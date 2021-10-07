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Власти Франции отреагировали на слова архиепископа о тайне исповеди
Власти Франции отреагировали на слова архиепископа о тайне исповеди - РИА Новости, 07.10.2021
Власти Франции отреагировали на слова архиепископа о тайне исповеди
Представитель французского правительства Габриэль Атталь, комментируя слова главы Конференции католических епископов Франции о превосходстве тайны исповеди,... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T16:26
2021-10-07T16:26
2021-10-07T16:26
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ПАРИЖ, 7 окт – РИА Новости. Представитель французского правительства Габриэль Атталь, комментируя слова главы Конференции католических епископов Франции о превосходстве тайны исповеди, заявил, что нет ничего сильнее закона республики.Ранее в среду в эфире радиостанции France Info глава Конференции католических епископов архиепископ Реймса Эрик де Мулен-Бофор заявил, что тайна исповеди "сильнее законов республики". Это вызвало широкий общественный резонанс."Реакция на такие заявления очень четкая: нет ничего сильнее, чем закон республики в нашей стране. Президент республики (Эммануэль Макрон) попросил министра внутренних дел (Жерара Дарманена) встретиться с главой Конференции епископов Франции, чтобы все прояснить в этом отношении. Насколько я знаю, встреча состоится на следующей неделе", - сказал Атталь на брифинге в среду.
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франция, здоровье - общество, эммануэль макрон