени": Гаркалин рассказал о работе с режиссером
 
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