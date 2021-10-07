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В Кремле заявили об отсутствии иллюзий по возобновлению диалога с НАТО
В Кремле заявили об отсутствии иллюзий по возобновлению диалога с НАТО - РИА Новости, 07.10.2021
В Кремле заявили об отсутствии иллюзий по возобновлению диалога с НАТО
Действия НАТО не позволяют РФ строить иллюзии по поводу возобновления диалога с альянсом, эти перспективы подрываются полностью, сообщил журналистам... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:03
2021-10-07T13:05
в мире
дмитрий песков
нато
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Действия НАТО не позволяют РФ строить иллюзии по поводу возобновления диалога с альянсом, эти перспективы подрываются полностью, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Здесь очевидна противоречивость в заявлениях представителей НАТО о желании нормализовать отношения с нашей страной и в реальных действиях. Эти действия, конечно, не позволяют нам строить иллюзий относительно возможности нормализации отношений и возобновления диалога с НАТО. Скорее, эти перспективы подрывают практически полностью", - сказал он журналистам, комментируя решении альянса лишить российских дипломатов аккредитации.НАТО ранее подтвердила, что отозвала аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при альянсе и сократила число аккредитаций для РФ до 10.
https://ria.ru/20211007/nato-1753463418.html
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в мире, дмитрий песков, нато, россия
13:03 07.10.2021 (обновлено: 13:05 07.10.2021)
 
В Кремле заявили об отсутствии иллюзий по возобновлению диалога с НАТО

Песков заявил об отсутствии у России иллюзий по возобновлению диалога с НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Действия НАТО не позволяют РФ строить иллюзии по поводу возобновления диалога с альянсом, эти перспективы подрываются полностью, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Здесь очевидна противоречивость в заявлениях представителей НАТО о желании нормализовать отношения с нашей страной и в реальных действиях. Эти действия, конечно, не позволяют нам строить иллюзий относительно возможности нормализации отношений и возобновления диалога с НАТО. Скорее, эти перспективы подрывают практически полностью", - сказал он журналистам, комментируя решении альянса лишить российских дипломатов аккредитации.
НАТО ранее подтвердила, что отозвала аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при альянсе и сократила число аккредитаций для РФ до 10.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
10:49
В Совфеде допустили, что Россия сократит дипкорпус НАТО в Москве
 
В миреДмитрий ПесковНАТОРоссия
 
 
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