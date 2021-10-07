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Назван лауреат Нобелевской премии по литературе
Назван лауреат Нобелевской премии по литературе - РИА Новости, 07.10.2021
Назван лауреат Нобелевской премии по литературе
Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал танзаниец Абдулразак Гурна, живущий в Великобритании. Об этом объявил Нобелевский комитет Королевской шведской... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T14:04
2021-10-07T14:04
2021-10-07T15:27
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал танзаниец Абдулразак Гурна, живущий в Великобритании. Об этом объявил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.Гурна удостоен награды за "бескомпромиссное и сострадательное исследование последствий колониализма и судьбы беженца в пропасти между культурами и континентами", говорится в сообщении комитета.Абдулразак Гурна родился в 1948 году на острове Занзибар, в семье мусульман арабского происхождения. В возрасте 20 лет переехал в Великобританию, защитил докторскую степень в Кентском университете и сейчас возглавляет там аспирантуру на кафедре английского языка.В литературе дебютировал в 1987 году с романом "Память об отъезде". Всего на его счету десять книг, самые известные из которых "Рай" (1994) и "У моря" (2001), входившие в списки Букеровской премии. Кроме того, Гурне принадлежат несколько исследований о современных постколониальных писателях. На русском языке его книги не издавались.Нобелевская неделя началась 4 октября. Премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Всего их шесть: по медицине и физиологии, физике, химии, литературе, экономике и в области содействия установлению мира во всем мире. Лауреаты получат диплом, золотую медаль и денежную премию — в этом году это десять миллионов шведских крон (примерно 1,2 миллиона долларов).
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стокгольм (город), нобелевская премия, новости культуры, книги
14:04 07.10.2021 (обновлено: 15:27 07.10.2021)
Назван лауреат Нобелевской премии по литературе
Нобелевскую премию по литературе получил танзаниец Абдулразак Гурна
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
Лауреатом Нобелевской премии
по литературе стал танзаниец Абдулразак Гурна, живущий в Великобритании
. Об этом объявил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.
Гурна удостоен награды за "бескомпромиссное и сострадательное исследование последствий колониализма и судьбы беженца в пропасти между культурами и континентами", говорится в сообщении комитета.
Абдулразак Гурна родился в 1948 году на острове Занзибар
, в семье мусульман арабского происхождения. В возрасте 20 лет переехал в Великобританию, защитил докторскую степень в Кентском университете и сейчас возглавляет там аспирантуру на кафедре английского языка.
В литературе дебютировал в 1987 году с романом "Память об отъезде". Всего на его счету десять книг, самые известные из которых "Рай" (1994) и "У моря" (2001), входившие в списки Букеровской премии. Кроме того, Гурне принадлежат несколько исследований о современных постколониальных писателях. На русском языке его книги не издавались.
Нобелевская неделя началась 4 октября. Премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Всего их шесть: по медицине и физиологии, физике, химии, литературе, экономике и в области содействия установлению мира во всем мире.
Лауреаты получат диплом, золотую медаль и денежную премию — в этом году это десять миллионов шведских крон (примерно 1,2 миллиона долларов).