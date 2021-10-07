https://ria.ru/20211007/infektsii-1753509306.html

Голикова рассказала о целях "санитарного щита"

Голикова рассказала о целях "санитарного щита" - РИА Новости, 07.10.2021

Голикова рассказала о целях "санитарного щита"

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что "санитарный щит" призван защитить Россию от потенциально возможных новых пандемий. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T14:14

2021-10-07T14:14

2021-10-07T14:14

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что "санитарный щит" призван защитить Россию от потенциально возможных новых пандемий.Как отметила Голикова, в пунктах пропуска через границу можно будет протестировать экспресс-методами всех въезжающих на территорию страны, а пункты санитарно-карантинного контроля станут самыми современными лабораторными комплексами."Санитарный щит" - это система противодействия инфекциям, которая поможет сохранить здоровье человека, защитить его от возможных инфекционных угроз в будущем.

https://ria.ru/20210903/golikova-1748491080.html

россия

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2021

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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия