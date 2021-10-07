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Наука
https://ria.ru/20211007/ios-1753478334.html
Пользователи iPhone отказываются переходить на новую iOS 15
Пользователи iPhone отказываются переходить на новую iOS 15 - РИА Новости, 07.10.2021
Пользователи iPhone отказываются переходить на новую iOS 15
Новая версия iOS для смартфонов Apple оказалась не столь популярна, как прошлогодняя iOS 14. К таким выводам пришли аналитики компании Mixpanel. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T11:54
2021-10-07T11:54
наука
технологии
apple
apple ios
apple iphone
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Новая версия iOS для смартфонов Apple оказалась не столь популярна, как прошлогодняя iOS 14. К таким выводам пришли аналитики компании Mixpanel.На начало октября всего 22 процента активных пользователей iPhone перешли на iOS 15. За аналогичный период с момента выхода iOS 14 годом ранее этот показатель составил 42 процента.Среди причин низкого интереса к новой версии операционной системы, называется решение Apple продолжать выпускать патчи безопасности для устройств на iOS 14.Apple уже выпустила iOS 15.0.1, в которой исправлен ряд ошибок. Правда, не все — пользователи продолжают жаловаться на чувствительность сенсорного экрана. Для бета-тестеров доступна iOS 15.1, в которую добавлены несколько новых функций, вроде обещанного ранее режима ProRes.
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технологии, apple, apple ios, apple iphone
11:54 07.10.2021
 

Пользователи iPhone отказываются переходить на новую iOS 15

© РИА Новости / Кирилл КаримовiPhone 13
iPhone 13 - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Новая версия iOS для смартфонов Apple оказалась не столь популярна, как прошлогодняя iOS 14. К таким выводам пришли аналитики компании Mixpanel.
На начало октября всего 22 процента активных пользователей iPhone перешли на iOS 15. За аналогичный период с момента выхода iOS 14 годом ранее этот показатель составил 42 процента.
Среди причин низкого интереса к новой версии операционной системы, называется решение Apple продолжать выпускать патчи безопасности для устройств на iOS 14.
Apple уже выпустила iOS 15.0.1, в которой исправлен ряд ошибок. Правда, не все — пользователи продолжают жаловаться на чувствительность сенсорного экрана. Для бета-тестеров доступна iOS 15.1, в которую добавлены несколько новых функций, вроде обещанного ранее режима ProRes.
iPhone 13 - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 08:00Наука
Экспертиза iPhone 13: стоит ли новый смартфон Apple своих денег
 
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