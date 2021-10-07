https://ria.ru/20211007/ios-1753478334.html

Пользователи iPhone отказываются переходить на новую iOS 15

Пользователи iPhone отказываются переходить на новую iOS 15 - РИА Новости, 07.10.2021

Пользователи iPhone отказываются переходить на новую iOS 15

Новая версия iOS для смартфонов Apple оказалась не столь популярна, как прошлогодняя iOS 14. К таким выводам пришли аналитики компании Mixpanel. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T11:54

2021-10-07T11:54

2021-10-07T11:54

наука

технологии

apple

apple ios

apple iphone

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752362983_2:0:1918:1078_1920x0_80_0_0_efb58a1ce867f875db564920ac6b0814.jpg

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Новая версия iOS для смартфонов Apple оказалась не столь популярна, как прошлогодняя iOS 14. К таким выводам пришли аналитики компании Mixpanel.На начало октября всего 22 процента активных пользователей iPhone перешли на iOS 15. За аналогичный период с момента выхода iOS 14 годом ранее этот показатель составил 42 процента.Среди причин низкого интереса к новой версии операционной системы, называется решение Apple продолжать выпускать патчи безопасности для устройств на iOS 14.Apple уже выпустила iOS 15.0.1, в которой исправлен ряд ошибок. Правда, не все — пользователи продолжают жаловаться на чувствительность сенсорного экрана. Для бета-тестеров доступна iOS 15.1, в которую добавлены несколько новых функций, вроде обещанного ранее режима ProRes.

https://ria.ru/20210930/iphone-1752361147.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, apple, apple ios, apple iphone