https://ria.ru/20211007/indiya-1753576052.html

Эксперт рассказала, почему россияне не полетят в Индию с 15 октября

Эксперт рассказала, почему россияне не полетят в Индию с 15 октября - РИА Новости, 07.10.2021

Эксперт рассказала, почему россияне не полетят в Индию с 15 октября

Российские туристы не смогут отправиться в Индию с 15 октября, когда страна возобновляет прием иностранных гостей, потому что между нашими государствами пока... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T19:18

2021-10-07T19:18

2021-10-07T19:19

туризм

отдых

израиль

таиланд

индия

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

майя ломидзе

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российские туристы не смогут отправиться в Индию с 15 октября, когда страна возобновляет прием иностранных гостей, потому что между нашими государствами пока нет чартерного сообщения, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Министерство внутренних дел Индии в четверг сообщило, что решило начать выдачу новых туристических виз для иностранцев, прибывающих в страну чартерными рейсами, с 15 октября 2021 года. Зарубежные туристы, въезжающие в Индию рейсами, отличными от чартерных самолетов, смогут сделать это только с 15 ноября 2021 года по свежим турвизам."То, что страна начинает принимать туристов — это хорошо, но если говорить в контексте нашего рынка, то это ничего не дает. У нас открыто авиасообщение с Индией. Страна не закрыта со стороны России. Но на данный момент это авиасообщение только регулярное, а индийские новости, в первую очередь, касаются чартерных рейсов. А чтобы из России были организованы чартеры, нужно соответствующее разрешение", — сказала Ломидзе уточнив, что сейчас чартеры из России летают только в Турцию, Доминикану и Албанию."Правда есть сообщение индийских властей о том, что с 15 ноября будут принимать туристов и на регулярных рейсах, но пока я бы воздержалась от каких-либо прогнозов на такой период. Напомню один яркий пример — Израиль, который собирался открываться в июле, а потом закрылся совсем. Сейчас он собирается открываться в конце октября и это по-прежнему под вопросом, поэтому говорить о каком-то потенциальном спросе на период с 15 ноября, когда наши смогут добираться туда на регулярных рейсах, пока очень рано", — пояснила глава АТОР.Ломидзе отметила, что если рассматривать Индию как пляжное туристическое направление, то востребован у россиян там в основном был штат Гоа, и только туда летали чартеры. "Это было хорошее зимнее направление, достаточно стабильное. Несопоставимое по потокам, например, с Таиландом или Вьетнамом, но имело своего потенциального клиента и несколько десятков тысяч человек туда выезжало в течение зимнего сезона", — указала она.Глава ассоциации также сообщила, что на продажи и желание россиян отправиться на отдых в Индию может оказать влияние индийский штамм коронавируса. "Пока сложно говорить, что будет с продажами и захотят ли туда полететь туристы, особенно, если учитывать, что мы много говорили о том, что в России бушует индийский штамм, вряд ли туристы поверят, что в Индии он уже не бушует", — заключила она.

https://ria.ru/20211006/shri-lanka-1752952101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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