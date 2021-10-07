https://ria.ru/20211007/gurna-1753536049.html
Биография Абдулразака Гурны
Биография Абдулразака Гурны - РИА Новости, 07.10.2021
Биография Абдулразака Гурны
Абдулразак Гурна (Abdulrazak Gurnah) родился в 1948 году в Занзибаре (ныне Танзания) в семье мусульман арабского происхождения. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T16:23
2021-10-07T16:23
2021-10-07T16:23
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Абдулразак Гурна (Abdulrazak Gurnah) родился в 1948 году в Занзибаре (ныне Танзания) в семье мусульман арабского происхождения. В 1968 году переехал в Великобританию.В 1982 году получил докторскую степень в Кентском университете в Великобритании.В 1980-1982 годах преподавал в Университете Байеро в Кано (Нигерия).С 1985 года читал лекции по постколониальной и английской литературе в Кентском университете, в настоящее время является почетным профессором. Свой первый роман под названием "Память об отъезде" (Memory of Departure) Гурна написал в 1987 году. Затем последовали романы "Путь паломников" (Pilgrims Way, 1988) и "Дотти" (Dottie, 1990). Первые три романа описывали иммигрантский опыт в современной Британии с разных точек зрения. Действие его четвертого романа "Рай" (Paradise, 1994) разворачивалось в колониальной Восточной Африке во время Первой мировой войны. Это произведение стало номинантом Букеровской премии.Следующий роман "Восхищение тишиной" (Admiring Silence, 1996) повествовал о молодом эмигранте из Занзибара, который приехал в свою страну спустя 20 лет.Его роман "У моря" (By the Sea, 2001), вошел в лонг-лист Букеровской премии.Роман "Дезертирство" (Desertion, 2005) стал номинантом литературной Премии писателей Содружества (Commonwealth Writers Prize) 2006 года.Позже он написал романы "Последний подарок" (The Last Gift, 2011) и "Гравийное сердце" (Gravel Heart, 2017).Действие последнего романа Гурны "Загробная жизнь" (Afterlives), вышедшего в 2020 году, происходит в начале ХХ века до окончания германской колонизации Восточной Африки.Всего Абдулразак Гурна опубликовал десять романов и ряд рассказов.Опубликовал двухтомник "Очерки африканской литературы", статьи о современных постколониальных писателях – Видиадхаре Сураджпрасаде Найполе, Салмане Рушди и Зои Уикомб.В 2006 году Абдулразак Гурна был избран членом Королевского литературного общества Великобритании. 7 октября 2021 года Абдулразак Гурна был удостоен Нобелевской премии по литературе за "бескомпромиссное и сострадательное исследование последствий колониализма и судьбы беженца в пропасти между культурами и континентами".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, занзибар
Абдулразак Гурна (Abdulrazak Gurnah) родился в 1948 году
в Занзибаре (ныне Танзания) в семье
мусульман арабского происхождения.
В 1968 году переехал
в Великобританию.
В 1982 году получил докторскую степень в Кентском университете в Великобритании.
В 1980-1982 годах преподавал
в Университете Байеро в Кано (Нигерия).
С 1985 года читал лекции
по постколониальной и английской литературе в Кентском университете, в настоящее время является почетным профессором
.
Свой первый роман под названием "Память об отъезде" (Memory of Departure) Гурна написал в 1987 году. Затем последовали романы "Путь паломников" (Pilgrims Way, 1988) и "Дотти" (Dottie, 1990). Первые три романа описывали иммигрантский опыт в современной Британии с разных точек зрения. Действие его четвертого романа "Рай" (Paradise, 1994) разворачивалось в колониальной Восточной Африке во время Первой мировой войны. Это произведение стало номинантом Букеровской премии.
Следующий роман "Восхищение тишиной" (Admiring Silence, 1996) повествовал
о молодом эмигранте из Занзибара, который приехал в свою страну спустя 20 лет.
Его роман "У моря" (By the Sea, 2001), вошел в лонг-лист
Букеровской премии.
Роман "Дезертирство" (Desertion, 2005) стал номинантом литературной Премии писателей Содружества (Commonwealth Writers Prize) 2006 года.
Позже он написал романы "Последний подарок" (The Last Gift, 2011) и "Гравийное сердце" (Gravel Heart, 2017).
Действие последнего романа Гурны "Загробная жизнь" (Afterlives), вышедшего в 2020 году, происходит в начале ХХ века до окончания германской колонизации Восточной Африки.
Всего Абдулразак Гурна опубликовал
десять романов и ряд рассказов.
Опубликовал
двухтомник "Очерки африканской литературы", статьи о современных постколониальных писателях – Видиадхаре Сураджпрасаде Найполе, Салмане Рушди и Зои Уикомб.
В 2006 году Абдулразак Гурна был избран членом Королевского литературного общества Великобритании.
7 октября 2021 года Абдулразак Гурна был удостоен
Нобелевской премии по литературе за "бескомпромиссное и сострадательное исследование последствий колониализма и судьбы беженца в пропасти между культурами и континентами".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников