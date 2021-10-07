https://ria.ru/20211007/iran-1753585658.html

Иранское ТВ показало видео с преследованием катеров американских военных

Иранское ТВ показало видео с преследованием катеров американских военных - РИА Новости, 07.10.2021

Иранское ТВ показало видео с преследованием катеров американских военных

Телеканал Press TV опубликовал видео, на котором ВМС КСИР преследуют быстроходные катера США в Персидском заливе. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T20:39

2021-10-07T20:39

2021-10-07T20:54

в мире

сша

иран

военно-морские силы сша

персидский залив

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Телеканал Press TV опубликовал видео, на котором ВМС КСИР преследуют быстроходные катера США в Персидском заливе.Съемка ведется с борта иранского корабля."Держись правее, следуй за ними, гони-гони", — кричит за кадром один из военных.Других подробностей произошедшего канал не приводит.ВМС США опровергли сообщения о преследовании.Это не первый инцидент между двумя странами в Персидском Заливе. Американские корабли зачастую находятся вблизи морских границ Ирана, иногда, по мнению последнего, нарушая их. Поэтому ВМС постоянно идут на перехват.Были случаи, когда иранские корабли вплотную сближались с американскими, нередко доходило до предупредительных выстрелов. Так как подобные случаи могут привести к открытому военному конфликту, стороны чаще всего ограничиваются преследованием и словесными предупреждениями.

https://ria.ru/20211005/sanktsii-1753100324.html

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иран

персидский залив

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в мире, сша, иран, военно-морские силы сша, персидский залив