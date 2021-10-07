Голикова рассказала о целях "санитарного щита"
Голикова: "санитарный щит" призван защитить Россию от потенциальных новых пандемий
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19 в поликлинике No12 в Москве
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что "санитарный щит" призван защитить Россию от потенциально возможных новых пандемий.
"Санитарный щит" призван защитить Россию от потенциально возможных новых пандемий. Реализация проекта позволит за четыре дня разрабатывать тест-системы на новые инфекции, а за четыре месяца – вакцины против них", - приводят слова вице-премьера в ее секретариате.
Как отметила Голикова, в пунктах пропуска через границу можно будет протестировать экспресс-методами всех въезжающих на территорию страны, а пункты санитарно-карантинного контроля станут самыми современными лабораторными комплексами.
"Санитарный щит" - это система противодействия инфекциям, которая поможет сохранить здоровье человека, защитить его от возможных инфекционных угроз в будущем.
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