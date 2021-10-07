https://ria.ru/20211007/iran-1753585658.html
Иранское ТВ показало видео с преследованием катеров американских военных
Иранское ТВ показало видео с преследованием катеров американских военных - РИА Новости, 07.10.2021
Иранское ТВ показало видео с преследованием катеров американских военных
Телеканал Press TV опубликовал видео, на котором ВМС КСИР преследуют быстроходные катера США в Персидском заливе. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T20:39
2021-10-07T20:39
2021-10-07T20:54
в мире
сша
иран
военно-морские силы сша
персидский залив
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Телеканал Press TV опубликовал видео, на котором ВМС КСИР преследуют быстроходные катера США в Персидском заливе.Съемка ведется с борта иранского корабля."Держись правее, следуй за ними, гони-гони", — кричит за кадром один из военных.Других подробностей произошедшего канал не приводит.ВМС США опровергли сообщения о преследовании.Это не первый инцидент между двумя странами в Персидском Заливе. Американские корабли зачастую находятся вблизи морских границ Ирана, иногда, по мнению последнего, нарушая их. Поэтому ВМС постоянно идут на перехват.Были случаи, когда иранские корабли вплотную сближались с американскими, нередко доходило до предупредительных выстрелов. Так как подобные случаи могут привести к открытому военному конфликту, стороны чаще всего ограничиваются преследованием и словесными предупреждениями.
https://ria.ru/20211005/sanktsii-1753100324.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, военно-морские силы сша, персидский залив
20:39 07.10.2021 (обновлено: 20:54 07.10.2021)
Иранское ТВ показало видео с преследованием катеров американских военных
Press TV показало видео инцидента с преследованием катеров американских военных
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.
Телеканал Press TV
опубликовал видео, на котором ВМС КСИР преследуют быстроходные катера США
в Персидском заливе
.
Съемка ведется с борта иранского корабля.
"Держись правее, следуй за ними, гони-гони", — кричит за кадром один из военных.
Других подробностей произошедшего канал не приводит.
ВМС США
опровергли сообщения о преследовании.
Это не первый инцидент между двумя странами в Персидском Заливе. Американские корабли зачастую находятся вблизи морских границ Ирана, иногда, по мнению последнего, нарушая их. Поэтому ВМС постоянно идут на перехват.
Были случаи, когда иранские корабли вплотную сближались с американскими, нередко доходило до предупредительных выстрелов. Так как подобные случаи могут привести к открытому военному конфликту, стороны чаще всего ограничиваются преследованием и словесными предупреждениями.