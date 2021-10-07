https://ria.ru/20211007/illyuzii-1753491791.html
В Кремле заявили об отсутствии иллюзий по возобновлению диалога с НАТО
В Кремле заявили об отсутствии иллюзий по возобновлению диалога с НАТО - РИА Новости, 07.10.2021
В Кремле заявили об отсутствии иллюзий по возобновлению диалога с НАТО
Действия НАТО не позволяют РФ строить иллюзии по поводу возобновления диалога с альянсом, эти перспективы подрываются полностью, сообщил журналистам... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:03
2021-10-07T13:03
2021-10-07T13:05
в мире
дмитрий песков
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149737/70/1497377021_0:262:2932:1911_1920x0_80_0_0_72afc067ada5eb6d76daf809792a7c43.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Действия НАТО не позволяют РФ строить иллюзии по поводу возобновления диалога с альянсом, эти перспективы подрываются полностью, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Здесь очевидна противоречивость в заявлениях представителей НАТО о желании нормализовать отношения с нашей страной и в реальных действиях. Эти действия, конечно, не позволяют нам строить иллюзий относительно возможности нормализации отношений и возобновления диалога с НАТО. Скорее, эти перспективы подрывают практически полностью", - сказал он журналистам, комментируя решении альянса лишить российских дипломатов аккредитации.НАТО ранее подтвердила, что отозвала аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при альянсе и сократила число аккредитаций для РФ до 10.
https://ria.ru/20211007/nato-1753463418.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149737/70/1497377021_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1a015150f0eab375c4eade9e56ec7342.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий песков, нато, россия
13:03 07.10.2021 (обновлено: 13:05 07.10.2021)
В Кремле заявили об отсутствии иллюзий по возобновлению диалога с НАТО
Песков заявил об отсутствии у России иллюзий по возобновлению диалога с НАТО