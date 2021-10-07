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Иранское ТВ показало видео с преследованием катеров американских военных
Иранское ТВ показало видео с преследованием катеров американских военных - РИА Новости, 07.10.2021
Иранское ТВ показало видео с преследованием катеров американских военных
Телеканал Press TV опубликовал видео, на котором ВМС КСИР преследуют быстроходные катера США в Персидском заливе. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T20:39
2021-10-07T20:54
в мире
сша
иран
военно-морские силы сша
персидский залив
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Телеканал Press TV опубликовал видео, на котором ВМС КСИР преследуют быстроходные катера США в Персидском заливе.Съемка ведется с борта иранского корабля."Держись правее, следуй за ними, гони-гони", — кричит за кадром один из военных.Других подробностей произошедшего канал не приводит.ВМС США опровергли сообщения о преследовании.Это не первый инцидент между двумя странами в Персидском Заливе. Американские корабли зачастую находятся вблизи морских границ Ирана, иногда, по мнению последнего, нарушая их. Поэтому ВМС постоянно идут на перехват.Были случаи, когда иранские корабли вплотную сближались с американскими, нередко доходило до предупредительных выстрелов. Так как подобные случаи могут привести к открытому военному конфликту, стороны чаще всего ограничиваются преследованием и словесными предупреждениями.
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в мире, сша, иран, военно-морские силы сша, персидский залив
20:39 07.10.2021 (обновлено: 20:54 07.10.2021)
 
Иранское ТВ показало видео с преследованием катеров американских военных

Press TV показало видео инцидента с преследованием катеров американских военных

© Фото : U.S. 6th Fleet/Austin G. CollinsАмериканский эсминец USS Roosevelt во время транзита в направлении Черного моря
Американский эсминец USS Roosevelt во время транзита в направлении Черного моря - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Фото : U.S. 6th Fleet/Austin G. Collins
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Телеканал Press TV опубликовал видео, на котором ВМС КСИР преследуют быстроходные катера США в Персидском заливе.
Съемка ведется с борта иранского корабля.
"Держись правее, следуй за ними, гони-гони", — кричит за кадром один из военных.
Других подробностей произошедшего канал не приводит.
ВМС США опровергли сообщения о преследовании.
Это не первый инцидент между двумя странами в Персидском Заливе. Американские корабли зачастую находятся вблизи морских границ Ирана, иногда, по мнению последнего, нарушая их. Поэтому ВМС постоянно идут на перехват.
Были случаи, когда иранские корабли вплотную сближались с американскими, нередко доходило до предупредительных выстрелов. Так как подобные случаи могут привести к открытому военному конфликту, стороны чаще всего ограничиваются преследованием и словесными предупреждениями.
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