https://ria.ru/20211007/illyuzii-1753491791.html

В Кремле заявили об отсутствии иллюзий по возобновлению диалога с НАТО

В Кремле заявили об отсутствии иллюзий по возобновлению диалога с НАТО - РИА Новости, 07.10.2021

В Кремле заявили об отсутствии иллюзий по возобновлению диалога с НАТО

Действия НАТО не позволяют РФ строить иллюзии по поводу возобновления диалога с альянсом, эти перспективы подрываются полностью, сообщил журналистам... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T13:03

2021-10-07T13:03

2021-10-07T13:05

в мире

дмитрий песков

нато

россия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Действия НАТО не позволяют РФ строить иллюзии по поводу возобновления диалога с альянсом, эти перспективы подрываются полностью, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Здесь очевидна противоречивость в заявлениях представителей НАТО о желании нормализовать отношения с нашей страной и в реальных действиях. Эти действия, конечно, не позволяют нам строить иллюзий относительно возможности нормализации отношений и возобновления диалога с НАТО. Скорее, эти перспективы подрывают практически полностью", - сказал он журналистам, комментируя решении альянса лишить российских дипломатов аккредитации.НАТО ранее подтвердила, что отозвала аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при альянсе и сократила число аккредитаций для РФ до 10.

https://ria.ru/20211007/nato-1753463418.html

россия

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2021

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в мире, дмитрий песков, нато, россия